BTC $111,826.10 0.65%
ETH $4,096.51 3.52%
SOL $203.39 4.19%
PEPE $0.0000074 2.84%
SHIB $0.000010 1.47%
DOGE $0.20 1.84%
XRP $2.50 2.86%
Cryptonews Altcoin hírek

Friss kriptovaluta hírek október 15-én

Szerző
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
friss kriptovaluta hirek

A kriptovaluta piac ma enyhén bikás jeleket mutat, hiszen sokan számítanak arra, hogy az USA csökkenti a kamatokat.

A Bitcoin (BTC) az elmúlt 24 órában egy rövid időre 110 000 dollár környékére esett, míg az Ethereum (ETH) is 4 200 dollár alá csúszott. A mesterséges intelligencia szektor viszont belehúzott, és 4,30%-kal növekedett, amit főként a ChainOpera AI (COAI) 122,5%-os ugrása húzott fel.

Eközben a Polymarket szerint 94%-ra nőtt az esélye annak, hogy a Fed októberben kamatot csökkent. Ez a bizakodás főként annak köszönhtő, hogy Jerome Powell enyhébb hangot ütött meg. A CME FedWatch eszköze hasonló, 95,7%-os valószínűséget mutat. Ennek ellenére a kriptokereskedők óvatosak maradnak, ami nyomás alatt tartja az egész piacot.

De mi történik még ma a kriptovaluta világában? Kövesd az élő frissítéseinket!


Friss kriptovaluta hírek október 15-én
2025-10-15 08:52:24
A Bitcoin ismét felfelé tarthat?
2025-10-14 09:20:05
Medvés hangulatot hozhat a Bitcoin Core v30 frissítése?
2025-10-13 15:32:01
A Bitcoin „jéghideg” csúcson – van még tér 180 ezer dollárig
2025-10-12 05:31:00
Euróalapú stabilcoinok az amerikai dollár ellen
2025-10-11 07:10:00
A „Bitcoin Jézus”, Roger Ver 48 millió dolláros adócsalási ügye
2025-10-10 08:57:32
Mit tudnak a Bitcoin bálnák, amit mi nem?
2025-10-09 16:34:51

Ne maradj le!

Árfolyam hírek
A Bitcoin ismét felfelé tarthat?
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-10-14 09:20:05
Bitcoin hírek
Medvés hangulatot hozhat a Bitcoin Core v30 frissítése?
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-10-13 15:32:01
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
Olvass tovább
Crypto News in numbers
editors
Szerzők listája + Még 66 szerző
2M+
Active Monthly Users Around the World
250+
Guides and Reviews Articles
8
Years on the Market
70
International Team Authors