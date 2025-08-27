Bitcoin árfolyam-előrejelzés: állami BTC-láz és Fed-káosz

Last updated: Augusztus 27, 2025

A Bitcoin ára cikkünk írásakor 111 700 dollár, ami az elmúlt 24 óra során 1,75%-os emelkedést jelent. A piaci értéke 2,22 billió dollár. A számok mögött intézményi és állami szereplők tevékenysége alakítja a Bitcoint egy globális tartalékeszközzé. Az Arkham Intelligence blokklánc-elemző cég véleménye szerint az Egyesült Arab Emírségek (UAE) kormányának több mint 6 300 BTC van a birtokában. Ez nagyjából 700 millió dollárt ér, és közvetlenül államilag támogatott bányászatból származik.

A készletek a Citadel Mining nevű céghez kötődnek amely az abu-dzabi királyi családdal áll kapcsolatban, mégpedig az International Holding Company-n (IHC) keresztül.

🇦🇪 Arkham reveals that the UAE holds $700M in Bitcoin through Citadel Public Mining Group.



This makes the UAE one of the largest sovereign #Bitcoin holders. pic.twitter.com/WrUH2rc5kh — Cryptic (@Cryptic_Web3) August 26, 2025

Ez alátámasztja, hogy az Emírségek megelőzi El Salvadort, viszont Bhután mögött van, így a hatodik legnagyobb állami Bitcoin-birtokos. Korábban azt gondolták, hogy az Emírségek 420 000 BTC-t birtokol, de ezt azóta már cáfolták.

Bár jóval kisebb, mint Kína, az USA vagy az Egyesült Királyság, amelyek együtt közel 200 000 BTC-t tulajdonolnak, az Emírségek közvetlen bányászati stratégiája azt jelzi, hogy tudatosan gyűjtik a Bitcoint állami tartalékként.

A Fed zűrzavara emeli a Bitcoin fedezeti vonzerejét

A Bitcoin, míg az Egyesült Államokban tapinthatók a politikai feszültségek, megnövelte alternatív tartalékeszköz szerepét. Donald Trump elnök elbocsátotta Lisa Cookot, a Federal Reserve kormányzóját, ennek oka az állítólagos jelzálogdokumentumokkal kapcsolatos visszaélésekre vezethető vissza. Cook tagadja a vádakat, és jogi szakértők szerint Trump nem küldheti el őt a mandátumának lejárta előtt.

The dollar weakened against every major peer after President Donald Trump moved to oust Federal Reserve Governor Lisa Cook from her post, denting sentiment toward the world’s reserve currency https://t.co/1xJCfDbMm9 — Bloomberg (@business) August 26, 2025

A vita aggodalmat keltett a Federal Reserve függetlenségével kapcsolatban, ami kiemelt fontosságú a globális befektetői bizalom alakulása szempontjából. Elemzők, köztük Alex Obchakevich, arra figyelmeztetnek, hogy a Fed politikai befolyásolása gyengítheti a dollár világpénzként való szerepét.

Kripto-szakértők úgy vélik, hogy az ilyen jellegű instabilitás megedzheti a Bitcoin szerepét mint védelmi eszközt a központi banki beavatkozások ellen. Bár a BTC még nem helyettesíti a dollárt, politikai semlegessége egyre elismertebb válsághelyzetekben.

A Sequans 200 millió dolláros Bitcoin-tervvel számol

Közben a vállalati felhasználás is beindult. A párizsi székhelyű Sequans Communications (NYSE: SQNS) bejelentette, hogy tervei szerint akár 200 millió dollárt is gyűjtene részvényeladásból azért, hogy növelje a Bitcoin-készletét.

A cég tulajdonában már több mint 3 000 BTC van (331 millió dollár értékben), és azt tervezi, hogy 2030-ra eléri a 100 000 BTC-t.

French Chipmaker Sequans Plans $200 Million Share Sale to Build Bitcoin Treasury

► https://t.co/MWzXsssLmt https://t.co/MWzXsssLmt — Decrypt (@DecryptMedia) August 26, 2025

Dr. Georges Karam vezérigazgató szerint az összeget „megfontoltan” kívánják felhasználni a vállalati tartalék megerősítésére. Bár a részvényeladás csökkentheti a meglévő részvényesek részesedését, elemzők szerint a Bitcoinhoz kötött vállalati növekedés egyre sűrűbben előfordul a nyilvános cégeknél.

A Sequans lépése hasonló a MicroStrategy stratégiájához, amely a BTC-t választotta pénzügyi alapjának.

BTC árfolyam-előrejelzés: út a 130 000 dolláros érték felé

Technikai szempontból nézve a Bitcoin egy csökkenő csatornában mozgolódik, miután augusztusban elérte a 124 450 dolláros csúcsot. A 113 495 dollárnál lévő 50 napos mozgóátlag korlátozza a visszapattanásokat, míg a rövid távú támasz 112 000 dollárnál található.

A lendület vegyes képet mutat: az RSI 46-os értéke enyhe javulást érzékeltet, viszont a MACD laposodik, ami arra utal, hogy gyengülhet a negatív mozgás.

Forrás: TradingView

Ha a Bitcoin áttöri a 116 850 dolláros szintet, a bikák újra tesztelhetik a 120 900 dollárt, majd azt követően az augusztusi csúcsot, a 124 450 dollárt. Ha viszont az érme képtelen megtartani a 110 000 dollárt, visszazuhanhat 108 695 vagy akár 105 150 dollárig is.

Az állami felhalmozás, a vállalati tartalékok és a Fed körüli zűrzavar miatt a Bitcoin kevésbé valószínű, hogy összeomlik, inkább emelkedhet. Ha a lendület megmarad, a BTC elérheti a 130 000 dollárt, és megedzheti digitális világpénzként betöltött szerepét.

