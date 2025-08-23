Digitális euró: Ethereum vagy Solana lesz az alapja?

A támogatók szerint egy nyilvános blokklánc növelheti az euró használatát, míg a kritikusok a tranzakciók átláthatósága és az adatvédelem sérülése miatt aggódnak. Az európai döntéshozók felgyorsították a digitális euró bevezetésére vonatkozó terveket, miután Washington elfogadta az átfogó stabilcoin-szabályozást. Az USA törvényét Brüsszelben sokan az uniós valuta versenyképességére leselkedő fenyegetésként értékelik.

A Financial Times értesülései szerint a fordulat azután következett be, hogy az Egyesült Államok jóváhagyta a Genius Act néven ismert törvényt (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act).

Azóta az uniós illetékesek újratervezik, milyen formát öltsön a digitális euró-projekt.

BREAKING: E.U. CONSIDERING RUNNING DIGITAL EURO ON A PUBLIC BLOCKCHAIN SUCH AS SOLANA OR ETHEREUM RATHER THAN A PRIVATE ONE DUE TO CONCERN OVER COMPETITIVENESS – PER FT SOURCES pic.twitter.com/WTHL040BvD — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) August 22, 2025

Az USA villámgyors kriptós szabályozása miatt az EU kénytelen gyorsítani

Donald Trump elnök júliusban írta alá a jogszabályt, amely elsőként teremt teljes körű szabályozási keretet a 288 milliárd dolláros stabilcoin-piac számára.

A törvény értelmében a dollárhoz kötött tokenek kibocsátóinak teljes, likvid eszközökben tartott tartalékkal kell rendelkezniük, engedélyezési követelményeknek kell megfelelniük, valamint szigorú jelentéstételi kötelezettségeknek kell eleget tenniük. A támogatók szerint ez a keretrendszer egyszerre erősíti a fogyasztóvédelmet és hagy teret az innovációnak. Egyensúlyt teremt, amelyet a szabályozóknak eddig nehéz volt megtalálni.

Az USA gyors és határozott lépései azonban felborzolták az európai döntéshozókat, akik eddig jóval óvatosabban haladtak saját digitális pénzprojektjükkel.

A digitális euró kérdéseket vet fel: vita a nyilvános blokklánc és a zárt főkönyvi rendszer között

A hírek szerint most egy fontos kérdés került előtérbe. Adott a lehetőség, hogy a digitális euró nyilvános blokkláncon (például Ethereumon vagy Solanán) fusson. Másik opció, hogy a korábban tervezett, az Európai Központi Bank (EKB) által közvetlenül felügyelt privát főkönyvi megoldást választják.

A nyilvános blokklánc hívei szerint az euró így sokkal szélesebb körben foroghatna. Az ellenzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a tranzakciók átláthatóvá válnának, ami komoly adatvédelmi aggályokat vet fel.

Nyílt blokklánc: lehetőség az euró globális terjeszkedésére?

Az EKB 2021 októberében indította el a digitális euró lehetőségének kutatását. Azóta a projektet a központi bank digitális valutájaként tartják számon. Célja, hogy kiegészítse a készpénzt, illeszkedjen a digitalizálódó gazdasághoz, és biztosítsa, hogy az európaiak továbbra is központi banki pénzhez férjenek hozzá. Emellett csökkentené a külföldi fizetési szolgáltatóktól való függőséget.

Cash is indispensable as a way to pay and to store value, says Executive Board member Piero Cipollone.



We are modernising banknotes, ensuring they remain accessible and widely accepted.



A digital euro will complement this by bringing the benefits of cash to digital payments. — European Central Bank (@ecb) August 4, 2025

Jelenleg az eurózóna tranzakcióinak döntő részét nem európai cégek által üzemeltetett nemzetközi kártyahálózatok bonyolítják, amelyek 68-72%-os piaci részesedést birtokolnak.

Az európai tisztviselők attól tartanak, hogy az amerikai szabályozási keret felgyorsíthatja a dollár-alapú tokenek globális elterjedését. Ez fokozatosan gyengítheti az euró szerepét a határokon átnyúló fizetésekben.

A választott megoldás geopolitikai súllyal is bír. Egy zárt, az EKB által felügyelt rendszer a kínai digitális jüan modelljét követné, míg egy nyilvános blokklánc-alapú euró közelebb állna az amerikai magáncégek által képviselt megközelítéshez.

Egyes politikusok szerint a nyílt blokkláncra épülő digitális euró erősíthetné az euró globális befolyását. Mások viszont attól tartanak, hogy Európa ezzel olyan kockázatokat szabadítana el, amelyeket eddig következetesen igyekezett elkerülni.

Egyelőre mindkét opció napirenden van, de Washington lépése nyomán a vita sürgetőbbé vált.