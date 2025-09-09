Eric Trump szerint a kriptó mindent megváltoztat – Korea készen áll
Eric Trump, az amerikai elnök, Donald Trump fia, pozitív üzenetet küldött a kriptovalutákról a 2025-ös Upbit D Konferencián (UDC), ahol online vett részt.
Az eseményen elmondta, hogy szerinte a digitális eszközök forradalmasítani fogják a globális pénzügyi rendszert – és hogy Dél-Korea készen áll arra, hogy élen járjon ebben.
Főbb gondolatok:
- Eric Trump pénzügyi forradalomnak nevezte a kriptót, és közölte, hogy jobb alternatívát nyújt a hagyományos pénzügyekhez képest.
- Dicsérte Dél-Korea kriptoelfogadását, és az Egyesült Államok után a második helyre sorolta.
- Figyelmeztetett, hogy azok az országok, amelyek csak lassan vezetik be a digitális eszközöket, lemaradhatnak a globális pénzügyi és mesterséges intelligencia versenyben.
„Egyszer csak a kriptovaluta megnyit egy teljesen új világot” – mondta Trump videókapcsolaton keresztül. „Ezt őszintén szólva az amerikai kormányzat működéséből tanultam meg. Olyan zseniális emberekkel találkoztam, akik át akarták formálni a digitális eszközök világát.”
Eric Trump: A kriptó felülmúlja az „elavult” hagyományos pénzügyeket
A koreai Dunamu tőzsde által szervezett, évente megrendezésre kerülő eseményen Trump dicsérte a kriptovaluta innováció gyorsaságát. Azt mondta, hogy a digitális eszközök gyorsabb, kedvezőbb árú és átláthatóbb alternatívát nyújtanak a régi pénzügyi rendszerhez képest.
„Nem hiszem, hogy volna bármi a pénzügyi világban, amit ne lehetne jobban, olcsóbban, gyorsabban, biztonságosabban és átláthatóbban megoldani, mint amit most a kriptoforradalomban látunk” – mondta.
Trump a Bitcoint e generáció meghatározó eszközének nevezte. Kiemelte, hogy világszerte pénzügyi szabadságot adhat az embereknek, főleg olyan helyeken, ahol infláció, korrupció vagy korlátozott banki hozzáférés van.
Emellett határozott előrejelzést tett a digitális verseny geopolitikai alakulásáról.
„Európa el fogja veszíteni a kripto versenyt, és az AI versenyt is” – mondta Trump, és a „borzalmas politikára” hivatkozott.
Figyelmeztetett, hogy azok az országok, amelyek haboznak a digitális eszközök bevezetésével, „kihalnak és lemaradnak”.
Trump kihangsúlyozta Dél-Korea erős piaci részvételét, és az Egyesült Államok után a második helyre sorolta, már ami a kriptó iránti lelkesedést és infrastruktúrát illeti.
„Ázsiában Korea csinálja a legjobban” – mondta. „Annyira szenvedélyes vagy, annyira szereted a digitális teret. Ez az egyik legnagyobb dolog a világon.”
Hozzátette, hogy a Trump család a jövőben is aktív marad Koreában, mind a digitális eszközök, mind pedig az ingatlanpiac területén.
A Trump család kriptovaluta vállalkozásai 1,3 milliárd dollárral növelték a vagyonukat
A megjegyzések akkor hangzottak el, amikor a Trump családhoz köthető kriptovállalkozások, a World Liberty Financial és az American Bitcoin Corp értéke jelentősen megnőtt. Állítólag 1,3 milliárd dollárral növelték a vagyonukat az elmúlt hetek során.
A WLFI 670 millió dollárral növelte a család vagyonát, míg Eric Trump részesedését az általa társalapított ABTC-ben több mint 500 millió dollárra becsülték. A vállalat szerdán lépett tőzsdére.
Nemrég a Hongkongban megrendezett Bitcoin 2025 Asia konferencián Eric Trump azt jósolta, hogy a Bitcoin el fogja érni az 1 millió dolláros értéket.
„Mindenki Bitcoint akar. Mindenki Bitcoint vásárol” – mondta. „Ezért mondtam mindig, hogy a Bitcoin el fogja érni az 1 milliót. Ez nem is kérdés.”
A hírek szerint a World Liberty Financial pár nappal a nyilvános indulása után tokenégetési kampányba kezdett. Azért tett így, hogy csökkentse a korai árfolyam-ingadozást és visszanyerje a piaci bizalmat.