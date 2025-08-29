Bitcoin Asia 2025 – Trump neve tisztviselőket tántorított el

Egy magas rangú hongkongi pénzügyi felügyelő és egy törvényhozó is visszatáncolt a héten megrendezésre került Bitcoin Asia konferenciától. Állítólag azt tanácsolták nekik, hogy ne találkozzanak Eric Trumppal, aki az amerikai elnök, Donald Trump fia. A céljuk az volt, hogy elkerüljék a Trump családdal való együttműködésnek még a látszatát is.

Eric Yip Chee-hang, a hongkongi Értékpapír- és Határidős Bizottság ügyvezető igazgatója már nincs feltüntetve a kiemelt előadók sorában. Johnny Ng Kit-chong törvényhozó, technológiai vállalkozó neve úgyszintén lekerült a programról.

Viszont mindkét résztvevői név július közepén jelent meg a konferencia weboldalán, nem sokkal azután, hogy a szervezők beharangozták Eric Trump részvételét.

Yip helyett a kétnapos eseményen Clarence Shen, az SFC egyik vezetője képviseli majd a hatóságot, aki a fintech szabályozásért felel.

Securities and Futures Commission executive director Eric Yip and lawmaker Johnny Ng have removed themselves from the upcoming Bitcoin Asia 2025 conference featuring US President Donald Trump's son Eric.



“There is a request to lawmakers asking them not to attend the forum that… pic.twitter.com/HDxcAWl9pG — Aaron Busch (@tripperhead) August 28, 2025

Kivonulások a Bitcoin Asia konferenciáról – hivatalos óvatosság a kriptóval kapcsolatban

Eric Trump pénteken két előadáson is részt vesz Hongkongban, „All in on Bitcoin” és „Bitcoin Takes Over the World” címmel. Ő az American Bitcoin nevű bányászati vállalkozás társalapítója és kapcsolódik a Trump család által támogatott World Liberty Financial projekthez is, amely a digitális eszközöket célozza meg.

A SCMP szerdán arról számolt be, hogy Ng olyan személyes okokra hivatkozva lépett vissza, amelyek ütköztek a konferencia programjával. Az SFC szerint Yip üzleti úton van, ezért nem vesz részt.

A jelentés szerint a tisztviselőknek azt tanácsolták, hogy ne szerepeljenek túl feltűnően a kriptóval kapcsolatos ügyekben. Főleg akkor kell óvatosnak lenniük, amikor a stabilcoinok vagy a nemzetközi pénzmozgások a téma.

Ezt az iránymutatás még a konferencia előtt kapták, amelyet egyébként idén másodszor rendeznek meg Hongkongban, mivel a város továbbra is a digitális eszközök központjává szeretne válni.

Az amerikai vámok nyomást gyakorolnak Hongkongra a fokozódó kereskedelmi vitákban

Lau Siu-kai, a Kínai Hongkongi és Makaói Tanulmányok Szövetségének tanácsadója szerint a visszalépés célja arra irányult, hogy ne keltsék a Trump elnökkel való együttműködés látszatát. Hozzátette, hogy a Trump család kriptós üzleti szerepvállalása korábban is kritikákat váltott ki. A bírálók úgy vélik, hogy ez összemoshatja a személyes érdekeket a közszerepléssel.

A Bitcoin Asia konferenciát a BTC Inc szervezi, és világszerte ez az egyik legnagyobb iparági esemény. Befektetőket, bányászokat és politikai döntéshozókat vonz az egész régióból.

A konferencia akkor kerül megrendezésre, amikor Hongkong épp igyekszik egyensúlyozni a digitális eszközök központjává válás ambíciói és a Kína–USA közötti politikai feszültségek között.

Az időzítés jól jelzi, hogy mennyire érzékeny a jelenlegi politikai helyzet. Mióta Donald Trump januárban visszatért a Fehér Házba, a kriptó gazdasági programjának középpontjában áll. Ezen túl új szabályozásokat jelentett be, amelyek szimpatizánsai szerint az Egyesült Államokat a „világ kriptofővárosává” tehetik.

Ugyanakkor kormánya fokozta a kereskedelmi feszültségeket. Washington vámokat vetett ki a Hongkongból érkező importtermékekre, amelyek mértéke akár a 145%-ot is elérheti. Ennek eredményeként a város most az Egyesült Államok és Kína közötti vámháború legújabb szakaszának középpontjába került.

