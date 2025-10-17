BNB árfolyam-előrejelzés: az eddigi legbikásabb pillanat jöhet?

Szerző Farkas Dániel Szerző Farkas Dániel A szerzőről A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan... A szerző Share Kimásolva Ellenőrizte Tóth-Giczei Beáta Szerző Tóth-Giczei Beáta A szerzőről 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... A szerző Utoljára frissítve: Október 17, 2025

Az Egyesült Államok legnagyobb kriptotőzsdéje is felveszi a Binance Coint a kínálatába. A BNB árfolyam-előrejelzések most új csúcsokat céloznak, iparági hátszéllel megtámogatva. A Coinbase bejelentette, hogy a BNB-t már felvette a listázási ütemtervébe, ami újabb lendületet adhat a token árfolyamának.

A lépés több mint 105 millió Coinbase-felhasználó számára nyitja meg a hozzáférést a BNB-hez, ezzel jelentősen növelve az altcoin amerikai piaci jelenlétét.

Assets added to the roadmap today: BNB (BNB)https://t.co/lyEugQo7Cv — Coinbase Markets 🛡️ (@CoinbaseMarkets) October 15, 2025

A Coinbase a Kraken példáját követi, amely nemrég szintén listázta a BNB-t. Ez egyben gesztusnak is tekinthető a rivális lánc felé, ami jól jelzi a Binance-ökoszisztéma iránti növekvő keresletet.

A trendet a Binance volt vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) is kommentálta. Úgy fogalmazott: „aki nem listázza a BNB-t, az saját magát hozza hátrányba”, utalva a token kiemelkedő likviditására, forgalmára és erős ökoszisztémájára.

A döntés mögött egyértelmű stratégiai megfontolás is húzódik. A Binance Smart Chain az elmúlt 30 napban több mint 500 millió tranzakciót dolgozott fel, ami 151%-os havi növekedést jelent.

A tőzsdék láthatóan szeretnének részesedni ebből a lendületből. A Binance saját „szuperciklusa” is felfutóban van, amit a natív mémcoin-piacának robbanása táplál.

BNB árfolyam-előrejelzés: új csúcsok jöhetnek a megnövekedett kereslet nyomán

Az amerikai piaci kitettség erősödése adhatja meg azt a plusz keresleti nyomást, amely a BNB-t egy 15 hónapja formálódó emelkedő háromszög kitörési zónájába repítheti.

Bár a múlt heti piaci korrekció megtörte a lendületet, a technikai indikátorok szerint a struktúra újra életre kelhet.

BNB/USDT – 1 napos grafikon, 15 hónapja formálódó emelkedő háromszög alakzat. Forrás: TradingView

A napi BNB/USDT grafikonon a MACD továbbra is medvésen a jelzővonal alatt marad. Ezzel szemben az RSI már magasabb mélypontot mutat – a vételi nyomás tehát megmaradt.

Ha ez a trend kitart, az 1.650 dolláros kitörési célár ismét elérhető lehet, ami akár 40%-os emelkedést is jelenthet.

Ha viszont a piac visszahúzódik, az 1.000 dollár körüli pszichológiai támasz tűnik valószínű lokális mélypontnak.

Hosszabb távon az amerikai kamatvágások 2026-ig élénkíthetik a kockázatvállalási kedvet. Már most erősödik a tőkebeáramlás a mémcoin-szegmensbe, ami kedvező piaci környezetet teremthet a BNB-nek. Ez egy akár 150%-os növekedési potenciált vetít előre, egészen 3.000 dollárig.

PepeNode: anélkül is profitálhatsz, hogy megvennéd a legjobb coint

A Binance-szuperciklus ismét reflektorfénybe helyezte a mémcoinokat – a volatilitás viszont kiszámíthatatlanná teszi őket.

De mi lenne, ha nem a tökéletes vételi pontra kellene spekulálnod, hanem egyszerűen kibányásznád ezeket az érméket?

A PepeNode ($PEPENODE) ezt kínálja: egy egyszerű, mine-to-earn (M2E) játékalapú rendszer, ahol nincs szükség drága gépekre vagy technikai tudásra.

Csak bejelentkezel, virtuális „rigeket” építesz, és elkezded gyűjteni a jutalmakat legjobban teljesítő mémcoinok után.

A projekt lendülete gyorsan növekszik. Az előértékesítés már meghaladta az 1,8 millió dollárt, a korai stakelők pedig akár 700% éves hozamot (APY) is elérhetnek.

A platform deflációs modellje hosszú távon is támogatja a token értékét. Ennek köszönhetően a node-okra és a rigekre költött $PEPENODE 70%-át elégetik.

A tőke ismét az extrémebb kockázatú eszközök felé áramlik. A PepeNode a mémérme-szektorban egy okosabb, biztonságosabb alternatívát kínál a profitvadászoknak.