A „Bitcoin Jézus”, Roger Ver 48 millió dolláros adócsalási ügye

Roger Ver ideiglenes, 48 millió dolláros megállapodást kötött az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával. A döntés lehetővé teszi, hogy ejtsék a vádakat, ha teljesíti az egyezség feltételeit – írja a New York Times. Az adócsalási ügyben született megállapodás fordulópontot jelent egy olyan történetben, mely jelentős politikai figyelmet váltott ki. Ez azt is tükrözi, hogy Donald Trump elnöksége alatt változott a kriptorendszer szabályozásának megközelítése.

A 46 éves Ver a Bitcoin korai éveiben vált ismertté szenvedélyes népszerűsítő tevékenységével, amiért a „Bitcoin Jézus” becenevet kapta.

A New York Times szerint Ver megállapodást kötött az Igazságügyi Minisztériummal a vádemelés elhalasztásáról. Az egyezség 48 millió dollárról szól – ennyivel tartozott az ügyészek szerint. Ha betartja az előírásokat, később ejtik a vádakat.

Az ügyészek 2024-ben csalással és adóelkerüléssel vádolták meg Vert. Azzal érveltek, hogy miután 2014-ben lemondott amerikai állampolgárságáról, eltitkolta kriptoeszközeit és nem fizetett adót.

A minisztérium egyelőre nem nyújtotta be hivatalosan az egyezséget a bíróságra, így az még módosulhat a véglegesítés előtt.

According to The New York Times, Roger Ver, known as “Bitcoin Jesus,” has agreed to pay $48 million under a deferred prosecution deal with the U.S. Department of Justice to settle a tax evasion case. He reportedly paid $600,000 to Trump ally Roger Stone and hired lawyers and… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 9, 2025

Washington enyhíti kriptós álláspontját Trump második ciklusában

Az ügy egybeesik azzal, hogy Washingtonban jelentősen változik a kriptovalutákhoz való hozzáállás. Trump visszatérése óta a szabályozók sokkal engedékenyebbek, míg az előző adminisztráció alatt a fellépés jóval agresszívabb volt.

Az utóbbi hónapokban az SEC több, tőzsdék (például a Coinbase) ellen indított perét is visszavonta. Emellett több ismert kriptós személyiség is elnöki kegyelemben részesült.

Trump korábban kegyelmet adott Ross Ulbrichtnak, a Silk Road alapítójának, aki életfogytig tartó börtönbüntetését töltötte. Később enyhítést kaptak a BitMEX alapítói is, akik pénzmosás elleni törvények megsértésben vallották magukat bűnösnek.

A jogi nyomás fokozódása közben Roger Ver Trump szövetségeseihez fordult

Ver a jogi eljárás során igyekezett közel kerülni Trump politikai köreihez. Idén 600 ezer dollárt fizetett Trump szövetségesének, Roger Stone-nak, hogy ő lobbizzon az ügyében szereplő adózási rendelkezések ellen.

A lobbitevékenységről szóló nyilvántartások szerint Ver ügyvédként Christopher Kise-t és Brian Ballardot is felkérte – mindketten régóta Trump politikai hálózatához kötődnek.

Az Igazságügyi Minisztérium azzal vádolta Vert, hogy eltitkolta Bitcoin-vagyonának valódi értékét. Ez összefüggött azzal az időszakkal, amikor lemondott amerikai állampolgárságáról. Akkoriban az amerikaiaknak „kilépési adót” kellett fizetniük az összes vagyonuk, így a kriptovaluták után is. Az ügyészek szerint Ver az eszközei eltitkolásával milliókat vont el az államtól.

Ver megtámadta Spanyolország döntését az amerikai kiadatás jóváhagyásáról

Vert 2024-ben tartóztatták le Spanyolországban, miután az Egyesült Államok kérte a kiadatását. Később az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult Strasbourgban. Azt állította, hogy Spanyolország megsértette a jogait azzal, hogy engedélyezte a Los Angelesbe történő kiadatását.

Januárban Ver egy online közzétett videóban azt mondta, hogy több mint 100 év börtön is várhat rá, ha elítélik, és az eljárást politikai indíttatásúnak nevezte. Trumpnak írt üzenetében így fogalmazott az X-en :

„Elnök úr, én amerikai vagyok, és szükségem van a segítségére. Csak Ön menthet meg az igazság iránti elkötelezettségével.”

Ha az egyezség végül életbe lép, lezárhatja a kriptovilág egyik legnagyobb visszhangot kiváltó adóügyét. Roger Ver számára – aki egykor a Bitcoin elterjedésének egyik fő alakja volt – ez a megállapodás drámai fordulatot jelent egy innovációval és ellentmondásokkal teli karrierben.