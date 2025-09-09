BTC $111,056.36 -1.24%
ETH $4,287.38 -1.17%
SOL $214.31 -1.09%
PEPE $0.000010 -1.40%
SHIB $0.000012 -1.60%
DOGE $0.23 -0.14%
XRP $2.95 -0.91%
Cryptonews Altcoin hírek

Eric Trump szerint a kriptó mindent megváltoztat – Korea készen áll

Szerző
Tóth-Giczei Beáta
Szerző
Tóth-Giczei Beáta
A szerzőről

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

A szerző
Utoljára frissítve: 
Eric Trump

Eric Trump, az amerikai elnök, Donald Trump fia, pozitív üzenetet küldött a kriptovalutákról a 2025-ös Upbit D Konferencián (UDC), ahol online vett részt.

Az eseményen elmondta, hogy szerinte a digitális eszközök forradalmasítani fogják a globális pénzügyi rendszert – és hogy Dél-Korea készen áll arra, hogy élen járjon ebben.

Főbb gondolatok:

  • Eric Trump pénzügyi forradalomnak nevezte a kriptót, és közölte, hogy jobb alternatívát nyújt a hagyományos pénzügyekhez képest.
  • Dicsérte Dél-Korea kriptoelfogadását, és az Egyesült Államok után a második helyre sorolta.
  • Figyelmeztetett, hogy azok az országok, amelyek csak lassan vezetik be a digitális eszközöket, lemaradhatnak a globális pénzügyi és mesterséges intelligencia versenyben.

A Korea Times szerint az eseményen elmondta, hogy a digitális eszközök forradalmasítani fogják a globális pénzügyi rendszert, és hogy Dél-Korea felkészült arra, hogy élen járjon ebben.

„Egyszer csak a kriptovaluta megnyit egy teljesen új világot” – mondta Trump videókapcsolaton keresztül. „Ezt őszintén szólva az amerikai kormányzat működéséből tanultam meg. Olyan zseniális emberekkel találkoztam, akik át akarták formálni a digitális eszközök világát.”

Eric Trump: A kriptó felülmúlja az „elavult” hagyományos pénzügyeket

A koreai Dunamu tőzsde által szervezett, évente megrendezésre kerülő eseményen Trump dicsérte a kriptovaluta innováció gyorsaságát. Azt mondta, hogy a digitális eszközök gyorsabb, kedvezőbb árú és átláthatóbb alternatívát nyújtanak a régi pénzügyi rendszerhez képest.

„Nem hiszem, hogy volna bármi a pénzügyi világban, amit ne lehetne jobban, olcsóbban, gyorsabban, biztonságosabban és átláthatóbban megoldani, mint amit most a kriptoforradalomban látunk” – mondta.

Trump a Bitcoint e generáció meghatározó eszközének nevezte. Kiemelte, hogy világszerte pénzügyi szabadságot adhat az embereknek, főleg olyan helyeken, ahol infláció, korrupció vagy korlátozott banki hozzáférés van.

Emellett határozott előrejelzést tett a digitális verseny geopolitikai alakulásáról.

„Európa el fogja veszíteni a kripto versenyt, és az AI versenyt is” – mondta Trump, és a „borzalmas politikára” hivatkozott.

Figyelmeztetett, hogy azok az országok, amelyek haboznak a digitális eszközök bevezetésével, „kihalnak és lemaradnak”.

Trump kihangsúlyozta Dél-Korea erős piaci részvételét, és az Egyesült Államok után a második helyre sorolta, már ami a kriptó iránti lelkesedést és infrastruktúrát illeti.

„Ázsiában Korea csinálja a legjobban” – mondta. „Annyira szenvedélyes vagy, annyira szereted a digitális teret. Ez az egyik legnagyobb dolog a világon.”

Hozzátette, hogy a Trump család a jövőben is aktív marad Koreában, mind a digitális eszközök, mind pedig az ingatlanpiac területén.

A Trump család kriptovaluta vállalkozásai 1,3 milliárd dollárral növelték a vagyonukat

A megjegyzések akkor hangzottak el, amikor a Trump családhoz köthető kriptovállalkozások, a World Liberty Financial és az American Bitcoin Corp értéke jelentősen megnőtt. Állítólag 1,3 milliárd dollárral növelték a vagyonukat az elmúlt hetek során.

A WLFI 670 millió dollárral növelte a család vagyonát, míg Eric Trump részesedését az általa társalapított ABTC-ben több mint 500 millió dollárra becsülték. A vállalat szerdán lépett tőzsdére.

Nemrég a Hongkongban megrendezett Bitcoin 2025 Asia konferencián Eric Trump azt jósolta, hogy a Bitcoin el fogja érni az 1 millió dolláros értéket.

„Mindenki Bitcoint akar. Mindenki Bitcoint vásárol” – mondta. „Ezért mondtam mindig, hogy a Bitcoin el fogja érni az 1 milliót. Ez nem is kérdés.”

A hírek szerint a World Liberty Financial pár nappal a nyilvános indulása után tokenégetési kampányba kezdett. Azért tett így, hogy csökkentse a korai árfolyam-ingadozást és visszanyerje a piaci bizalmat.

A kriptopiac retteg – menekülés a kockázatos altcoinoktól
2025-09-08 10:36:54
700 millió dolláros XRP bálna-tranzakció sokkolta a közösséget
2025-09-07 11:28:00
A céges Bitcoin tartalék átlépte az 1 millió BTC-t
2025-09-06 09:27:00
A Dogecoin ETF rajtra kész - A REX Shares az SEC ajtajában áll
2025-09-05 09:38:57
Friss hírek ma: Kriptós újdonságok 2025. szeptember 4-én – BTC, ETH és társai
2025-09-04 11:05:11
3 kriptovaluta, ami szeptemberben megsokszorozhatja a pénzed
2025-09-03 09:18:39
Bitcoin árfolyam-előrejelzés: nagybefektetői mozgás és felhalmozás – Jöhet a 250.000 dolláros árfolyam?
2025-09-02 10:28:29

Ne maradj le!

Altcoin hírek
A kriptopiac retteg – menekülés a kockázatos altcoinoktól
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-09-08 10:36:54
Árfolyam hírek
700 millió dolláros XRP bálna-tranzakció sokkolta a közösséget
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-09-07 11:28:00
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
Olvass tovább
Crypto News in numbers
editors
Szerzők listája + Még 66 szerző
2M+
Active Monthly Users Around the World
250+
Guides and Reviews Articles
8
Years on the Market
70
International Team Authors