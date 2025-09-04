Friss hírek ma: Kriptós újdonságok 2025. szeptember 4-én – BTC, ETH és társai

Szerző Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Share Kimásolva Utoljára frissítve: Szeptember 4, 2025

Piaci mozgások és egyéb fejlemények! A BTC 112 ezer dollár körül stabilizálódik, az ETH 4500 dollár fölé emelkedik, miközben a kereskedők szeptemberi visszaesésre készülnek.

A kriptopiac vegyes jeleket mutat: az Ethereum (ETH) rövid időre 4500 dollár fölé szárnyalt, míg a Bitcoin (BTC) ismét 112 ezer dollár alatt találta magát. A kereskedők egyértelműen visszaesésre készülnek szeptemberben. Az elmúlt 24 órában a DeFi (+0,8%), a GameFi (+0,8%) és a mém (+0,7%) érme szektorok is szépen teljesítettek.

A kiemelkedő szereplők közé tartozik a MemeCore, amely 21,0 %-ot emelkedett, és a Pump.fun (PUMP), amely 10,9%-kal nőtt. Az OKB 1,35%-ot, a Story (IP) pedig 3,77%-ot erősödött, ami tovább növelte a piaci lendületet.

Kövesd friss híreinket arról, hogy mi történik ma, szeptember 4-én a kriptovilágban.