[ÉLŐ] Kriptovaluta hírek – 2025. november 4.

kriptovaluta hírek

Kriptovaluta hírek óráról órára: piaci mozgások, friss hírek, és minden, ami számít! Kövesd az élő közvetítést!

Lezárult az első szezonja az „AI Crypto Trading Competition” nevű versenynek, ahol mesterséges intelligenciák mérték össze tudásukat valódi kriptokereskedésben. Az Alibaba által fejlesztett Qwen3 vitte el az első helyet, köszönhetően annak, hogy végig kitartott egy stabil, teljes BTC stratégiánál. Ez segített elkerülni a nagyobb veszteségeket a piaci hullámzás közepette. Végül 20%-os hozammal zárt, átlagosan 105 800 dolláros BTC árfolyamon.

A második helyen a DeepSeek végzett, amely ugyan próbált védekezni egy rövid DOGE pozícióval, de a hosszú kitettsége visszafogta a nyereséget. Így a tőkéje gyakorlatilag visszaesett az eredeti 10 000 dolláros szintre.

Közben a GPT5 és a Gemini, amelyek inkább a rövid pozíciókra építettek, enyhe javulást mutattak, de továbbra is a rangsor végén kullognak.

Kövesd velünk óráról órára, hogy mi történik ma a kriptovilágban: piaci mozgások, friss hírek, és minden, ami számít!

[ÉLŐ] Kriptovaluta hírek – 2025. november 4.
2025-11-04 11:27:16
Régi Bitcoin-bálnák mozdultak meg – eladási hullám jöhet a piacon?
2025-11-03 12:47:46
Vajon a SOL képes lesz ellenállni a medvepiaci hangulatnak?
2025-11-02 05:12:00
„Az FTX nem volt fizetésképtelen” – Bankman-Fried sztorija
2025-11-01 06:10:00
Bitcoin-zuhanás – visszatértek a medvék?
2025-10-31 11:18:52
ADA árfolyam-előrejelzés: 1 dollár a láthatáron?
2025-10-30 15:32:12
[ÉLŐ] Kriptovaluta hírek 2025. október 29-én – Vörösbe boruló piac
2025-10-29 09:42:13

