Bitcoin és kriptovaluta hírek: Frissítések 2025. szeptember 17-re
A kriptovaluta piac fellendült, és a Bitcoin 117 ezer dollár fölé emelkedett a Federal Reserve (Fed) kamatdöntése előtt.
A Bitcoin (BTC) 1,25%-kal emelkedett, és átlépte a 117 000 dollárt. Az Ethereum (ETH) is növekedett, igaz, csak 0,71%-ot, és már 4 500 dolláron is túl jár. Néhány szektor viszont kifejezetten erősen teljesített: a CeFi 3,4%-ot ugrott, a Binance Coin (BNB) új rekordot ért el 962.29 dolláron, és a Layer 2 tokenek 0,9%-ot emelkedtek, élükön a Mantle-lel (MNT). A GameFi (+1,17%), a Layer 1 (+1,19%), a DeFi (+0,8%), a SocialFi (+1,6%), és a Meme (+0,6%) szektorok is növekedtek.
Kövesd friss híreinket arról, hogy mi történik ma, szeptember 17-én a kriptovaluta világában. Piaci mozgások és egyéb fejlemények!
2025-09-17 08:09:39
Szerzők listája
