BTC $109,553.82 -2.49%
ETH $4,296.94 -3.96%
SOL $203.84 -3.27%
PEPE $0.0000094 -4.48%
SHIB $0.000012 -3.55%
DOGE $0.21 -2.86%
XRP $2.81 -1.77%
Friss hírek ma: Kriptós újdonságok 2025. szeptember 4-én – BTC, ETH és társai

Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.

Piaci mozgások és egyéb fejlemények! A BTC 112 ezer dollár körül stabilizálódik, az ETH 4500 dollár fölé emelkedik, miközben a kereskedők szeptemberi visszaesésre készülnek.

A kriptopiac vegyes jeleket mutat: az Ethereum (ETH) rövid időre 4500 dollár fölé szárnyalt, míg a Bitcoin (BTC) ismét 112 ezer dollár alatt találta magát. A kereskedők egyértelműen visszaesésre készülnek szeptemberben. Az elmúlt 24 órában a DeFi (+0,8%), a GameFi (+0,8%) és a mém (+0,7%) érme szektorok is szépen teljesítettek.

A kiemelkedő szereplők közé tartozik a MemeCore, amely 21,0 %-ot emelkedett, és a Pump.fun (PUMP), amely 10,9%-kal nőtt. Az OKB 1,35%-ot, a Story (IP) pedig 3,77%-ot erősödött, ami tovább növelte a piaci lendületet.

Kövesd friss híreinket arról, hogy mi történik ma, szeptember 4-én a kriptovilágban.

2025-09-04 11:05:11
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
