DOGE árfolyam: mi jön az ETF-kérelmek visszavonása után?

Farkas Dániel
Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan...

Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

Utoljára frissítve: 
Dogecoin árfolyam-előrejelzés

A SEC váratlanul visszavonatta a DOGE, az XRP, a Solana és több más altcoinok ETF-kérelmét. Ennek ellenére a Dogecoin árfolyam-előrejelzés alapján a bikás beállítottságú befektetők egyáltalán nem aggódnak.

Elsőre negatív fejleménynek tűnhet, hogy az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet visszavonta a beadványokat. Valójában éppen ez készítheti elő a gyorsabb jóváhagyásokat – ami erősíti a pozitív Dogecoin-kilátásokat.

Eleanor Terrett riporteri magyarázata szerint az ügynökség mostantól egy gyorsabb utat kínál a kripto ETF-ek számára. A lassabb 19b-4-es eljárás helyett közvetlenül az S-1 tájékoztatók elbírálásán keresztül haladhatnak.

Ez a váltás azt jelenti, hogy a Dogecoin (DOGE), az XRP, a Solana (SOL), a Litecoin (LTC) és a Cardano (ADA) spot ETF-ek sokkal előbb megjelenhetnek a nyilvános piacokon. Ezáltal a kiskereskedelmi és intézményi befektetők számára is könnyebb hozzáférést biztosítanak.

Ami tehát kezdetben visszalépésnek tűnt, az valójában felgyorsíthatja az altcoin ETF-ek piacra lépését. Ez növeli a keresletet és erősíti a DOGE, valamint más vezető tokenek árfolyam-kilátásait.

DOGE árfolyam-előrejelzés: akár 335%-os hozam is lehetséges

Bár a DOGE az elmúlt napokban kisebb korrekción esett át, az elmúlt 30 napban még így is 11,87%-os emelkedést tudott felmutatni.

A 24 órás kereskedési volumen 9,1%-kal ugrott meg, és a token ára 5,51%-kal növekedett.

DOGE grafikon

A napi grafikon szerint az ár egy kulcsfontosságú trendvonal-támaszt érintett, amelyről erőteljes visszapattanás indulhat.

Ez a keresleti zóna ráadásul egybeesik a 200 napos exponenciális mozgóátlaggal (EMA), ami technikai szempontból még jelentősebbé teszi.

Amennyiben a DOGE felfelé tör és áttöri a grafikonon jelölt emelkedő trendcsatornát, az a pozitív lendület erősödését jelezné.

Egy 0,30 dollár feletti áttörés tovább erősítené a bikás forgatókönyvet, amely először 0,45 dollárig, majd egészen 1 dollárig tolhatja az árfolyamot.

Eközben a mémcoin-szegmens korai előértékesítései – például a Pepenode ($PEPENODE) – még magasabb hozamot kínálhatnak. Ezek a tokenek továbbra is a piac látókörén kívül mozognak.

Pepenode ($PEPENODE) előértékesítés: bányászatból mém-játék

A Pepenode ($PEPENODE) az egyik legizgalmasabb új szereplő, amely a mine-to-earn (“bányássz és keress”) modellre épül. A felhasználók virtuális bányagépeket építhetnek, és ezzel valódi mémcoinokat kereshetnek.

Pepenode vásárlás

A legjobb az egészben: nincs szükség drága hardverre. Ahhoz, hogy létrehozd a virtuális szerveredet, elég $PEPENODE tokent vásárolni. Ezután új gépeket indíthatsz, és így növelheted a bányászati teljesítményedet.

A legsikeresebb játékosok nemcsak a ranglistán törhetnek az élre, hanem airdropot is kaphatnak top mémérmékből, például a Pepe ($PEPE) és a Bonk ($BONK) tokenekből.

A játék anti-bot védelmet, ajánlói bónuszokat, valamint egy deflációs mechanizmust is biztosít. A fejlesztésre költött tokenek 70%-át megsemmisítik, így kevesebb lesz belőlük, miközben a közösség egyre inkább növekszik.

A vásárláshoz egyszerűen látogasd meg a Pepenode hivatalos weboldalát, és csatlakoztasd hozzá a tárcádat (pl.: Best Wallet).

A tokent ETH vagy USDT ellenében is megvásárolhatod, de a befektetéshez hagyományos bankkártyát is használhatsz.

Megnézem a PEPENODE weboldalát

