A Telegram vezére „abszurdnak” nevezte a letartóztatását

Author Farkas Dániel
Last updated: Augusztus 26, 2025

A Telegram vezérigazgatója bírálja Franciaországot az általa csak hihetetlennek nevezett letartóztatása miatt. Tavaly nyár óta kéthetente kell jelentkeznie a rendőrségen, miközben a platform 36,5 milliárd dolláros bűnözői piactérrel küzd.

Pavel Durov „jogilag és logikailag abszurdnak” minősítette a francia hatóságok általi tavalyi őrizetbe vételét. Az eljárás során négy napig tartották fogva a platformon zajló állítólagos bűnözői tevékenységek miatt.

Az orosz származású milliárdos továbbra is Franciaországban rekedt bírósági felügyelet alatt: nincs kitűzött tárgyalási időpont, viszont 14 naponta kötelező jelentkeznie a rendőrségen. Durov szerint ilyen helyzetben eddig egyetlen tech-vezérigazgató sem találta magát.

One year ago, the French police detained me for 4 days because some people I’d never heard of used Telegram to coordinate crimes. Arresting a CEO of a major platform over the actions of its users was not only unprecedented — it was legally and logically absurd. — Pavel Durov (@durov) August 24, 2025

Durov jogi kálváriája 2024. augusztus 24-én indult, amikor a párizsi Le Bourget repülőtéren letartóztatták. A vádak között szerepelt a drogkereskedelem elősegítése, pénzmosás, valamint illegális kriptográfiai szolgáltatások nyújtása.

Bár később 5 millió eurós óvadék ellenében szabadon engedték, elítélése esetén akár 10 év börtön és 500 ezer eurós pénzbüntetés várhat rá.

Az ügy középpontjában az a vádpont áll, hogy a Telegram titkosítási megoldásai és korlátozott moderációja lehetővé tették bűnszervezetek számára több milliárd euró értékű illegális tranzakciók lebonyolítását.

A francia hatóságok szerint a platform gyakorlatilag illegális piactérré vált, míg Durov állítja: a Telegram megfelel az iparági szabványoknak és minden jogi megkeresésre válaszol.

A nyomozók eddig sem Durov, sem a Telegram részéről nem tudtak konkrét bűncselekményt feltárni.

A vezérigazgató szerint a rendőrség már az őrizetbe vételnél sem követte a jogszabályi előírásokat, olyan protokollokat hagyva figyelmen kívül, amelyeket egy egyszerű háttérkutatás is tisztázhatott volna.

Küzdelem a bűnözői hálózatokkal és a szabályozói nyomással

A Telegram az utóbbi években a bűnüldözés és a szervezett bűnözés egyik fő csataterévé vált.

A platform több ezer olyan csatornát távolított el, amely a kínai nyelvű Xinbi Guarantee és Huione Guarantee piacterekhez kapcsolódott. Egy blokklánc-elemző cég, az Elliptic vizsgálata szerint ezeken keresztül több mint 35 milliárd dollárnyi illegális tranzakció zajlott.

A kambodzsai politikai elithez és az észak-koreai Lazarus-csoporthoz köthető Huione Guarantee a történelem eddigi legnagyobb illegális piactereként működött, mintegy 27 milliárd dollárnyi forgalommal.

A szolgáltatások között szerepelt pénzmosás, hamis dokumentumok árusítása, sőt emberkereskedelem is, amelyeket Délkelet-Ázsiában törvényes IT-vállalkozásoknak álcáztak.

💠 Telegram shuts down $27 billion Huione crypto scam marketplace but rivals surge 400% volume as criminal networks quickly migrate to successor platforms like Tudou Guarantee.#Telegram #CryptoScamhttps://t.co/xjpxGw5SSo — Cryptonews.com (@cryptonews) June 24, 2025

A hatósági fellépés azonban a „hidra-effektust” váltotta ki: a bűnözői aktivitás gyorsan átterjedt más platformokra.

A Tudou Guarantee heteken belül átvette a Huione felhasználóit, miközben kisebb piacterek is akár 400%-os forgalomnövekedést produkáltak.

Az ENSZ becslése szerint a Telegram-alapú bűnözés éves szinten akár 36,5 milliárd dollárt is generálhat, főként a Tether stabilcoinja, az USDT segítségével.

A hálózatok a titkosított kommunikációt, az imázsépítést és a vitás ügyek rendezését is a Telegramon keresztül bonyolítják, miközben teljesen elkerülik a hagyományos bankszektort.

A Durov elleni letartóztatás óta a platform szigorított szabályzatán: érvényes bírósági végzés alapján már megosztják a hatóságokkal a felhasználók IP-címét és telefonszámát.

Frissítették az ÁSZF-et, megszüntették a visszaélésekre alkalmas funkciókat, és mesterséges intelligenciát is bevetnek a tiltott tartalmak szűrésére.

A Telegram vezetőjének ügye messzire nyúlik: szabadságjogi vita és nemzetközi támogatás

Az ügy globális konfliktust robbantott ki a platformok felelősségéről, a felhasználói adatvédelemről és a szólásszabadság határairól.

Olyan ismert személyiségek, mint Edward Snowden vagy Elon Musk is bírálták a francia hatóságokat. A letartóztatást a titkosított üzenetküldő szolgáltatások elleni állami túlkapásként értékelték.

Durov kiemelte: A Telegram soha nem fogja feladni a felhasználói adatvédelmet a szabályozói nyomás ellenére sem. A cég inkább kivonulna bizonyos piacokról, mintsem hogy titkosítási hátsó kapukat vezessen be.

A hozzászólások között azzal vádolták, hogy titkos hátsó kaput biztosít a hatóságoknak. Durov erre úgy reagált: „inkább meghalok — nincs harmadik félnek hozzáférése a Telegram privát üzeneteihez.”

Hangsúlyozta, hogy a bűnözők egyszerűen kevésbé szabályozott alkalmazásokra váltanának, miközben a jogkövető felhasználók biztonsága sérülne.

Durov emlékeztetett a francia törvényhozás azon törekvéseire, amelyek kötelezővé tennék a titkosítási hátsó kapukat a rendvédelmi szervek számára. Figyelmeztetett: az ilyen kiskapuk könnyen a hackerek, külföldi hírszerző szolgálatok vagy kiberbűnözők célpontjaivá válhatnak.

A Telegram állítása szerint fennállásának 12 éve alatt soha nem adott ki privát üzenettartalmakat.

Ironically, I was arrested due to the French police’s own mistake: before August 2024, they ignored French and EU laws and hadn’t sent any of their queries to Telegram via the required legal process. They could have learned the correct procedure simply by googling it or asking. — Pavel Durov (@durov) August 24, 2025

Támogatói szerint Durov ügye azt teszteli, meddig terjedhet a platformüzemeltetők felelőssége a felhasználók tetteiért, különösen a titkosított kommunikációs eszközök esetében.

A francia hatóságok a kezdeti kihallgatások során többször is meghosszabbították fogva tartását, miközben az orosz nagykövetség konzuli hozzáférést és részletes indoklást követelt.

A nyomozás 2024 februárjában indult, majd júliusban vált hivatalossá – hetekkel Durov augusztusi letartóztatása előtt, amikor magángépével érkezett Párizsba, Azerbajdzsánból.