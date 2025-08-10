Bo Hines távozik a Fehér Házból – irány a magánszektor

Author Tóth-Giczei Beáta Author Tóth-Giczei Beáta About Author 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... Read Author Share Copied Last updated: Augusztus 10, 2025

Bo Hines, Donald Trump elnök Fehér Házi Kriptotanácsának ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy elhagyja a posztját, és visszatér a magánszektorba.

A hivatalos utódot még nem nevezték ki, de Eleanor Terrett független újságíró úgy véli, hogy a legesélyesebb jelölt Patrick Witt, az igazgatóhelyettes lehet.

A legfontosabb tudnivalók: Bo Hines lemond a Fehér Házi Kriptotanács vezetői posztjáról.

Működése alatt a tanács előrelépéseket tett az amerikai kriptószabályozásban, de nem tudta megvalósítani a Bitcoin-tartalékra vonatkozó terveit.

Hines azt javasolta, hogy értékeljék újra az USA aranytartalékait, és ebből vásároljanak Bitcoint anélkül, hogy növekednének az állami kiadások.

Hines, akit 2024 decemberében neveztek ki, szombaton erősítette meg a távozását, és egyúttal köszönetet mondott a kriptós közösségnek. Kiemelte, hogy David Sacks mesterséges intelligenciával és kriptovalutákkal kapcsolatos együttműködése segített abban, hogy Amerika a világ kriptofővárosává váljon.

Hines vezetésével készült el az amerikai kriptoszabályozási terv

Hines irányítása alatt a tanács lényeges szerepet játszott az amerikai kriptoszabályozás alakításában, többek között egy júliusi jelentésben, amely lépéseket javasolt a digitális eszközök szabályozására.

Ám a csoportot kritika is érte, mivel nem tudta megvalósítani a stratégiai Bitcoin-tartalékra vonatkozó kezdeményezését.

Januárban Trump elnök aláírt egy rendeletet, amely megalkotta az országos kriptokészletet és egy stratégiai Bitcoin-tartalékot.

A rendelet megtiltja, hogy a kormány eladja a tulajdonában lévő Bitcoint. Továbbá előírja, hogy csak olyan, költségvetésileg semleges módon szerezhetnek újabb BTC-t, ami nem növeli tovább az állami kiadásokat.

Új Bitcoint csak lefoglalt vagyonból vagy más, költségvetést nem érintő forrásból lehet venni. Hines márciusban javasolt is egy ilyen módszert. Azt kezdeményezte, hogy az Egyesült Államok értékelje újra az aranytartalékait, amelyeket jelenleg unciánként 42,22 dolláron tartanak nyilván, és közelítsék a 3400 dollár körüli azonnali piaci árhoz.

Érvei szerint az átértékelési nyereség egy hányadát Bitcoinra lehetne váltani, és így az állami kiadások növelése nélkül lehetne bővíteni a tartalékot.

“Ahogy visszatérek a magánszektorba, örömmel várom, hogy továbbra is támogathassam a kripto ökoszisztémát, ahogy az itt az Egyesült Államokban virágzik” – írta Hines.

Serving in President Trump’s administration and working alongside our brilliant AI & Crypto Czar @DavidSacks as Executive Director of the White House Crypto Council has been the honor of a lifetime. Together, we have positioned America as the crypto capital of the world. I’m… — Bo Hines (@BoHines) August 9, 2025

A Trump-kormányzat kiáll a kripto mellett

A Trump-adminisztráció ezen a héten számos szabályozási lépéssel is támogatta a kriptobarát politikáját.

Trump elnök rendeletet írt alá, amely arra motiválja a szabályozókat, hogy tegyék lehetővé a kriptovaluták megjelenését a 401(k) nyugdíjprogramokban. A cél az, hogy ezek a programok alternatív eszközökkel is bővülhessenek.

Ha a reformokat tényleg bevezetik, akkor amerikaiak milliói fektethetik be a nyugdíjalapjukat Bitcoinba és egyéb digitális eszközökbe szabályozott csatornákon keresztül.

Trump azzal a lépésével, hogy jelölte Stephen Miran közgazdászt, a digitális eszközök támogatóját a Federal Reserve kormányzótanácsába, jelezte, hogy folytatódik a kormányzat kriptobarát irányvonala.

A bejelentés egybeesett azzal, hogy a Bitcoin ára ismét 117 000 dollár fölé csúcsosodott, ami kiváló példa a politika és a piac közötti kapcsolatra.

Egy külön végrehajtási utasításban Trump fellépett a “banki szolgáltatásmegvonási” gyakorlatok megszüntetése érdekében. Ezek során a bankok jogszerűen működő kriptós cégeket zárnak ki az ügyfélkörükből.

A Blockchain Association történelmi fordulatként emlegeti az intézkedéseket. Ezek szerintük bővítik a fogyasztói választékot, támogatják a vagyonépítést, és csökkentik a blokklánc-vállalkozások működési akadályait.

Az SEC is hozzájárult a pozitív hangulathoz. Tisztázta ugyanis, hogy egyes likvid lekötési modellek – például az stETH tokenekkel működők – nem számítanak értékpapírnak.

Az SEC elnöke, Paul Atkins megerősítette, hogy elkötelezett a kriptós fejlesztések amerikai támogatása mellett. Nyilatkozata szerint a jövőben inkább szabályozással, mintsem büntetésekkel kívánja formálni a piacot.