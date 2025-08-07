Az USDC az új kedvenc – Terjed a kriptós fizetés

Author Farkas Dániel Fact Checked by Tóth-Giczei Beáta Last updated: Augusztus 7, 2025

Felfutóban vannak a hibrid kripto-fiat bérkifizetési modellek, amelyek lehetővé teszik a dolgozók számára, hogy fizetésük egy részét digitális eszközökben (pl.: USDC, USDT) kapják meg. Ezt befektethetik, vagy azonnal elkölthetik a Web3-tárcájukon keresztül.

A Pantera Capital 2024-es Blockchain Compensation Survey-je (felmérés a blokklánc bérkifizetésekről) szerint a kriptóban fizetett munkavállalók aránya több mint háromszorosára nőtt egy év alatt. Az USDC vált a leggyakrabban használt digitális fizetőeszközzé a bérezés terén.

2023-ban még csupán a válaszadók 3%-a jelezte, hogy a fizetése legalább egy részét kriptóban kapja. Ez az arány 2024-re 9,6%-ra emelkedett, mivel a blokklánc-alapú cégek és DAO-k (decentralizált autonóm szervezetek) egyre gyakrabban választanak stabilcoinokat és tokeneket a munkatársak és egyéb közreműködők kifizetésére.

Ezzel párhuzamosan a kizárólag fiat pénzben fizetett dolgozók aránya 97%-ról 89,1%-ra csökkent. Ez jól mutatja, hogy egyre több vállalat nyit a digitális eszközök hétköznapi használata felé. A jelenség különösen azokban a pozíciókban gyakori, ahol a munka nemzetközi vagy decentralizált környezetben zajlik.

A stabilcoinok meghódítják a kriptós bérfizetést – az USDC az élen

Azok körében, akik kriptóban is kapnak fizetést, egyértelműen az USDC lett a leggyakrabban használt eszköz.

Az amerikai dollárhoz rögzített stabilcoin a kriptós fizetések 63%-át tette ki, messze megelőzve a második helyen álló USDT-t, amely 28,6%-os részesedést ért el. A Solana és az Ethereum tokenjei ehhez képest jóval kisebb arányban szerepeltek – mindössze 1,9% és 1,3% jutott nekik.

Our mission is to support the long-term success of both our portfolio companies and the broader crypto ecosystem.



One major gap we’ve consistently seen? Reliable, transparent compensation data for crypto teams.



That’s why we created our annual Crypto Compensation Survey – a… — Pantera Capital (@PanteraCapital) August 6, 2025

A felmérés mérnökökre, termékmenedzserekre, jogi és operatív területen dolgozókra terjedt ki. Az eredmények azt mutatják, hogy a stabilcoinok mára túlléptek a kereskedési párok és DeFi-alkalmazások keretein, és egyre inkább gyakorlati eszközzé válnak a bérkifizetések és nemzetközi tranzakciók terén is.

Trendivé válik az USDC a fizetéseknél – a havi jelentések bizalmat építenek

A kriptós bérezés különösen vonzó lehet a globálisan elosztott csapatok számára. A stabilcoinok gyorsabb elszámolást, alacsonyabb tranzakciós költségeket és egyszerűbb hozzáférést biztosítanak a dollárértékhez. Ez különösen olyan régiókban kiemelt fontosságú, ahol a hagyományos bankrendszer korlátozottan működik vagy instabil a helyi valuta.

Az USDC iránti bizalom növekedését az is támogatja, hogy a kibocsátó Circle rendszeresen közzéteszi a tartalékalapok részletes havi jelentéseit, valamint közvetlen hozzáférést biztosított az amerikai államkötvényekhez.

Egyre többen választják a hibrid, kripto-fiat fizetési modellt

Bár a teljes egészében kriptóban fizetett bérek még mindig ritkák, a hibrid megoldások egyre inkább teret nyernek. Már számos cég kínál lehetőséget arra, hogy a munkavállalók a fizetésüket részben fiat pénzben, részben pedig digitális eszközökben kapják meg. Ezáltal fokozatosan (tulajdonképpen DCA-stratégiát alkalmazva) fektethetnek be kriptóba, vagy közvetlenül költhetik el az összeget Web3-tárcájukon keresztül.

A jelentés ugyan nem részletezi a regionális különbségeket, de a kriptós bérezés növekedését vélhetően az ázsiai csapatok és alvállalkozók hajtják. Számukra a stabilcoinok hatékony, olcsó megoldást jelentenek a határokon átnyúló kifizetésekre.

A blokklánc-alapú bérezés térnyerése összefügg azzal is, hogy egyre több kriptós cég szabályozza hivatalosan is a működését. A hatékonyabb pénzgazdálkodás, a valós idejű bérfizetési rendszerek és a digitális eszközökhöz igazított könyvelési platformok megjelenésével a kriptós fizetések előtt álló technikai akadályok fokozatosan eltűnnek.