Grayscale ETP start – az SEC engedélye új korszakot nyithat

Szerző Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Share Kimásolva Utoljára frissítve: Szeptember 21, 2025

A Grayscale felé tett lépésével az SEC egyértelműen felgyorsítja a kriptós ETF-ek jóváhagyását, ami szélesebb körű szabályozási változásokhoz vezethet.

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) jóváhagyta a Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) nevű alapját. Így az amerikai piacon ez lett az első, több kriptót is magában foglaló tőzsdén kereskedett termék (ETP).

Főbb tudnivalók: Az SEC az Egyesült Államokban jóváhagyta a Grayscale GDLC alapját, az első több kriptót tartalmazó ETP-t.

A GDLC hozzáférést ad a Bitcoinhoz, az Etherhez, az XRP-hez, a Solanához és a Cardanóhoz.

Elemzők szerint ez az engedély elindíthatja a kriptós ETF-ek hullámát.

A Grayscale vezérigazgatója, Peter Mintzberg szerdán erősítette meg a jóváhagyást az X-en keresztül. A posztban köszönetet mondott az SEC kriptós munkacsoportjának, amiért támogatták a szabályozási környezet egyértelműbbé tételét.

A Grayscale GDLC alapja hozzáférést ad a Bitcoinhoz, az Etherhez, az XRP-hez, és a Solanához

A GDLC öt nagy kriptovalutához (BTC, ETH, XRP, SOL, ADA) nyújt hozzáférést a befektetők számára.

A jóváhagyás pár hónappal azután érkezett, hogy az SEC elhalasztotta a Grayscale kérelmét, miszerint a GDLC-t OTC (tőzsdén kívüli) alapból tőzsdén jegyzett ETP-vé alakítanák át az NYSE Arca-n.

Most, hogy már megvan az engedélye, az alap egy nagy amerikai tőzsdén kezdheti el a kereskedést, így a digitális eszközök szélesebb körben is elérhetőek a hagyományos befektetési platformokon keresztül.

A Grayscale elmondása alapján a GDLC jelenleg több mint 915 millió dollárnyi kezelt vagyonnal bír, az egy részvényre jutó nettó eszközértéke 57,70 dollárt tesz ki.

Az ETP-vé való átalakulás lehetőséget ad a kisbefektetőknek és intézményi szereplőknek egy szabályozott, diverzifikált kriptós befektetési forma választására.

Grayscale Digital Large Cap Fund $GDLC was just approved for trading along with the Generic Listing Standards. The Grayscale team is working expeditiously to bring the *FIRST* multi #crypto asset ETP to market with Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, and Cardano#BTC #ETH $XRP $SOL… — Peter Mintzberg (@PeterMintzberg) September 17, 2025

Az SEC jóváhagyása egybecsengett azzal, hogy általános listázási szabványokat is engedélyezett a kriptós ETF-ek számára. Ezzel leegyszerűsítette az engedélyezési folyamatot és csökkentette az akadályokat a kibocsátók számára.

„Ez segít bővíteni a befektetői választékot és ösztönzi az innovációt” – közölte Paul Atkins, az SEC elnöke.

Az iparági elemzők várják az új kriptós ETF-ek hullámát.

„Amikor legutóbb hasonló típusú jóváhagyásra került sor, az ETF-indítások megtriplázódtak” – jegyezte meg Eric Balchunas a Bloombergtől. „Akár 100 új kriptós ETF is felbukkanhat egy éven belül.”

A GDLC jóváhagyása fordulópontot jelenthet abban, hogy az amerikai értékpapírjog szerint miként kezelik a több eszközt tartalmazó kriptós termékeket, és megnyithatja az utat a digitális eszközök szélesebb körű elterjedéséhez.

Kripto ETF-áradat az SEC-nél – Az Avalanche, a Bonk és más projektek is előtérbe kerültek

Új kriptós ETF-kérelmek hulláma érkezett kedden az SEC-hez. Ez azt mutatja, hogy a kibocsátók egyre érdeklődőbbek az egzotikus és a réspiaci digitális eszközök iránt.

A legfrissebb csomagban helyet kaptak az Avalanche infrastruktúrához kötött termékek, a Bonk nevű mémérme, illetve Bitcoin és Ethereum alapú kereskedési stratégiák. Tőkeáttételes és hozamközpontú ETF-ek is be lettek nyújtva, például az Orbs, a Litecoin és a Sui kapcsán.

Nate Geraci, az ETF Institute képviselője szerint ezek a kérelmek egy új kriptós termékáradat első érkezői. Per pillanat több mint 92 ETF-kérelem van folyamatban, és igazán fontos, októberi és novemberi határidők közelednek.

A fellendülés a szabályozási lendületnek és olyan alternatív struktúráknak köszönhető, mint a 40 Act, mely révén ezen a héten az XRP és a Dogecoin ETF-ek is piacra kerülnek.

Elemzők úgy vélik, hogy az Avalanche-alapú termékeknek van a legnagyobb esélyük az engedélyezésre. Viszont a mémcoinokra és a kereskedési stratégiákra szorítkozó ETF-eknél aggályok jöhetnek szóba a volatilitás és a likviditás miatt.

Közben a piaci adatok szerint a Bitcoin ETF-ek nettó 292 millió dolláros beáramlást mutattak fel, míg az Ethereumhoz kötött termékeknél ugyanazon a napon 61,7 millió dolláros kiáramlásra került sor.