Kripto vs. MI: munkahelyek tűntek el, de a piac visszavágott

Szerző Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Share Kimásolva Utoljára frissítve: Október 23, 2025

A kriptoipar munkaerőpiaca kezdetben megsínylette az MI (mesterséges intelligencia) térnyerését, de azóta helyreállt – áll az Andreessen Horowitz State of Crypto 2025 jelentésében, amely szerdán jelent meg.

A cég szerint körülbelül 1000 munkahely került át kriptós cégektől MI-startupokhoz a ChatGPT 2022 végi indulása óta. Az is igaz, hogy a kriptoiparba ugyanennyi szakember érkezett más iparágakból.

A technológiai cégek vezették a kriptoipar toborzási fellendülését: több mint 12 000 szakembert vettek fel. Az A16z jelentéséből az is kiderült, hogy őket a pénzügyi és tanácsadói szektor követte körülbelül 6000 fővel.

A jelentés a 2022. november és 2025. szeptember közötti munkaerőmozgásokat vizsgálta. Kimutatta, hogy ugyan a kriptoipar veszített szakembereket az MI-startupok javára, de ezek továbbra is vonzzák a technikai tehetségeket.

Ugyanakkor a szektor főként technológiai, pénzügyi, tanácsadói és oktatási területekről érkező, új munkaerővel pótolta a kiesés. Körülbelül 12 000 ember váltott munkahelyet ebben az időszakban, ami dinamikus és rugalmas munkaerőpiacot jelez.

Forrás: a16zcrypto

Az MI elcsábította az építőket, de a kriptoipar más szektorokból visszaszerezte a lendületet

Az A16z szerint a kriptoipar nettó 1000 munkahelyet nyert más iparágakból, miközben az MI ugyanennyi dolgozót vonzott el.

A legnagyobb beáramlás a technológiai cégekből érkezett, több mint 12 000 szakemberrel, őket követte a pénzügy és tanácsadás körülbelül 6000 fővel. Kisebb beáramlás történt az oktatásból és más területekről.

Ez a mozgás azt mutatja, hogy a kripto és az MI egyre szorosabban összefonódik. A ChatGPT indulása óta az MI tőkét és tehetséget vonz a technológiai szektorba. Sok fejlesztő MI-projektekre váltott, míg mások új lehetőségeket találtak a kripto újraéledő piacain.

A ChatGPT 2022. novemberi megjelenése egybeesett a kripto egyik legsötétebb időszakával, amikor összeomlott az FTX, és jelentősen visszaesett a kockázati tőkebefektetés. Akkoriban munkahelyek szűntek meg, csökkentek a tokenárak, és szabályozási bizonytalanság uralta az iparágat.

A mesterséges intelligencia konszolidálja hatalmát, míg a kripto továbbra is a decentralizációt képviseli: A16z

Ma már egészen más a helyzet. A globális kriptopiaci kapitalizáció meghaladta a 4 billió amerikai dollárt, a Bitcoin pedig új rekordokat döntött idén. A fellendülés a Trump-kormányzat barátságosabb szabályozási hozzáállásának köszönhető, amely támogatja a stabilcoinokra és a digitális eszközökre vonatkozó törvényeket. Az intézményi elfogadás is mélyül, mivel olyan cégek, mint a JPMorgan, a BlackRock és a Fidelity előszeretettel bővítik kriptós kínálatukat.

Az A16z elemzése szerint a kriptoiparban most főként pénzügyi és fintech háttérrel rendelkező szakembereket vesznek fel, ami azt mutatja, hogy a szektor fokozatosan közeledik a hagyományos pénzügyi rendszerekhez.

A cég megjegyezte, hogy a kripto tehetségbázisa már nem csak fejlesztőkből áll, hanem egyre nagyobb az igény megfelelőségi, infrastruktúra- és termékszakértőkre is.

Eközben az MI növekedése felveti a központosítás és piaci koncentráció kérdését. A jelentés szerint az OpenAI és az Anthropic az MI-alapú cégek bevételeinek 88%-át uralja, míg az Amazon, a Microsoft és a Google a felhőinfrastruktúra piacának 63%-át birtokolja. Az NVIDIA továbbra is dominál a hardverpiacon, a szerverközponti GPU-k 94%-ával.

Ez a koncentráció éles ellentétben áll a kripto decentralizált szemléletével – jegyzi meg az A16z.

A kriptós szabványok fejlődnek, hogy az MI-ügynökök közvetítők nélkül kereskedhessenek és adatokat érjenek el

A cég szerint a blokkláncok ellensúlyt jelenthetnek az MI központosító hatásaival szemben, mivel nyílt hálózatokat, ellenőrizhető számításokat és átlátható adatstruktúrákat biztosítanak.

Például az új x402 kriptós szabvány célja az autonóm MI-ügynökök támogatása, lehetővé téve számukra mikrofizetések lebonyolítását és API-k elérését közvetítők nélkül. Ez a piac a Gartner szerint 2030-ra elérheti a 30 billió dollárt.

Közben az A16z a stabilcoinokat a kripto érettség egyik legerősebb jelének nevezte. A jelentés szerint a stabilcoinok az elmúlt 12 hónapban körülbelül 9 billió dollárnyi tranzakciót bonyolítottak le. Ez az előző évhez képest 87%-os növekedés. Ez az összeg több mint a Visa éves fizetési volumenének fele, és több mint ötszöröse a PayPal-ének.

Forrás: a16zcrypto

A jelentés szerint bár az MI elvonzott néhány kriptós tehetséget, az iparág visszapattanása és a nagy intézmények növekvő jelenléte egyértelműen a bizalom visszatérését jelzi.