Ez az ETP lőheti ki a Bitcoin árfolyamát 120 ezer dollárig

Utoljára frissítve: Szeptember 20, 2025

A Bitcoin jelenleg $116,013.03 dollárnál forog, 24 órás kereskedési volumene cikkünk írásakor 41,84 milliárd dollár, piaci kapitalizációja pedig elérte a $2.31T dollárt. A globális volatilitás ellenére a BTC továbbra is a nagy intézményi portfóliók alappillére. A Fed legutóbbi, 25 bázispontos kamatcsökkentése – az első december óta – új lendületet adott a kockázatos eszközöknek. Az alacsonyabb hitelköltségek hagyományosan támogatják a Bitcoint, hiszen a befektetők alternatívát keresnek a klasszikus eszközökkel szemben.

A kriptovaluta kulturális beágyazottságát jól jelzi, hogy mémcoin-kereskedők az amerikai Capitolium közelében egy 3,5 méteres arany színű szobrot állítottak fel Donald Trumpról, kezében egy Bitcoinnal. Bár ez inkább csak egy figyelemfelkeltő akció, jól mutatja, hogyan fonódik össze a kriptó a politikával, a mémekkel és a pénzpiacokkal.

A Bitcoin főbb adatai:

Piaci kapitalizáció: $2.31T dollár

Aktuális árfolyam: $116,013.03 dollár

24 órás volumen: jelenleg 41,84 milliárd dollár

Az SEC jóváhagyta a Grayscale első többeszközös ETP-jét

Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet engedélyezte a Grayscale Digital Large Cap Fund (GLDC) indulását. Ez az első amerikai, több kriptoeszközt tartalmazó tőzsdén kereskedett termék (ETP). A konstrukció befektetési lehetőséget kínál a Bitcoin, az Ethereum, az XRP, a Solana és a Cardano felé, anélkül hogy a befektetőknek tárcákkal vagy tőzsdei fiókokkal kellene bajlódniuk.

💰 SEC Approves First Multi-Asset Crypto ETP: Grayscale's GLDC Fund Launches! pic.twitter.com/WST4JmjUkt — Vizi – Breaking Crypto News (@vizidotcom) September 18, 2025

Ez a lépés a spot Bitcoin ETF-ek sikerét követi, és az új szabályozói követelményeket tükrözi, amelyek egyszerűsítik a kriptoalapok bevezetését a Nasdaqra és a NYSE Arca-ra. A Grayscale vezetője, Peter Mintzberg történelmi lépésnek nevezte a döntést, amely elősegítheti a kriptó tömeges elterjedését.

Az engedély megerősíti a Bitcoin szerepét az intézményi stratégiák alapköveként, még akkor is, ha a befektetői érdeklődés egyre jobban kiterjed az altcoinokra.

Laosz a Bitcoin-bányászat felé fordul – cél az adósságcsökkentés

A „Délkelet-Ázsia akkumulátoraként” emlegetett Laosz a Bitcoin-bányászatot fontolgatja, hogy enyhítse éves, 1,3 milliárd dolláros vízenergia-adósságát. Az ország a felesleges áramot fordítaná bányászatra, így kihasználatlan energiát válthatna egy globálisan likvid eszközre.

JUST IN: 🇱🇦 Laos is mining #Bitcoin and crypto using surplus energy – South China Morning Post



Nation-states are here 🚀 pic.twitter.com/EU8UY607gp — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 18, 2025

Laosz 2021-ben már kísérletezett a bányászattal, de 2023-ban a szárazság és a hálózati túlterhelés miatt felfüggesztette az új projekteket. Most, hogy a törlesztési nyomás erősödik, a döntéshozók újraértékelik a kriptobányászat lehetőségeit.

Ez a stratégia hasonlít Bhután és Etiópia megoldásaihoz, ahol a megújuló energiát szintén kriptoeszközökre irányítják át. Ez tovább erősíti a narratívát, miszerint a Bitcoin egyre inkább a „digitális energiapénz” szerepét tölti be.

Technikai kilátások – Bitcoin árfolyam-előrejelzés

A 4 órás grafikonon a Bitcoin egy emelkedő ékben konszolidálódik, árfolyama 117.366 dollár körül mozog. Az 50-napos mozgóátlag 116.000 dollárnál, a 200-napos pedig 113.243 dollárnál erős támaszt nyújt.

A 115.800 dollár körüli gyertyaalakzatok visszapattanásai azt mutatják, hogy a vevők védik a kulcsfontosságú szinteket. Eközben az RSI (relatív erősség index) 59-en áll – vagyis a lendület mérséklődik, de nincs túlvett állapot.

Ha a BTC 117.978 dollár fölött zár, könnyen elérheti a 119.287 és 120.298 dollárt, sőt, a következő hetekben akár 125-130 ezer dollárig is emelkedhet.

Egy letörés 116.000 dollár alatt viszont visszahúzódást jelezhet 114.400 vagy 113.200 dollár irányába.

Az általános trend továbbra is óvatosan bikás, a hosszabb távú forgatókönyvekben pedig akár egy 500.000 dolláros szuperciklus is reális lehet, ha a likviditási és makrogazdasági tényezők kedvezően alakulnak.

