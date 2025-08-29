BTC $107,867.23 -3.75%
ETH $4,339.31 -3.29%
SOL $201.98 -4.92%
PEPE $0.0000096 -4.59%
SHIB $0.000012 -3.56%
DOGE $0.21 -4.91%
XRP $2.79 -5.51%
Cryptonews Blokklánc hírek

Kriptó és vállalati bennfentes kereskedés: a mérleg sötét oldala

Szerző
Farkas Dániel
Szerző
Farkas Dániel
A szerzőről

A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan...

A szerző
Ellenőrizte
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
bennfentes kereskedés

A szabályozók új módszereket mérlegelnek a bennfentes kereskedés kockázatának csökkentésére. Céljuk, hogy kezeljék a kriptoeszközökhöz köthető részvényárfolyam-ugrásokat, miközben a vállalati kincstári stratégiák egyre változatosabbak, és akadnak olyan kiskapuk, amik miatt nem mindig világos, hogy mi történik a háttérben.

Főbb tudnivalók:

  • Több kis piaci értékű cég részvényeinek ára magyarázat nélküli emelkedést produkált, mielőtt bejelentették volna a kriptovásárlási szándékukat.
  • Pénzügyi szakértők szerint a trend hasonlít a klasszikus bennfentes kereskedési mintázatokhoz.
  • A szabályozási szürkezóna miatt a hatósági fellépés nehezebb, mint a hagyományos pénzügyi jelentéseknél.

A Fortune augusztus 28-i riportja szerint több kis kapitalizációjú vállalat részvényeinek szokatlan árfolyammozgása hívta fel a figyelmet a lehetséges bennfentes kereskedésre, közvetlenül nagy volumenű kriptós kincstári bejelentések előtt.

A riport több esetet is idéz, amikor a részvények napokkal a hivatalos közlemény előtt ugrottak meg. Például a MEI Pharma árfolyama közel megduplázódott, mielőtt nyilvánosságra hozta volna 100 millió dolláros Litecoin-vásárlását. Az árfolyamemelkedést nem előzte meg sem hivatalos szabályozói dokumentum, sem nyilvános közlés.

Szakértők és vezetők aggályai

Hasonló mintázatot figyeltek meg többek között a SharpLink, a Mill City Ventures és a Kindly MD esetében is.

„Ez számomra gyanúsnak tűnik” – mondta Xu Jiang, a Duke Egyetem pénzügyi professzora. – „Ilyen árfolyammozgásokat gyakran látni bennfentes kereskedésnél.”

A SharpLink rászvényeinek árfolyama több mint duplájára emelkedett három nappal azelőtt, hogy a cég egy 425 millió dolláros Ethereum-allokációt jelentett volna be. Bár a vállalat állítása szerint rendelkezik belső szabályokkal a bennfentes kereskedés megelőzésére, részleteket nem közöltek.

A Mill City Ventures – amely azóta SUI Group Holdings néven működik – részvényei megháromszorozódtak, mielőtt napvilágot látott, hogy 450 millió dollárt vont be a Sui felvásárlására.

„Egyértelműen volt mozgás a részvényekben a bejelentés előtt” – mondta Stephen Mackintosh, aki részt vett az ügyletben.

Elisha Kobre, a Sheppard Mullin ügyvédi iroda partnere kiemelte: a vezetők és befektetők, akik nem nyilvános, lényegi információkhoz jutnak egy kriptós tranzakció előtt – például befektetői tájékoztató események (úgynevezett roadshow-k) során –, ugyanúgy a bennfentes kereskedelmi törvények hatálya alá esnek.

A bennfentes kereskedés kockázata beárnyékolja a kriptoszektort

Egyes cégek mostanra odáig jutottak, hogy a piac zárásáig visszatartják a részvények kódjait (tickerek) a befektetőktől, hogy csökkentsék a torz ármozgások kockázatát. A CEA Industries és a Verb Technology is ezt a gyakorlatot alkalmazta az elmúlt hetekben.

„Mindnyájunk érdekében áll, hogy elfojtsuk ezt a problémát” – fogalmazott Louis Camhi, az RLH Capital alapítója.

Míg a bennfentes kereskedelem szabályozása a hagyományos pénzügyekben egyértelmű, a kriptovalutás pénzügyi stratégiák megjelenése komoly szürkezónát hoz létre. Egy felvásárlással vagy gyorsjelentéssel szemben a kriptovásárlások decentralizált, volatilis eszközökhöz kötődnek, ráadásul ezek informális csatornákon zajlanak. Emiatt a szabályozó hatóságoknak sokkal nehezebb követniük az információáramlást és kiszűrniük a bizalmas információk szivárgását.

Emellett az a trend is erősödik, hogy a vállalatok stratégiai tartalékként kezelik a kriptoeszközeiket. Ez elmoshatja a határvonalat a cég belső működési döntései és a piacnak küldött jelzések között. Az elemzők szerint már pusztán az a várakozás, hogy egy cég kriptóra vált, spekulációt indíthat el a részvényeivel kapcsolatban – akkor is, ha hivatalos információ kiszivárgásról szó sincs.

Csendes intézményi roham – cél az 1 millió dolláros Bitcoin
2025-08-28 11:34:29
Még csak terv, de máris figyel a piac: indulhat a TRUMP spot ETF?
2025-08-27 17:08:24
Bitcoin árfolyam-előrejelzés: állami BTC-láz és Fed-káosz
2025-08-27 13:04:53
Jöhet a 75 000 dolláros Bitcoin-szint – figyelmeztet Peter Schiff
2025-08-26 11:49:20
Miért az Ethereum a kriptopiac új sztárja?
2025-08-25 13:17:31
Powell beszéde felpörgette az Ethereum érmét
2025-08-25 10:31:24
A vagyonkezelők újra ringben: frissültek a spot XRP ETF-tervek
2025-08-24 11:07:15

Ne maradj le!

Blokklánc hírek
Bitcoin Asia 2025 – Trump neve tisztviselőket tántorított el
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-08-29 10:56:55
Árfolyam hírek
Csendes intézményi roham – cél az 1 millió dolláros Bitcoin
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-08-28 11:34:29
Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan fejlődő piacát.
Olvass tovább
Crypto News in numbers
editors
Szerzők listája + Még 66 szerző
2M+
Active Monthly Users Around the World
250+
Guides and Reviews Articles
8
Years on the Market
70
International Team Authors