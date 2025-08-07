BTC $116,585.06 1.18%
Az USDC az új kedvenc – Terjed a kriptós fizetés

Last updated: 
USDC bérfizetés

Felfutóban vannak a hibrid kripto-fiat bérkifizetési modellek, amelyek lehetővé teszik a dolgozók számára, hogy fizetésük egy részét digitális eszközökben (pl.: USDC, USDT) kapják meg. Ezt befektethetik, vagy azonnal elkölthetik a Web3-tárcájukon keresztül.

A Pantera Capital 2024-es Blockchain Compensation Survey-je (felmérés a blokklánc bérkifizetésekről) szerint a kriptóban fizetett munkavállalók aránya több mint háromszorosára nőtt egy év alatt. Az USDC vált a leggyakrabban használt digitális fizetőeszközzé a bérezés terén.

2023-ban még csupán a válaszadók 3%-a jelezte, hogy a fizetése legalább egy részét kriptóban kapja. Ez az arány 2024-re 9,6%-ra emelkedett, mivel a blokklánc-alapú cégek és DAO-k (decentralizált autonóm szervezetek) egyre gyakrabban választanak stabilcoinokat és tokeneket a munkatársak és egyéb közreműködők kifizetésére.

Ezzel párhuzamosan a kizárólag fiat pénzben fizetett dolgozók aránya 97%-ról 89,1%-ra csökkent. Ez jól mutatja, hogy egyre több vállalat nyit a digitális eszközök hétköznapi használata felé. A jelenség különösen azokban a pozíciókban gyakori, ahol a munka nemzetközi vagy decentralizált környezetben zajlik.

A stabilcoinok meghódítják a kriptós bérfizetést – az USDC az élen

Azok körében, akik kriptóban is kapnak fizetést, egyértelműen az USDC lett a leggyakrabban használt eszköz.

Az amerikai dollárhoz rögzített stabilcoin a kriptós fizetések 63%-át tette ki, messze megelőzve a második helyen álló USDT-t, amely 28,6%-os részesedést ért el. A Solana és az Ethereum tokenjei ehhez képest jóval kisebb arányban szerepeltek – mindössze 1,9% és 1,3% jutott nekik.

A felmérés mérnökökre, termékmenedzserekre, jogi és operatív területen dolgozókra terjedt ki. Az eredmények azt mutatják, hogy a stabilcoinok mára túlléptek a kereskedési párok és DeFi-alkalmazások keretein, és egyre inkább gyakorlati eszközzé válnak a bérkifizetések és nemzetközi tranzakciók terén is.

Trendivé válik az USDC a fizetéseknél – a havi jelentések bizalmat építenek

A kriptós bérezés különösen vonzó lehet a globálisan elosztott csapatok számára. A stabilcoinok gyorsabb elszámolást, alacsonyabb tranzakciós költségeket és egyszerűbb hozzáférést biztosítanak a dollárértékhez. Ez különösen olyan régiókban kiemelt fontosságú, ahol a hagyományos bankrendszer korlátozottan működik vagy instabil a helyi valuta.

Az USDC iránti bizalom növekedését az is támogatja, hogy a kibocsátó Circle rendszeresen közzéteszi a tartalékalapok részletes havi jelentéseit, valamint közvetlen hozzáférést biztosított az amerikai államkötvényekhez.

Egyre többen választják a hibrid, kripto-fiat fizetési modellt

Bár a teljes egészében kriptóban fizetett bérek még mindig ritkák, a hibrid megoldások egyre inkább teret nyernek. Már számos cég kínál lehetőséget arra, hogy a munkavállalók a fizetésüket részben fiat pénzben, részben pedig digitális eszközökben kapják meg. Ezáltal fokozatosan (tulajdonképpen DCA-stratégiát alkalmazva) fektethetnek be kriptóba, vagy közvetlenül költhetik el az összeget Web3-tárcájukon keresztül.

A jelentés ugyan nem részletezi a regionális különbségeket, de a kriptós bérezés növekedését vélhetően az ázsiai csapatok és alvállalkozók hajtják. Számukra a stabilcoinok hatékony, olcsó megoldást jelentenek a határokon átnyúló kifizetésekre.

A blokklánc-alapú bérezés térnyerése összefügg azzal is, hogy egyre több kriptós cég szabályozza hivatalosan is a működését. A hatékonyabb pénzgazdálkodás, a valós idejű bérfizetési rendszerek és a digitális eszközökhöz igazított könyvelési platformok megjelenésével a kriptós fizetések előtt álló technikai akadályok fokozatosan eltűnnek.

