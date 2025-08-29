Kriptó és vállalati bennfentes kereskedés: a mérleg sötét oldala

Szerző Farkas Dániel Szerző Farkas Dániel A szerzőről A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan... A szerző Share Kimásolva Ellenőrizte Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Utoljára frissítve: Augusztus 29, 2025

A szabályozók új módszereket mérlegelnek a bennfentes kereskedés kockázatának csökkentésére. Céljuk, hogy kezeljék a kriptoeszközökhöz köthető részvényárfolyam-ugrásokat, miközben a vállalati kincstári stratégiák egyre változatosabbak, és akadnak olyan kiskapuk, amik miatt nem mindig világos, hogy mi történik a háttérben.

Főbb tudnivalók: Több kis piaci értékű cég részvényeinek ára magyarázat nélküli emelkedést produkált, mielőtt bejelentették volna a kriptovásárlási szándékukat.

Pénzügyi szakértők szerint a trend hasonlít a klasszikus bennfentes kereskedési mintázatokhoz.

A szabályozási szürkezóna miatt a hatósági fellépés nehezebb, mint a hagyományos pénzügyi jelentéseknél.

A Fortune augusztus 28-i riportja szerint több kis kapitalizációjú vállalat részvényeinek szokatlan árfolyammozgása hívta fel a figyelmet a lehetséges bennfentes kereskedésre, közvetlenül nagy volumenű kriptós kincstári bejelentések előtt.

A riport több esetet is idéz, amikor a részvények napokkal a hivatalos közlemény előtt ugrottak meg. Például a MEI Pharma árfolyama közel megduplázódott, mielőtt nyilvánosságra hozta volna 100 millió dolláros Litecoin-vásárlását. Az árfolyamemelkedést nem előzte meg sem hivatalos szabályozói dokumentum, sem nyilvános közlés.

Szakértők és vezetők aggályai

Hasonló mintázatot figyeltek meg többek között a SharpLink, a Mill City Ventures és a Kindly MD esetében is.

„Ez számomra gyanúsnak tűnik” – mondta Xu Jiang, a Duke Egyetem pénzügyi professzora. – „Ilyen árfolyammozgásokat gyakran látni bennfentes kereskedésnél.”

Investigation Findings on Staff Misconduct in Trading



Dear Binance Users and Community Members,



On March 23, 2025, Binance’s Internal Audit team received a complaint alleging that one of our staff members engaged in front-running trades using insider information to gain… pic.twitter.com/SVVvu4rX1x — Binance Wallet (@BinanceWallet) March 25, 2025

A SharpLink rászvényeinek árfolyama több mint duplájára emelkedett három nappal azelőtt, hogy a cég egy 425 millió dolláros Ethereum-allokációt jelentett volna be. Bár a vállalat állítása szerint rendelkezik belső szabályokkal a bennfentes kereskedés megelőzésére, részleteket nem közöltek.

A Mill City Ventures – amely azóta SUI Group Holdings néven működik – részvényei megháromszorozódtak, mielőtt napvilágot látott, hogy 450 millió dollárt vont be a Sui felvásárlására.

„Egyértelműen volt mozgás a részvényekben a bejelentés előtt” – mondta Stephen Mackintosh, aki részt vett az ügyletben.

Elisha Kobre, a Sheppard Mullin ügyvédi iroda partnere kiemelte: a vezetők és befektetők, akik nem nyilvános, lényegi információkhoz jutnak egy kriptós tranzakció előtt – például befektetői tájékoztató események (úgynevezett roadshow-k) során –, ugyanúgy a bennfentes kereskedelmi törvények hatálya alá esnek.

A bennfentes kereskedés kockázata beárnyékolja a kriptoszektort

Egyes cégek mostanra odáig jutottak, hogy a piac zárásáig visszatartják a részvények kódjait (tickerek) a befektetőktől, hogy csökkentsék a torz ármozgások kockázatát. A CEA Industries és a Verb Technology is ezt a gyakorlatot alkalmazta az elmúlt hetekben.

„Mindnyájunk érdekében áll, hogy elfojtsuk ezt a problémát” – fogalmazott Louis Camhi, az RLH Capital alapítója.

Míg a bennfentes kereskedelem szabályozása a hagyományos pénzügyekben egyértelmű, a kriptovalutás pénzügyi stratégiák megjelenése komoly szürkezónát hoz létre. Egy felvásárlással vagy gyorsjelentéssel szemben a kriptovásárlások decentralizált, volatilis eszközökhöz kötődnek, ráadásul ezek informális csatornákon zajlanak. Emiatt a szabályozó hatóságoknak sokkal nehezebb követniük az információáramlást és kiszűrniük a bizalmas információk szivárgását.

Emellett az a trend is erősödik, hogy a vállalatok stratégiai tartalékként kezelik a kriptoeszközeiket. Ez elmoshatja a határvonalat a cég belső működési döntései és a piacnak küldött jelzések között. Az elemzők szerint már pusztán az a várakozás, hogy egy cég kriptóra vált, spekulációt indíthat el a részvényeivel kapcsolatban – akkor is, ha hivatalos információ kiszivárgásról szó sincs.