Bitcoin Asia 2025 – Trump neve tisztviselőket tántorított el
Egy magas rangú hongkongi pénzügyi felügyelő és egy törvényhozó is visszatáncolt a héten megrendezésre került Bitcoin Asia konferenciától. Állítólag azt tanácsolták nekik, hogy ne találkozzanak Eric Trumppal, aki az amerikai elnök, Donald Trump fia. A céljuk az volt, hogy elkerüljék a Trump családdal való együttműködésnek még a látszatát is.
Eric Yip Chee-hang, a hongkongi Értékpapír- és Határidős Bizottság ügyvezető igazgatója már nincs feltüntetve a kiemelt előadók sorában. Johnny Ng Kit-chong törvényhozó, technológiai vállalkozó neve úgyszintén lekerült a programról.
Viszont mindkét résztvevői név július közepén jelent meg a konferencia weboldalán, nem sokkal azután, hogy a szervezők beharangozták Eric Trump részvételét.
Yip helyett a kétnapos eseményen Clarence Shen, az SFC egyik vezetője képviseli majd a hatóságot, aki a fintech szabályozásért felel.
Kivonulások a Bitcoin Asia konferenciáról – hivatalos óvatosság a kriptóval kapcsolatban
Eric Trump pénteken két előadáson is részt vesz Hongkongban, „All in on Bitcoin” és „Bitcoin Takes Over the World” címmel. Ő az American Bitcoin nevű bányászati vállalkozás társalapítója és kapcsolódik a Trump család által támogatott World Liberty Financial projekthez is, amely a digitális eszközöket célozza meg.
A SCMP szerdán arról számolt be, hogy Ng olyan személyes okokra hivatkozva lépett vissza, amelyek ütköztek a konferencia programjával. Az SFC szerint Yip üzleti úton van, ezért nem vesz részt.
A jelentés szerint a tisztviselőknek azt tanácsolták, hogy ne szerepeljenek túl feltűnően a kriptóval kapcsolatos ügyekben. Főleg akkor kell óvatosnak lenniük, amikor a stabilcoinok vagy a nemzetközi pénzmozgások a téma.
Ezt az iránymutatás még a konferencia előtt kapták, amelyet egyébként idén másodszor rendeznek meg Hongkongban, mivel a város továbbra is a digitális eszközök központjává szeretne válni.
Az amerikai vámok nyomást gyakorolnak Hongkongra a fokozódó kereskedelmi vitákban
Lau Siu-kai, a Kínai Hongkongi és Makaói Tanulmányok Szövetségének tanácsadója szerint a visszalépés célja arra irányult, hogy ne keltsék a Trump elnökkel való együttműködés látszatát. Hozzátette, hogy a Trump család kriptós üzleti szerepvállalása korábban is kritikákat váltott ki. A bírálók úgy vélik, hogy ez összemoshatja a személyes érdekeket a közszerepléssel.
A Bitcoin Asia konferenciát a BTC Inc szervezi, és világszerte ez az egyik legnagyobb iparági esemény. Befektetőket, bányászokat és politikai döntéshozókat vonz az egész régióból.
A konferencia akkor kerül megrendezésre, amikor Hongkong épp igyekszik egyensúlyozni a digitális eszközök központjává válás ambíciói és a Kína–USA közötti politikai feszültségek között.
Az időzítés jól jelzi, hogy mennyire érzékeny a jelenlegi politikai helyzet. Mióta Donald Trump januárban visszatért a Fehér Házba, a kriptó gazdasági programjának középpontjában áll. Ezen túl új szabályozásokat jelentett be, amelyek szimpatizánsai szerint az Egyesült Államokat a „világ kriptofővárosává” tehetik.
Ugyanakkor kormánya fokozta a kereskedelmi feszültségeket. Washington vámokat vetett ki a Hongkongból érkező importtermékekre, amelyek mértéke akár a 145%-ot is elérheti. Ennek eredményeként a város most az Egyesült Államok és Kína közötti vámháború legújabb szakaszának középpontjába került.
