Árfolyam hírek

Az Ethereum 4000 dollár környékén táncol – új csúcs jön a héten?

Utoljára frissítve: 
Ethereum árfolyam előrejelzés

Bár az előző héten kifejezetten volatilis volt a piac, az Ethereum tegnap átlépte a 4000 dollárt, köszönhetően annak, hogy a vevők újra lendületbe jöttek. A befektetők rendre visszatérnek, amikor az árfolyam e szint alá esik. Mindez erősíti a bikás várakozásokat, és megnyithatja az utat egy új történelmi csúcs előtt.

Az ETH-hoz kapcsolódó tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) a múlt héten 312 millió dollár nettó kiáramlást mutattak. A befektetési alapok által kezelt teljes eszközállományhoz képest (mintegy 14,6 milliárd dollár) ez elenyésző összeg.

ETF kiáramlás táblázat
ETH ETF-ekbe történő teljes beáramlás – Forrás: Farside Investors

Eközben az elmúlt 24 órában az ETH kereskedési volumene 7,06%-kal csökkent, és 36,75 milliárd dolláron áll. Az ETH árfolyama 4,04%-kal csökkent. Mindez a befektetői bizonytalanság jele lehet, különösen az amerikai kamatvárakozások és a Bitcoin volatilitása közepette.

A hét kulcsfontosságú lesz a piac számára, mivel pénteken érkeznek az Egyesült Államok szeptemberi inflációs adatai. Ha az infláció az elemzői várakozások alatt marad, azt úgy is lehet értelmezni, hogy az amerikai jegybank (FED) a jövő héten kamatot fog csökkenteni.

Ethereum árfolyam-előrejelzés: egy fontos trendvonalról pattant vissza, a lendület ismét pozitív

Az Ethereum április óta emelkedő trendben van, idén már egy új történelmi csúcsot is elért 4,953.73 dolláron. A növekedés részben a Pectra frissítésnek köszönhető, amely jelentősen javította a hálózat skálázhatóságát és költséghatékonyságát.

Ethereum grafikon
Forrás: TradingView

A token nemrég egy fontos trendvonal-támaszról pattant vissza, amely egybeesett a 200 napos exponenciális mozgóátlaggal (EMA). Ez technikailag is megerősíti a bikás kilátásokat, és megnyithatja az utat egy újabb, 4900 dollár felé tartó rali előtt.

Ha az inflációs adatok kedvezően alakulnak, az árfolyam akár már ezen a héten áttörheti az 5000 dolláros lélektani határt.

Ahogy az ETH lendületet vesz, a hálózatra épülő kriptós előértékesítési projektek is új lökést kapnak. Ezek közül az egyik legígéretesebb a Pepenode ($PEPENODE). Ez egy Ethereum-alapú mine-to-earn játék, amely a “gamifikált” kriptobányászatot tűzte ki célul. A projekt pillanatok alatt közel 2 millió dollárt gyűjtött össze az előértékesítés során.

Pepenode ($PEPENODE): egyszerű bányászat, hardver nélkül

A kriptobányászat eddig komoly technikai tudást és több ezer dollár értékű felszerelést igényelt. A Pepenode ($PEPENODE) egy teljesen új szemléletet hozott a piacra a mine-to-earn (M2E) modell bevezetésével.

Pepenode főoldal

A játékosok virtuális szervereket indíthatnak, és annyi „bányászgépet” (rig) futtathatnak, amennyit csak akarnak, hogy $PEPENODE tokent termeljenek.

Ahogy a játékosok egyre feljebb kerülnek a ranglistán, meglepetés-airdropokat is kaphatnak népszerű mémcoinokból, például Pepe ($PEPE) vagy Bonk ($BONK) tokenekből.

Minél több riget indítasz, annál többet keresel, ráadásul a meglévő rendszeredet is fejlesztheted $PEPENODE befektetéssel.

Ahogy a játék népszerűsége nő, a $PEPENODE iránti kereslet is robbanásszerűen emelkedhet. Várhatóan azok érhetik el a legnagyobb hozamot, akik még az előértékesítés során vásárolnak.

A $PEPENODE vásárlásához látogasd meg a projekt hivatalos weboldalát, és csatlakoztass egy Ethereum-kompatibilis tárcát, például a Best Wallet-t.

A befektetéshez használhatsz USDT-t, ETH-t, vagy akár bankkártyával is fizethetsz.

Megnézem a $PEPENODE weboldalát
Farkas Dániel
A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan fejlődő piacát.
Olvass tovább
