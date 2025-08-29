BTC $108,557.78 -3.50%
Cryptonews Blokklánc hírek

Bitcoin Asia 2025 – Trump neve tisztviselőket tántorított el

Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

Bitcoin Asia

Egy magas rangú hongkongi pénzügyi felügyelő és egy törvényhozó is visszatáncolt a héten megrendezésre került Bitcoin Asia konferenciától. Állítólag azt tanácsolták nekik, hogy ne találkozzanak Eric Trumppal, aki az amerikai elnök, Donald Trump fia. A céljuk az volt, hogy elkerüljék a Trump családdal való együttműködésnek még a látszatát is.

Eric Yip Chee-hang, a hongkongi Értékpapír- és Határidős Bizottság ügyvezető igazgatója már nincs feltüntetve a kiemelt előadók sorában. Johnny Ng Kit-chong törvényhozó, technológiai vállalkozó neve úgyszintén lekerült a programról.

Viszont mindkét résztvevői név július közepén jelent meg a konferencia weboldalán, nem sokkal azután, hogy a szervezők beharangozták Eric Trump részvételét.

Yip helyett a kétnapos eseményen Clarence Shen, az SFC egyik vezetője képviseli majd a hatóságot, aki a fintech szabályozásért felel.

Kivonulások a Bitcoin Asia konferenciáról – hivatalos óvatosság a kriptóval kapcsolatban

Eric Trump pénteken két előadáson is részt vesz Hongkongban, „All in on Bitcoin” és „Bitcoin Takes Over the World” címmel. Ő az American Bitcoin nevű bányászati vállalkozás társalapítója és kapcsolódik a Trump család által támogatott World Liberty Financial projekthez is, amely a digitális eszközöket célozza meg.

A SCMP szerdán arról számolt be, hogy Ng olyan személyes okokra hivatkozva lépett vissza, amelyek ütköztek a konferencia programjával. Az SFC szerint Yip üzleti úton van, ezért nem vesz részt.

A jelentés szerint a tisztviselőknek azt tanácsolták, hogy ne szerepeljenek túl feltűnően a kriptóval kapcsolatos ügyekben. Főleg akkor kell óvatosnak lenniük, amikor a stabilcoinok vagy a nemzetközi pénzmozgások a téma.

Ezt az iránymutatás még a konferencia előtt kapták, amelyet egyébként idén másodszor rendeznek meg Hongkongban, mivel a város továbbra is a digitális eszközök központjává szeretne válni.

Az amerikai vámok nyomást gyakorolnak Hongkongra a fokozódó kereskedelmi vitákban

Lau Siu-kai, a Kínai Hongkongi és Makaói Tanulmányok Szövetségének tanácsadója szerint a visszalépés célja arra irányult, hogy ne keltsék a Trump elnökkel való együttműködés látszatát. Hozzátette, hogy a Trump család kriptós üzleti szerepvállalása korábban is kritikákat váltott ki. A bírálók úgy vélik, hogy ez összemoshatja a személyes érdekeket a közszerepléssel.

A Bitcoin Asia konferenciát a BTC Inc szervezi, és világszerte ez az egyik legnagyobb iparági esemény. Befektetőket, bányászokat és politikai döntéshozókat vonz az egész régióból.

A konferencia akkor kerül megrendezésre, amikor Hongkong épp igyekszik egyensúlyozni a digitális eszközök központjává válás ambíciói és a Kína–USA közötti politikai feszültségek között.

Az időzítés jól jelzi, hogy mennyire érzékeny a jelenlegi politikai helyzet. Mióta Donald Trump januárban visszatért a Fehér Házba, a kriptó gazdasági programjának középpontjában áll. Ezen túl új szabályozásokat jelentett be, amelyek szimpatizánsai szerint az Egyesült Államokat a „világ kriptofővárosává” tehetik.

Ugyanakkor kormánya fokozta a kereskedelmi feszültségeket. Washington vámokat vetett ki a Hongkongból érkező importtermékekre, amelyek mértéke akár a 145%-ot is elérheti. Ennek eredményeként a város most az Egyesült Államok és Kína közötti vámháború legújabb szakaszának középpontjába került.

PEPENODE – A digitális hatalmi játszmák árnyékában a kriptofronton egy új szereplő jelent meg

A Bitcoin Asia 2025 konferencia körüli politikai visszalépések kiválóan jelzik, hogy milyen érzékeny terep a kriptovaluta világa. Főleg akkor van ez így, ha geopolitikai feszültségek és olyan nagynevű szereplők is megjelennek, mint Eric Trump.

Ebben a dinamikusan változó környezetben tűnik ki a PEPENODE, amely nemcsak a mém- és előértékesítési listákon szerepel előkelő helyen, hanem a játék és bányászat fókuszú oldalak első számú szereplője is. A decentralizált eszközök iránti bizalom megingásának kellős közepén a Pepenode.io olyan ökoszisztémát épít, amely nemcsak spekulációra, hanem valódi felhasználásra is épít – főleg a gamifikált bányászat és a közösségi jutalmazás területén.

PEPENODE

A Pepenode.io tehát nem csak egy újabb mémalapú token. A projekt csapatának célja, hogy a decentralizált pénzügyek világát játékos, mégis hatékony formában tegye elérhetővé. A token ökoszisztémája nagy figyelmet fordít a bányászat és a közösségi aktivitás ösztönzésére, és előértékesítése máris komoly érdeklődést váltott ki.

A mostani geopolitikai feszültségek és a kriptós szabályozási bizonytalanságok közepette a PEPENODE egy olyan alternatívát kínál, amely független a központi szereplőktől, és valódi értéket ad a felhasználók számára. Ezért válik különösen fontossá most, amikor a digitális eszközök jövője új utakat keres.

Nézd meg a PEPENODE előértékesítését

Kriptó és vállalati bennfentes kereskedés: a mérleg sötét oldala
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-08-29 08:54:38
Csendes intézményi roham – cél az 1 millió dolláros Bitcoin
Tóth-Giczei Beáta
2025-08-28 11:34:29
