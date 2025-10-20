BTC eladási hullám a veteránoknál – új projekt pörög fel

Az on-chain adatok szerint a realizált profit napi szinten elérte az 1,7 milliárd dollárt. Eközben a régi tárcákból újra forgalomba kerülő kínálat 2,9 milliárd dollárra nőtt. Szakértők szerint a BTC árfolyama továbbra is lassan állhat helyre, mivel a hosszú távú tulajdonosok fokozatosan eladják pozícióikat, tartós eladói nyomást gyakorolva ezzel a piacra.

James Check elemző vasárnap úgy nyilatkozott, hogy a kriptovaluták gyengélkedése nem a piaci manipuláció vagy a „papír Bitcoin” következménye. Szerinte egyszerűen a hosszú távú befektetők profitrealizálásának hatása érződik.

„Ez a régi, klasszikus eladói nyomás,” – mondta Check a jelenségről. Hozzátette, hogy ez a profitrealizálási hullám vált „az ellenállás forrásává”, ami megakadályozza a Bitcoin árfolyamának további kitörését.

On-chain adatok: a hosszú távú befektetők eladnak

Check elemzése szerint emelkedik a felhasznált érmék átlagos kora. Mindez arra utal, hogy inkább a régóta tartó tulajdonosok, nem pedig a rövid távú spekulánsok adják el Bitcoinjaikat.

Egy másik grafikon szerint a realizált profit napi 1,7 milliárd dollárra ugrott, míg a realizált veszteség 430 millió dollárra nőtt. Ez a jelenlegi ciklus harmadik legmagasabb szintje.

Emellett a régóta inaktív tárcákból újra forgalomba kerülő Bitcoin-mennyiség közel 2,9 milliárd dollárra emelkedett. A folyamat jelzi, hogy a hosszú ideje tárolt érmék ismét aktívan cserélnek gazdát.

Will Clemente kriptobefektető szerint ez a trend jól mutatja, hogy az elmúlt év gyengébb teljesítménye valójában a kínálat átrendeződésének eredménye. A korai BTC-tulajdonosoktól („OG-któl”) fokozatosan az intézményi befektetők kezébe kerülnek az érmék.

„Ez a dinamika a következő években már nem lesz jelentős tényező,” – mondta Clemente. Véleménye szerint a hagyományos pénzügyi szereplők felhalmozása hosszú távon stabilabb piaci szerkezetet eredményezhet.

A Galaxy Digital vezérigazgatója, Mike Novogratz szintén egyetértett ezzel. Raoul Palnak adott interjújában megjegyezte, hogy sok, régóta Bitcoinban ülő befektető most először realizál profitot az évek során elért nyereségeiből.

„Sokan vannak, akik évek óta tartják a Bitcoint, és most először döntöttek úgy, hogy vesznek valamit,” – mondta. Hozzátette, hogy ismerősei között akadnak, akik luxuscikkeket, például jachtokat vagy sportcsapatokat vásároltak.

Bár az eladói nyomás továbbra is erős, a Bitcoin heti zárása alapján 108.700 dollár körül stabil támasz alakult ki – derül ki a TradingView adataiból.

A Rekt Capital nevű piaci elemző szerint, ha az árfolyam stabilan e szint felett marad, akár a 120.000 dolláros célár is elérhetővé válhat.

A cikk írásakor a BTC 111.000 dollár körül mozgott, ahol erős ellenállás alakult ki. A piac egyre inkább megosztott a profitot realizálók és a kitartó befektetők között.

A félelem és kapzsiság index a mélyponton: a BTC 110 ezer dollárra esett

A kriptopiac újra az „extrém félelem” zónába süllyedt, a hangulat pedig mindössze egy hét alatt omlott össze.

Az Alternative.me adatai szerint a félelem és kapzsiság (Fear & Greed) index 64-ről 29-re zuhant. Ezzel egyidejűleg a CoinMarketCap indexe 54-ről 30-ra csökkent – ez széles körű kockázatkerülést jelez a kereskedők körében.

A Bitcoin nehezen tartja a 111.000 dolláros szintet az újraéleződő amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek közepette. Eközben az arany új rekordot döntött, unciánként 4230 dollár felett, tehát a befektetők biztonságos menedéket keresnek.

Az on-chain adatok is alátámasztják a negatív trendet. Az elmúlt hónapban 265.700 BTC-t adtak el a hosszú távú befektetők – ez január óta a legnagyobb kiáramlás.

A kereskedő Tony “The Bull” Severino szerint a következő 100 nap döntő lehet: vagy egy új, parabolikus bikapiac indul, vagy lezárul a jelenlegi ciklus.

Bitcoin Hyper: a Bitcoin biztonsága a Solana-teljesítményével

Miközben a piac figyelme továbbra is a Bitcoin árfolyammozgásaira összpontosul, egy új projekt forradalmasíthatja a legismertebb kriptovaluta ökoszisztémáját. A Bitcoin Hyper célja, hogy a lassú Bitcoin-hálózatot a Solana sebességével ruházza fel.

A Bitcoin Hyper ($HYPER) a Bitcoin-ökoszisztéma következő lépcsőfokaként pozicionálja magát. Miközben a BTC továbbra is a biztonság és a decentralizáció szinonimája, a Bitcoin Hyper éppen azt nyújtja, ami eddig hiányzott: Solana-szintű gyorsaságot és hatékonyságot. Többek között villámgyors, alacsony díjú okosszerződéseket, decentralizált alkalmazásokat kínál, valamint akár a mémcoinok fejlesztését.

A projektet a Coinsult már auditálta, ami tovább erősíti a bizalmat a közösség és a befektetők körében. Az előértékesítés eddig meghaladta a 24,3 millió dollárt, miközben a token ára jelenleg mindössze 0,013145 dollár. A következő árszint-emelkedés hamarosan várható.

Ahogy nő a Bitcoin-hálózaton zajló aktivitás és az igény a gyorsabb, hatékonyabb BTC-alapú alkalmazások iránt, a Bitcoin Hyper egyre inkább egy híd szerepét tölti be a Bitcoin és a Solana között.

A Bitcoin már lefektette az alapokat, most pedig a Bitcoin Hyper lehet az, ami újra gyorssá, skálázhatóvá és innovatívvá teszi a világ első kriptovalutáját.