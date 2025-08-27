Bitcoin árfolyam-előrejelzés: állami BTC-láz és Fed-káosz
A Bitcoin ára cikkünk írásakor 111 700 dollár, ami az elmúlt 24 óra során 1,75%-os emelkedést jelent. A piaci értéke 2,22 billió dollár. A számok mögött intézményi és állami szereplők tevékenysége alakítja a Bitcoint egy globális tartalékeszközzé. Az Arkham Intelligence blokklánc-elemző cég véleménye szerint az Egyesült Arab Emírségek (UAE) kormányának több mint 6 300 BTC van a birtokában. Ez nagyjából 700 millió dollárt ér, és közvetlenül államilag támogatott bányászatból származik.
A készletek a Citadel Mining nevű céghez kötődnek amely az abu-dzabi királyi családdal áll kapcsolatban, mégpedig az International Holding Company-n (IHC) keresztül.
Ez alátámasztja, hogy az Emírségek megelőzi El Salvadort, viszont Bhután mögött van, így a hatodik legnagyobb állami Bitcoin-birtokos. Korábban azt gondolták, hogy az Emírségek 420 000 BTC-t birtokol, de ezt azóta már cáfolták.
Bár jóval kisebb, mint Kína, az USA vagy az Egyesült Királyság, amelyek együtt közel 200 000 BTC-t tulajdonolnak, az Emírségek közvetlen bányászati stratégiája azt jelzi, hogy tudatosan gyűjtik a Bitcoint állami tartalékként.
A Fed zűrzavara emeli a Bitcoin fedezeti vonzerejét
A Bitcoin, míg az Egyesült Államokban tapinthatók a politikai feszültségek, megnövelte alternatív tartalékeszköz szerepét. Donald Trump elnök elbocsátotta Lisa Cookot, a Federal Reserve kormányzóját, ennek oka az állítólagos jelzálogdokumentumokkal kapcsolatos visszaélésekre vezethető vissza. Cook tagadja a vádakat, és jogi szakértők szerint Trump nem küldheti el őt a mandátumának lejárta előtt.
A vita aggodalmat keltett a Federal Reserve függetlenségével kapcsolatban, ami kiemelt fontosságú a globális befektetői bizalom alakulása szempontjából. Elemzők, köztük Alex Obchakevich, arra figyelmeztetnek, hogy a Fed politikai befolyásolása gyengítheti a dollár világpénzként való szerepét.
Kripto-szakértők úgy vélik, hogy az ilyen jellegű instabilitás megedzheti a Bitcoin szerepét mint védelmi eszközt a központi banki beavatkozások ellen. Bár a BTC még nem helyettesíti a dollárt, politikai semlegessége egyre elismertebb válsághelyzetekben.
A Sequans 200 millió dolláros Bitcoin-tervvel számol
Közben a vállalati felhasználás is beindult. A párizsi székhelyű Sequans Communications (NYSE: SQNS) bejelentette, hogy tervei szerint akár 200 millió dollárt is gyűjtene részvényeladásból azért, hogy növelje a Bitcoin-készletét.
A cég tulajdonában már több mint 3 000 BTC van (331 millió dollár értékben), és azt tervezi, hogy 2030-ra eléri a 100 000 BTC-t.
Dr. Georges Karam vezérigazgató szerint az összeget „megfontoltan” kívánják felhasználni a vállalati tartalék megerősítésére. Bár a részvényeladás csökkentheti a meglévő részvényesek részesedését, elemzők szerint a Bitcoinhoz kötött vállalati növekedés egyre sűrűbben előfordul a nyilvános cégeknél.
A Sequans lépése hasonló a MicroStrategy stratégiájához, amely a BTC-t választotta pénzügyi alapjának.
BTC árfolyam-előrejelzés: út a 130 000 dolláros érték felé
Technikai szempontból nézve a Bitcoin egy csökkenő csatornában mozgolódik, miután augusztusban elérte a 124 450 dolláros csúcsot. A 113 495 dollárnál lévő 50 napos mozgóátlag korlátozza a visszapattanásokat, míg a rövid távú támasz 112 000 dollárnál található.
A lendület vegyes képet mutat: az RSI 46-os értéke enyhe javulást érzékeltet, viszont a MACD laposodik, ami arra utal, hogy gyengülhet a negatív mozgás.
Ha a Bitcoin áttöri a 116 850 dolláros szintet, a bikák újra tesztelhetik a 120 900 dollárt, majd azt követően az augusztusi csúcsot, a 124 450 dollárt. Ha viszont az érme képtelen megtartani a 110 000 dollárt, visszazuhanhat 108 695 vagy akár 105 150 dollárig is.
Az állami felhalmozás, a vállalati tartalékok és a Fed körüli zűrzavar miatt a Bitcoin kevésbé valószínű, hogy összeomlik, inkább emelkedhet. Ha a lendület megmarad, a BTC elérheti a 130 000 dollárt, és megedzheti digitális világpénzként betöltött szerepét.
A Bitcoin Hyper ($HYPER) mixeli a Bitcoin biztonságát a Solana sebességével
A Bitcoin Hyper ($HYPER) az első olyan Layer 2 projekt, amely a Solana Virtual Machine (SVM) támogatásával a Bitcoinra épül. Célja, hogy tágítsa a Bitcoin ökoszisztémáját gyors, és kedvező árú okosszerződésekkel, decentralizált alkalmazásokkal és akár mém érmék létrehozásával.
A Bitcoin biztonságát és a Solana teljesítményét mixelve a projekt friss távlatokat nyit, például a problémamentes BTC-hidak és a skálázható dApp-fejlesztés terén.
A csapat nagy hangsúlyt fektet a bizalomra és a skálázhatóságra: a projektet a Coinsult auditálta, ami növeli a befektetők bizalmát.
Az előértékesítés már meghaladta a 12,3 millió dollárt, és csak korlátozott mennyiség maradt elérhető. A HYPER tokenek ára most 0,012805 dollár, de ez az ICO előrehaladtával nemsokára emelkedni fog.
A HYPER tokeneket a hivatalos Bitcoin Hyper weboldalon lehetséges megvásárolni kriptovalutával vagy bankkártyával.Nézd meg a HYPER előértékesítését