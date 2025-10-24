CZ kegyelme felháborodást váltott ki, Trumpot korrupcióval vádolják

Szerző Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Share Kimásolva Utoljára frissítve: Október 24, 2025

Már hivatalos: Donald Trump kegyelmet adott a Binance alapítójának, Changpeng Zhao-nak, aki kriptós berkekben csak CZ néven ismert. Ez a lépés felettébb feldühíti az elnök kritikusait. Ráadásul újabb vádakat szül arról, hogy az elnök kriptós érdekei közvetlenül befolyásolják a Fehér Ház döntéseit.

„CZ” közel négy hónapot töltött börtönben, miután ő és a tőzsde beismerte, hogy nem működtettek hatékony pénzmosás elleni rendszert, így bűnözők használhatták a platformot illegális célokra.

Ezek a szabálysértések „lehetővé tették, hogy pénz jusson terroristákhoz, kiberbűnözőkhöz és gyermekbántalmazókhoz” — segítve ember- és drogkereskedőket, valamint olyan csoportokat, mint a Hamasz, és a gazdasági szankciók alatt álló országokat.

Bár Trump többször próbálta eltüntetni az összeférhetetlenségi vádakat, nem lehet tagadni, hogy kapcsolatban áll ezzel a milliárdossal.

Idén korábban egy közel-keleti befektetési alap bejelentette, hogy 2 milliárd dollárnyi USD1-et (Trump cégének, a World Liberty Financialnak stabilcoinját) használ arra, hogy részesedést vásároljon a Binance-ben.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt úgy próbálta bemutatni CZ kegyelmét, mint a demokraták túl szigorú intézkedéseinek ellensúlyozását. Azt állította, hogy a Biden-kormány „háborút indított a kriptó ellen”. Hozzátette:

„A Biden-kormány büntetni akarta a kriptós iparágat, ezért üldözték Mr. Zhaót, pedig nem volt csalás vagy konkrét áldozat.”

Trump valóban korrupt lenne?

De van különbség aközött, hogy enyhítik a túl szigorú szabályokat, amelyek visszafogták a kriptó fejlődését és külföldre kényszerítették a tőzsdéket, és aközött, hogy eltörlik a súlyos bűncselekmények miatti ítéleteket. CZ kegyelme nem hasonlítható össze azzal sem, amit Trump adott a Silk Road alapítójának, Ross Ulbrichtnak.

Elizabeth Warren demokrata szenátor, aki gyakran bírálja az elnököt és a digitális eszközöket, ezt írta az X-en:

„CZ bűnösnek vallotta magát pénzmosásban, és börtönbüntetést kapott. Aztán pénzt adott Trump stabilcoinjához, és kegyelmet kért. Ma megkapta. Ha a Kongresszus nem állítja meg az ilyen korrupciót, akkor maga is részese.”

Korábban többször írt levelet, amelyekben figyelmeztetett, hogy a külföldi befektetések és az elnöki család üzleti érdekei miatt az amerikai igazságszolgáltatás már nem működik „politikai és pénzügyi befolyástól mentesen”.

Mások még tovább mentek. Eswar Prasad, a Cornell Egyetem közgazdász professzora azt mondta a New York Timesnak, hogy a Trump-kormány „nyíltan semmibe veszi a jogállamiságot”.

„Alig van indok erre a kegyelemre, és jól mutatja, meddig megy el ez a kormányzat, hogy támogassa a kriptós iparágat.”

Isaac Saul újságíró „nevetségesen korruptnak” nevezte Changpeng Zhaót. Azt állította, hogy azért bántak vele kedvezően, mert segített fellendíteni a $TRUMP-ot. Hozzátette, hogy az amerikai politikai helyzet annyira furcsa most, hogy ez más kormányzatban „hónapokig tartó botrány lenne”.

Trumpot a kriptós közösség egyes tagjai is bírálták, akik attól tartanak, hogy CZ kegyelme bátoríthatja a rossz szándékú szereplőket. Nick O’Neill vállalkozó így reagált:

CZ most már bármit megúszhat. Ez szerintem a legmagasabb szintű korrupció … Komolyan mondom? Nagy támogatója vagyok a kriptós iparágnak, és nagyon fontos, hogy legyen szabályozás az Egyesült Államokban … Trump gyakorlatilag támogatja az összes haverját, és azt mondja: ‘Csinálhatsz bármit, csak segíts nekem meggazdagodni.

Forrás: CoinMarketCap

CZ nem várt sokat, és frissítést tett közzé 10 millió követőjének az X-en

Nagyon hálás vagyok a mai kegyelemért, és Trump elnöknek, amiért kiállt az igazságosság, az újítás és a méltányosság mellett. Mindent megteszünk, hogy Amerika legyen a kriptó fővárosa, és előmozdítsuk a Web3-at világszerte.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏



Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide.



(Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

Valószínű, hogy a Binance most megpróbál visszatérni az amerikai piacra — és az is elképzelhető, hogy CZ egyszer újra vezérigazgató lesz.

A kriptós piacon a kegyelem híre segített a BNB-nek, hogy az elmúlt 24 órában a legjobban teljesítő altcoinok közé kerüljön — jelenleg 2,95 %-os emelkedéssel.

Bár az X-en sokan gratulálnak CZ-nek, a kriptós iparág számára az ilyen szoros kapcsolat Trumppal később még következményekkel járhat.