Kriptoadó New Yorkban – új szabályok kriptovalutákra és NFT-kre

Egy új törvényjavaslat 0,2%-os tranzakciós illetéket vezetne be minden kripto- és NFT-ügyletre New York államban. E szerint a kriptoadó bevételeit az állam északi részén működő iskolák szenvedélybetegség-megelőző programjainak bővítésére fordítanák.

Phil Steck, a New York-i Közgyűlés képviselője nyújtotta be a javaslatot, amely minden digitális eszköz – így a kriptovaluták és a nem-helyettesíthető tokenek (NFT-k) – értékesítésére vagy átruházására vonatkozna.

Az állam a bővülő kriptoszektorból teremtene bevételt

A javaslat augusztus 13-án került a Költségvetési Bizottság elé, és a tervek szerint 2025. szeptember 1-jén lép hatályba. Ez egy újabb állami szintű próbálkozás a bővülő kriptopiac bevételeinek megcsapolására.

A digitális eszköz fogalmát szélesen értelmezik. Ide tartozik minden olyan eszköz, amelyet “kibocsátanak és/vagy átruháznak, elosztott főkönyvi vagy blokklánc-technológia felhasználásával”. Ebbe a kategóriába esnek a digitális valuták, a tokenek és az NFT-k is.

A jogszabály a tranzakciós adó megfizetésének felelősségét az “eladást vagy átruházást végrehajtó személyre vagy személyekre“ hárítja. Ez megfelelési kihívásokat okozhat a New Yorkban működő kriptotőzsdéknek, kereskedőknek és DeFi-protokolloknak.

A javasolt kriptoadó bevezetése egybeesik azzal, hogy világszerte eltérő megközelítések születnek a kriptovaluták adózásában. A Kínában bevezetett teljes tiltástól kezdve egészen a Svájcban és Szingapúrban alkalmazott, innovációbarát szabályozási keretekig többféle hozzáálást figyelhetünk meg.

Az Egyesült Államokban a Trump-adminisztráció 2025-ben visszavonta a Biden-érában bevezetett szigorításokat, például a DeFi-bróker szabályokat. Ennek köszönhetően szövetségi szinten kriptobarát irányt vett a politika. Az Európai Unió ezzel párhuzamosan bevezette az átfogó MiCA-szabályozást, amely szigorú engedélyezést ír elő a kriptoeszköz-szolgáltatók számára.

Világszerte élesedik a verseny a kriptoadó-bevételekért

Thaiföld 2025 januárjától 2029 végéig teljes személyi jövedelemadó-mentességet adott a szabályozott platformokon elért kriptós tőkenyereségre.

A kormány a mentesség ellenére is több mint 1 milliárd bahtnyi plusz adóbevételre számít a közvetett gazdasági hatásoknak köszönhetően.

Miközben Thaiföld adómentességet kínál, az adót kivető országok fokozatosan haladnak előre.

Indonézia kriptoadó-bevétele 2024-ben 181%-kal, 38 millió dollárra nőtt. A forgalom elérte a 39,67 milliárd dollárt, a kriptofelhasználók száma pedig meghaladta a 20 millió főt.

2025-ben azonban a piaci volatilitás miatt az év első hét hónapjában mindössze 6,97 millió dollár folyt be.

Az ország a külföldi kriptotőzsdék adóját 0,2%-ról 1%-ra emelte, míg a belföldi platformokét csak enyhén, 0,21%-ra. Így próbálják a forgalmat a szabályozott belföldi platformokra irányítani.

A bányászati tevékenységek áfája 1,1%-ról 2,2%-ra nőtt, az ehhez kapcsolódó különleges jövedelemadó-kulcsok pedig 2026-ban megszűnnek.

Japánban a kriptohozamokra akár 55%-os személyi jövedelemadó is vonatkozhat. Emiatt a Japan Blockchain Association 1500 felnőtt bevonásával végzett felmérést a lehetséges szabályozási változtatásokról.

A felmérés szerint a jelenlegi kriptotulajdonosok 84%-a növelné vásárlásait, ha a kormány egységes, 20%-os nyereségadót vezetne be. A kriptót nem birtokló személyek 12%-a jelezte, hogy a módosított adószabályok mellett elkezdene befektetni.

Régiós megközelítések: a teljes tiltástól az innováció ösztönzéséig

Ukrajna idén javasolta a 18%-os személyi jövedelemadó és 5%-os hadiadó bevezetését a virtuális eszközök nyereségére, bizonyos kategóriákra kedvezményes 5-9%-os kulccsal.

A háborús időszakban kivetett katonai illeték a védelmi erőfeszítéseket finanszírozza, miközben az ország nemzetközi példákat követve átfogó kriptoadózási keretrendszert dolgoz ki.

Míg más országok saját adózási modelljük kialakításán dolgoznak, Kína (2025. júniusi állapot szerint) teljes tilalmat tart fenn minden kriptotevékenységre. Ide tartozik a kereskedés, a bányászat és a tulajdonlás (magánszemélyként) is. Ezzel kiterjesztik a korábbi korlátozásokat az állami digitális jüan támogatása érdekében.

Kína a tiltást aktív (vagyon)lefoglalásokkal és büntetőjogi szankciókkal is érvényesíti, így továbbra is a térség egyik legnagyobb, ám kriptóban legkevésbé aktív szereplője marad.

Ezzel szemben Szingapúr a Pénzügyi Hatóságon keresztül szigorú engedélyezést és véglegesített stabilcoin-szabályozást kínál. A rendszer egyszerre vonzza a blokklánc-innovációt és ír elő szigorú megfelelési követelményeket.

Hasonlóképpen, Hongkong is ázsiai kriptoközpontként pozicionálja magát, engedélyezett tőzsdékkel, letétkezelési szolgáltatásokkal és átfogó stabilcoin-felügyelettel.

Az ázsiai “vegyes” hozzáállással szemben az Európai Unió MiCA-rendelete egységes szabályozást hozott létre, amely átfogó engedélyezést ír elő a kriptoeszköz-szolgáltatók számára, szigorú pénzmosás elleni (AML) és fogyasztóvédelmi előírásokkal.

A keretrendszer összehangolja a tagállamok szabályozását, miközben megőrzi az innovációra összpontosító felügyeleti megközelítést.

A New York-i javaslat más állami szintű kezdeményezésekhez csatlakozik, miközben a szövetségi kriptopolitika a Trump-adminisztráció alatt innovációpárti irányba mozdul.

A 0,2%-os tranzakciós illeték sikere várhatóan hatással lesz más amerikai államokra is, amelyek hasonló, a növekvő kriptopiac bevételeit célzó intézkedéseket fontolgatnak.