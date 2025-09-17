BTC $115,705.01 -0.90%
Cryptonews Bitcoin hírek

Bitcoin és kriptovaluta hírek: Frissítések 2025. szeptember 17-re

Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

kripto

A kriptovaluta piac fellendült, és a Bitcoin 117 ezer dollár fölé emelkedett a Federal Reserve (Fed) kamatdöntése előtt.

A Bitcoin (BTC) 1,25%-kal emelkedett, és átlépte a 117 000 dollárt. Az Ethereum (ETH) is növekedett, igaz, csak 0,71%-ot, és már 4 500 dolláron is túl jár. Néhány szektor viszont kifejezetten erősen teljesített: a CeFi 3,4%-ot ugrott, a Binance Coin (BNB) új rekordot ért el 962.29 dolláron, és a Layer 2 tokenek 0,9%-ot emelkedtek, élükön a Mantle-lel (MNT). A GameFi (+1,17%), a Layer 1 (+1,19%), a DeFi (+0,8%), a SocialFi (+1,6%), és a Meme (+0,6%) szektorok is növekedtek.

Kövesd friss híreinket arról, hogy mi történik ma, szeptember 17-én a kriptovaluta világában. Piaci mozgások és egyéb fejlemények!

Árfolyam hírek
Így alakulhat az XRP, a PUMP, és a Hyperliquid árfolyama
Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
2025-09-16 11:56:44
Altcoin hírek
A Coinbase a kriptoverseny frontvonalában küzd
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-09-15 10:21:16
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
