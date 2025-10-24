CZ kegyelme felháborodást váltott ki, Trumpot korrupcióval vádolják
Már hivatalos: Donald Trump kegyelmet adott a Binance alapítójának, Changpeng Zhao-nak, aki kriptós berkekben csak CZ néven ismert. Ez a lépés felettébb feldühíti az elnök kritikusait. Ráadásul újabb vádakat szül arról, hogy az elnök kriptós érdekei közvetlenül befolyásolják a Fehér Ház döntéseit.
„CZ” közel négy hónapot töltött börtönben, miután ő és a tőzsde beismerte, hogy nem működtettek hatékony pénzmosás elleni rendszert, így bűnözők használhatták a platformot illegális célokra.
Ezek a szabálysértések „lehetővé tették, hogy pénz jusson terroristákhoz, kiberbűnözőkhöz és gyermekbántalmazókhoz” — segítve ember- és drogkereskedőket, valamint olyan csoportokat, mint a Hamasz, és a gazdasági szankciók alatt álló országokat.
Bár Trump többször próbálta eltüntetni az összeférhetetlenségi vádakat, nem lehet tagadni, hogy kapcsolatban áll ezzel a milliárdossal.
Idén korábban egy közel-keleti befektetési alap bejelentette, hogy 2 milliárd dollárnyi USD1-et (Trump cégének, a World Liberty Financialnak stabilcoinját) használ arra, hogy részesedést vásároljon a Binance-ben.
A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt úgy próbálta bemutatni CZ kegyelmét, mint a demokraták túl szigorú intézkedéseinek ellensúlyozását. Azt állította, hogy a Biden-kormány „háborút indított a kriptó ellen”. Hozzátette:
„A Biden-kormány büntetni akarta a kriptós iparágat, ezért üldözték Mr. Zhaót, pedig nem volt csalás vagy konkrét áldozat.”
Trump valóban korrupt lenne?
De van különbség aközött, hogy enyhítik a túl szigorú szabályokat, amelyek visszafogták a kriptó fejlődését és külföldre kényszerítették a tőzsdéket, és aközött, hogy eltörlik a súlyos bűncselekmények miatti ítéleteket. CZ kegyelme nem hasonlítható össze azzal sem, amit Trump adott a Silk Road alapítójának, Ross Ulbrichtnak.
Elizabeth Warren demokrata szenátor, aki gyakran bírálja az elnököt és a digitális eszközöket, ezt írta az X-en:
„CZ bűnösnek vallotta magát pénzmosásban, és börtönbüntetést kapott. Aztán pénzt adott Trump stabilcoinjához, és kegyelmet kért. Ma megkapta. Ha a Kongresszus nem állítja meg az ilyen korrupciót, akkor maga is részese.”
Korábban többször írt levelet, amelyekben figyelmeztetett, hogy a külföldi befektetések és az elnöki család üzleti érdekei miatt az amerikai igazságszolgáltatás már nem működik „politikai és pénzügyi befolyástól mentesen”.
Mások még tovább mentek. Eswar Prasad, a Cornell Egyetem közgazdász professzora azt mondta a New York Timesnak, hogy a Trump-kormány „nyíltan semmibe veszi a jogállamiságot”.
„Alig van indok erre a kegyelemre, és jól mutatja, meddig megy el ez a kormányzat, hogy támogassa a kriptós iparágat.”
Isaac Saul újságíró „nevetségesen korruptnak” nevezte Changpeng Zhaót. Azt állította, hogy azért bántak vele kedvezően, mert segített fellendíteni a $TRUMP-ot. Hozzátette, hogy az amerikai politikai helyzet annyira furcsa most, hogy ez más kormányzatban „hónapokig tartó botrány lenne”.
Trumpot a kriptós közösség egyes tagjai is bírálták, akik attól tartanak, hogy CZ kegyelme bátoríthatja a rossz szándékú szereplőket. Nick O’Neill vállalkozó így reagált:
CZ most már bármit megúszhat. Ez szerintem a legmagasabb szintű korrupció … Komolyan mondom? Nagy támogatója vagyok a kriptós iparágnak, és nagyon fontos, hogy legyen szabályozás az Egyesült Államokban … Trump gyakorlatilag támogatja az összes haverját, és azt mondja: ‘Csinálhatsz bármit, csak segíts nekem meggazdagodni.
CZ nem várt sokat, és frissítést tett közzé 10 millió követőjének az X-en
Nagyon hálás vagyok a mai kegyelemért, és Trump elnöknek, amiért kiállt az igazságosság, az újítás és a méltányosság mellett. Mindent megteszünk, hogy Amerika legyen a kriptó fővárosa, és előmozdítsuk a Web3-at világszerte.
Valószínű, hogy a Binance most megpróbál visszatérni az amerikai piacra — és az is elképzelhető, hogy CZ egyszer újra vezérigazgató lesz.
A kriptós piacon a kegyelem híre segített a BNB-nek, hogy az elmúlt 24 órában a legjobban teljesítő altcoinok közé kerüljön — jelenleg 2,95 %-os emelkedéssel.
Bár az X-en sokan gratulálnak CZ-nek, a kriptós iparág számára az ilyen szoros kapcsolat Trumppal később még következményekkel járhat.