Andrew Tate ráérzett: Kanye West YZY kriptója zuhant, ő kaszált

Author Tóth-Giczei Beáta
Last updated: Augusztus 22, 2025

Kanye West YZY tokenje pár perccel az indulása után mintegy 3 milliárd dolláros értéket ért el, majd elegánsan visszaesett 100 millióra. A készlet több mint 94%-át bennfentesek birtokolták.

Andrew Tate, miközben az érme nagy hanyatlásba fogott, 16 000 dollárt keresett azzal, hogy arra fogadott, a YZY értéke csökkenni fog.

A blockchain-elemző cég Lookonchain szerint a volt kick-boxoló és önjelölt vállalkozó háromszoros tőkeáttétellel nyitott egy „short” pozíciót 0,8524 dolláros árfolyamon. Mivel a YZY token most nagyjából 0,77 dolláron áll, a pozíciója még mindig nyereséges.

Bár ez az ügylet sikeresnek látszik, Tate általános teljesítménye a kriptopiacon nem túl fényes. A Hyperliquid decentralizált tőzsdén eddig 80 kereskedést hajtott végre.

Ezek közül csupán 29 volt nyereséges, ami 36,25%-os sikerarányt jelent. Összesített vesztesége pedig a a Lookonchain adatai szerint hozzávetőlegesen 699 000 dollárra rúg.

A tokenek egy helyre való koncentrálása először fellendülést, majd gyors bukást okozott Kanye West mostani történetében

A YZY token hasonló utat járta be, mint sok más hírességhez köthető kriptó: gyors emelkedés, majd hirtelen zuhanás. A token 40 perccel az indulás után elérte a 3 milliárd dolláros piaci értéket, ami főként Kanye West ismertségének és a spekulációs hullámnak köszönhető.

Ám ez a lendület amilyen gyorsan jött, olyan sebesen tova is szállt: az érme az elmúlt 24 órában közel 23%-ot esett, cikkünk írásakor 0,7743 dolláron áll. A piaci kapitalizációja most nagyjából 100,3 millió dollárra tehető.

A nagy ármozgások mögött többnyire a koncentrált tulajdonosi szerkezet áll. A blokklánc adatok alapján látható, hogy a token startjakor a készlet több mint 94%-át bennfentesek birtokolták. Még mielőtt még a kisbefektetők egyáltalán csatlakozhattak volna, egyetlen több aláírásos tárca 87%-ot irányított.

Úgy tűnik, hogy a belső kör tagjai komoly nyereséget értek el.

Egy tárca, amelyet „6MNWV8”-ként jelöltek, 450 611 USDC-t költött 1,29 millió érmére, darabonként 0,35 dolláros áron. Később ennek nagy részét eladta 1,39 millió USDC-ért, és még mindig akad benne olyan token, ami kb. 600 000 dollárt ér.

Egy másik nagy befektető 12 170 SOL-t fektetett be, ami akkor 2,28 millió dollárt ért, és ezért 2,67 millió tokent kapott. Ezektől még nem vált meg, így jelenleg körülbelül 6 millió dollárnyi, nem realizált nyereséggel bír.

A hype vezérelte projektek a veszteségek dacára is a figyelem középpontjába helyezik Tate-et

Tate kereskedőként igen gyakran kap figyelmet, főleg azért, mert saját mém érméket is indított. A Daddy Tate ($DADDY) nevű tokenje a Solana hálózaton kezdte útját. 2024 júliusára 124,57 millió dolláros piaci értéket ért el, hogy aztán egy évvel később visszaessen 17,79 millióra. A blokklánc adatok alapján 11 tárca vásárolta meg a készlet 20%-át még közvetlenül azelőtt, hogy Tate egyáltalán elkezdte volna reklámozni.

Neve összefűződik az Andrew Tate’s Dog ($G) nevű tokennel is, ami szintén rövid életű próbálkozás volt arra, hogy kihasználja a mémcoin trendet. Kritikusai szerint ezek a projektek inkább a híresség körüli felhajtásra építkeznek, mintsem valódi közösségre avagy erős technológiai alapokra.

Még a tőkeáttételes ügyletei is viták alapját képezték. Egyszer azt állította, hogy 138,5%-os nyereséget ért el egy 25-szörös long pozíción Ethereumon, de a blokklánc elemzések később jelentős veszteségeket tártak fel.