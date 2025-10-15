Friss kriptovaluta hírek október 15-én

Szerző Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Share Kimásolva Utoljára frissítve: Október 15, 2025

A kriptovaluta piac ma enyhén bikás jeleket mutat, hiszen sokan számítanak arra, hogy az USA csökkenti a kamatokat.

A Bitcoin (BTC) az elmúlt 24 órában egy rövid időre 110 000 dollár környékére esett, míg az Ethereum (ETH) is 4 200 dollár alá csúszott. A mesterséges intelligencia szektor viszont belehúzott, és 4,30%-kal növekedett, amit főként a ChainOpera AI (COAI) 122,5%-os ugrása húzott fel.

Eközben a Polymarket szerint 94%-ra nőtt az esélye annak, hogy a Fed októberben kamatot csökkent. Ez a bizakodás főként annak köszönhtő, hogy Jerome Powell enyhébb hangot ütött meg. A CME FedWatch eszköze hasonló, 95,7%-os valószínűséget mutat. Ennek ellenére a kriptokereskedők óvatosak maradnak, ami nyomás alatt tartja az egész piacot.

De mi történik még ma a kriptovaluta világában? Kövesd az élő frissítéseinket!



