A Bitcoin és az arany húzza a piacot, a devizák háttérbe szorulnak

A nemzetközi piacokon új lendületet kapott az úgynevezett „leértékelődési kereskedés” — vagyis a menekülés a fiat pénzekből. A növekvő államadósságok és a politikai bizonytalanság egyre több befektetőt terel a Bitcoin, az arany és az ezüst felé.

A nagy gazdaságokban fokozódó költségvetési kockázatok gyorsítják az átrendeződést a „kemény eszközök” irányába, miközben a befektetők további pénzromlásra számítanak.

Főbb tudnivalók: A befektetők egyre inkább a Bitcoin, az arany és az ezüst felé fordulnak, mivel nő az aggodalom a fiat pénzek leértékelődése miatt.

A japán jen 1,6%-ot gyengült, miután a fiskális élénkítést támogató Sanae Takaichi átvette a vezetést a miniszterelnöki versenyben – ez további nyomást helyezett a globális devizákra.

A Bitcoin 125.000 dollár feletti ára és az arany új csúcsai a „kemény eszközök” iránti növekvő keresletet tükrözik.

A Bloomberg hétfői jelentése szerint a „leértékelődési kereskedés” egyre népszerűbbé válik a növekvő államadósságok és a politikai instabilitás közepette. Emiatt sokan fordulnak el a fiat eszközöktől.

Jen-zuhanás: Takaichi vezetésével 1,6%-ot gyengült a japán valuta

Japánban a jen hétfőn 1,6%-ot veszített értékéből, miután a fiskális ösztönzőket támogató képviselő, Sanae Takaichi vált a miniszterelnöki verseny vezető jelöltjévé.

Várható gazdaságpolitikája csökkenti a piac reményeit a monetáris szigorításra. Az esemény történelmi mélypontra küldte a jent mind a Bitcoinhoz, mind az aranyhoz képest.

Eközben az amerikai dollár is gyengül. A hosszan elhúzódó kormányzati leállás és az adósságproblémák miatt az év eleje óta Bitcoinban mérve közel 30%-ot veszített értékéből.

Európában sem jobb a helyzet. A euró 0,1%-ot csúszott vissza a dollárral szemben, miután újabb politikai feszültségek alakultak ki Franciaországban.

A térség magas adósságszintje és a széttöredezett gazdaságpolitikai intézkedések tovább erősítik a befektetői aggodalmakat.

Miközben a hagyományos devizák sorra gyengülnek, a Bitcoin a 125.000 dolláros csúcs közelében mozog, az arany új rekordokat dönt, és az ezüst is egyre közelebb kerül korábbi csúcspontjához.

Gold's price increase signals a weakening of the dollar. I believe Bitcoin forecasts based on the dollar will underestimate Bitcoin's future price. This is not the prettiest chart, it looks like it was drawn with a shaky hand, but it shows what would happen if Bitcoin's "value"… pic.twitter.com/tYozBwoafa — apsk32 (@apsk32) October 6, 2025

Chris Weston, a Pepperstone Group kutatási vezetője szerint a Bitcoin és az arany iránti felfokozott kereslet klasszikus „momentum trade” jelenség. Ilyenkor a befektetők az árfolyamok lendületére építik stratégiájukat. A folyamatot a politikai káosz és az inflációs kockázatok is felerősítik. „Ebben most muszáj részt venni.” – fogalmazott.

A JPMorgan elemzői egy október 3-i piaci jelentésben hasonló véleményt fogalmaztak meg. Kiemelték Washington politikai bénultságát és a dollár ismétlődő gyengülési ciklusát az alternatív tartalékeszközökkel szemben.

A jelenlegi menekülést az aranyba és a Bitcoinba a 2008-as pénzügyi válság, valamint a későbbi monetáris lazítási évek befektetői viselkedéséhez hasonlították.

Bár a Bloomberg Dollar Spot Index hétfőn kis mértékben emelkedett, a “zöldhasú” idén összességében mintegy 8%-kal gyengült.

A globális bizonytalanság közepette a Bitcoin és az arany már nem csupán spekulatív eszközként, hanem védelmi menedékként is egyre fontosabb szerepet kap. A befektetők a fiskális fegyelmezetlenség és a fiat pénzek elértéktelenedése miatt is előszeretettel választják.

A Bitcoin új történelmi csúcson: 125.000 dollár felett

A CoinMarketCap adatai szerint a Bitcoin vasárnap délelőtt új, 125.700 dolláros történelmi csúcsot ért el, átlépve az augusztusi 124.500 dolláros rekordot.

A mérföldkő egybeesik azzal, hogy a centralizált tőzsdék hatéves mélyponton tartják a Bitcoin-készleteiket, ami szűkülő kínálatot és növekvő befektetői keresletet jelez.

A hirtelen erősödés erős kezdést jelent októberre (a kriptoközösségben „Uptober”), miután szeptember elején még 107.800 dollárra esett vissza az árfolyam.

Az elmúlt héten a Bitcoin folyamatosan emelkedett, amit az újjáéledő optimizmus és a csökkenő tőzsdei likviditás is támogatott.

Érdemes megemlíteni, hogy a 124.000 dollár feletti ár a Strategy Inc. Bitcoin-vagyonát is rekordmagasságba, 77,4 milliárd dollárra repítette.

A vállalat 2020-ban kezdte meg a BTC-felhalmozást vállalati tartalékként. Öt év alatt a kezdeti 2,1 milliárdról több mint 35-szörösére növelte állományának értékét.