„Az FTX nem volt fizetésképtelen" – Bankman-Fried sztorija

Utoljára frissítve: November 1, 2025

„Mindig is elegendő eszköz állt rendelkezésre ahhoz, hogy minden ügyfelet teljes mértékben, az eredeti formában kifizessünk — 2022 novemberében is, és ma is” – írta Bankman-Fried. A fenti állítás szerint az FTX mindig is rendelkezett elegendő vagyonnal ahhoz, hogy visszafizesse az ügyfeleket. Úgy véli, a tőzsde nem valódi mérlegproblémával, hanem likviditási válsággal küzdött, és a mostani megtérülések is ezt bizonyítják.

Egy 2025. szeptember 30-i keltezésű dokumentumban Bankman-Fried és csapata azt állítja, hogy a 2022 novemberében, a csőd bejelentésekor fennálló 8 milliárd dolláros ügyfélkövetelés „sosem tűnt el”.

A dokumentum szerint az ügyfelek a csődeljárás végén a követeléseik 119-143%-át kapják vissza. A kifizetések 98%-a már megtörtént, mértékük elérte a 120%-os szintet. Miután kifizették a 8 milliárd dollárnyi követelést és körülbelül 1 milliárd dollárnyi jogi költséget, az FTX-vagyon még mindig mintegy 8 milliárdot tesz ki. „Valójában az FTX sosem volt fizetésképtelen” – áll a dokumentumban.

SBF szerint az FTX bedőlése klasszikus „bankroham” volt pánikszerű kifizetésekkel

Bankman-Fried úgy mutatja be az összeomlást, mint egy klasszikus bankrohamot. A dokumentum szerint napokon belül több milliárd dollár értékű kifizetési igény érkezett. Eközben a vállalat eszközeladásokon és új forrásbevonáson dolgozott, és továbbra is termelte a kereskedési díjakat. A szerzők állítják, hogy 2022 novemberének végére már előkészítés alatt álltak azok a megállapodások, amelyek áthidalták volna a likviditási hiányt. Ezt követően újraindulhattak volna az ügyfélkifizetések.

A dokumentum vitatja a csődbiztosok korai nyilatkozatait a hiányról. Azt állítja, hogy az FTX és az Alameda eszközei 2021-ben és 2022 közepéig meghaladták a kötelezettségeket. Ezenkívül az FTX vagyonkezelésének 2023 januári adatai is azt mutatták: az eszközök akkoriban nagyjából fedezték az ügyfélköveteléseket.

Bankman-Fried és csapata szerint éppen a csődeljárás során hozott döntések vezettek az értékvesztéshez és a hosszúra nyúlt kifizetési folyamathoz.

Solana, Sui és Anthropic – eszközök, amelyek értéke az FTX felszámolása után kilőtt

Bankman-Fried támogatóinak állítása szerint több eszközt is rosszkor értékesítettek. A dokumentumban felsorolják azokat a tokeneket és magáncéges részesedéseket, amelyek ma jóval többet érnének, ha az FTX megtartotta volna őket a piac fellendüléséig.

Kiemelik többek között a Solana-t, a Sui-t és az Anthropicban lévő részesedést, amelyek a piac újraéledése után jelentősen felértékelődtek volna. Ezzel szemben – állítják – a vagyonkezelők kedvezőtlen áron adtak el, miközben a szakmai díjak és tanácsadói költségek tovább apasztották a vagyont.

Emellett bírálják a dollárban történő kifizetéseket is. A hitelezők ugyanis nem az eredeti kriptoeszközeiket kapják vissza, hanem azok 2022. november 11-i dollárértékét. A dokumentum szerint ezzel az ügyfeleket megfosztják a kriptopiac későbbi árfolyam-emelkedéséből származó nyereségtől. Az évekig elhúzódó eljárás így tovább növelte a különbséget a csődnapi és a jelenlegi árfolyamok között.

A tőzsde értéke egykor 30 milliárd dollár fölött volt – majd 2022-ben összeomlott

Az FTX történetének kontextusa sem elhanyagolható. A tőzsde fénykorában több mint egymillió felhasználóval rendelkezett, és értékelése meghaladta a 30 milliárd dollárt.

Az összeomlás azután következett be, hogy napvilágra kerültek az FTX és az Alameda közötti kockázatos összefonódások, majd elindult a pánikszerű kifizetési hullám, és végül meghiúsult a mentőakció.

A 2023-as tárgyalás után Bankman-Friedet hét vádpontban találták bűnösnek, és 2024 márciusában 25 év börtönre, valamint 11 milliárd dollár vagyonelkobzásra ítélték. Az ítélet ellen jelenleg fellebbez.

A vagyonkezelők szerint mindent megtettek a megtérülés maximalizálása érdekében: az eszközök értékesítése és a peres eljárások révén egyre nőtt a kifizethető összeg. A hitelezők – főként a kisebb ügyfelek – elsősorban a gyors és biztos készpénzes kifizetéseket részesítették előnyben, még ha ezzel le is mondtak a kriptóban való megtérülés lehetőségéről.

A részvényesek viszont a befektetett tőkéjüknek csak töredékét látják viszont.

Az FTX-es megtérülés precedenst teremtett a kriptós csődeljárásokban

A kriptovilágban ritka, hogy egy nagy tőzsde összeomlása után az ügyfelek szinte teljes megtérülést kapjanak, még ha az értékelés alapja a csődnapi árfolyam is. A vita azonban tovább él: vajon helyes volt-e a dolláros kifizetés, és nem értékesítette-e túl korán az eszközöket a vagyonkezelő? Az ügy sokáig példaként fog szolgálni arra, hogyan lehet egy kereskedési platformot volatilis bikapiaci környezetben felszámolni.

Bankman-Fried dokumentuma mindezt újra akarja keretezni. „A válasz egyszerű: a pénz sosem tűnt el” – írja az ügyfélvagyonról. Hozzáteszi továbbá, hogy szerinte az FTX már 2022-ben mindenkit kifizethetett volna, ha a kontroll nem került volna át az ügyvédek és a bíróság kezébe.

Hogy ez az állítás mennyire állja meg a helyét, azt a bíróság döntheti el. De az már most látható, hogy az FTX-megtérülés nagysága alapjaiban változtatja meg azt, ahogyan a kriptoszektor a fizetésképtelenséget értelmezi.