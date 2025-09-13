3 mémcoin, ami 100x-os ugrást hozhat – hétvégi ajánló

A kriptopiac összértéke ismét átlépte a 4 billió dolláros határt a közelmúlt inflációs korrekciói után. Most három olyan, 1 dollár alatti mémcoin kerül reflektorfénybe, amelyek a legforróbb projektek közé tartoznak. Ezek azok a tokenek, amelyekbe sok befektető szívesen beszáll a következő bikapiac előtt, bízva a robbanásszerű árfolyam-emelkedésben.

Az alábbiakban bemutatjuk, mi hajtja a hype-ot ezek körül a projektek körül, és miért tartják sokan esélyesnek őket akár 100x-os növekedésre is a következő hónapokban és években.

Maxi Doge ($MAXI): Új kihívó a Dogecoin árnyékában, már 2 millió dollárt gyűjtött

Megérkezett a Dogecoin legújabb kihívója: a Maxi Doge ($MAXI), amelyet az eredeti mémcoin felturbózott „unokatestvéreként” mutatnak be.

A Dogecoin óriási piaci értéke miatt az árfolyammozgásai ma már sokkal inkább a nagy kriptókhoz, például a Bitcoinhoz vagy az Ethereumhoz igazodnak. Bár a DOGE továbbra is mém státuszt élvez, a 2021-es őrülethez képest a volatilitása mérséklődött.

Azoknak a befektetőknek, akik a kockázatosabb, nagy növekedési potenciállal rendelkező mémcoinokat keresik, a Maxi Doge gyorsan vonzó alternatívává vált. Alig néhány hét alatt több mint 2 millió dollárt gyűjtött.

A MAXI egy ERC-20 token, amely a közösségi aktivitásra épít. A fejlesztők folyamatosan bővítik a Telegram- és Discord-közösségeket, kereskedési versenyekkel és közös eseményekkel erősítve a lojalitást.

A teljes, 150,24 milliárd darabos kínálat negyedét a „Maxi Fund”-ra fordítják, ezt használva marketingre és partnerségekre. A tulajdonosok emellett stake-elhetik is a tokenjeiket, akár évi 157%-os hozam mellett (ami természetesen idővel csökken, ahogy egyre többen csatlakoznak).

A jelenlegi előértékesítési ár 0.000257 dollár, amely hamarosan emelkedik a következő finanszírozási körben.

A vásárlás közvetlenül a Maxi Doge weboldalán érhető el, például MetaMask vagy Best Wallet használatával.

PEPENODE ($PEPENODE): Új generációs mémcoin „mine-to-earn” modellel, mely már 1 millió dollárt gyűjtött

A legújabb ERC-20 alapú mémcoin-projektek közül a PEPENODE ($PEPENODE) azonnal felkeltette a figyelmet kreatív márkájával és korai sikereivel.

Az előértékesítés alig két hete indult, de már majdnem 1 millió dollárt gyűjtött. Az összeg jól mutatja a növekvő érdeklődést.

A PEPENODE az első „mine-to-earn” („bányássz és keress”) kriptóként határozza meg magát. A hagyományos staking helyett játékosított megoldást kínál: a felhasználók virtuális bányász-csomópontokat (node-ok) építhetnek.

Minél több node-ot épít valaki a PEPENODE tokenek segítségével, annál magasabb jutalmat szerez. Ez ösztönzi a tokenek felhalmozását és az aktív részvételt is, ami hosszú távon erősítheti a keresletet és a közösség aktivitását.

Az előértékesítésben résztvevők jelenleg akár 1.330%-os éves hozamot érhetnek el, de ez csökkenni fog, ahogy több befektető csatlakozik. Egyértelmű, hogy a korai beszállók járhatnak a legjobban.

A token ára most 0.0010575 dollár a PEPENODE weboldalán, és néhány naponta emelkedik, egészen az előértékesítés végéig.

Wall Street Pepe ($WEPE): Kereskedőknek szóló mémcoin, mindössze 0,001 dollárért

A Wall Street Pepe ($WEPE) egy kereskedés-központú mémcoin, amely az Ethereum hálózatán indult el az év elején. Az ICO során 74 millió dollárt gyűjtött, ezzel az egyik legsikeresebb mémcoin előértékesítés lett. Most a Solana-hálózaton való bevezetésre készül.

Május vége óta az Ethereum-alapú token több mint 250%-ot erősödött. A héten a napi kereskedési teljesítménye még a nagy riválisokat, például a Shiba Inu-t ($SHIB) vagy a Pepe-t ($PEPE) is felülmúlta – bár ma 3%-ot korrigált.

A Wall Street Pepe alapötlete egyszerű: ötvözni a mémcoin lendületét egy kereskedés-központú ökoszisztémával. A tulajdonosok közösségi terekhez férhetnek hozzá, ahol jelzéseket, elemzéseket és stratégiákat osztanak meg egymással.

A Solana-migráció nem változtatja meg az összkínálatot, viszont bevezet egy bikás mechanizmust. Minden Solanán vásárolt WEPE-token után 1:1 arányban égetik el az Ethereum-verziót. Ez biztosítja az egyensúlyt a kínálatban, miközben szélesebb körű forgalmat eredményez.

Emellett a Solana gyors tranzakciókat, alacsony díjakat és jobb skálázhatóságot kínál, valamint nagyobb befektetői közösséget nyit meg a projekt számára.

Jelenleg a Solana-alapú WEPE mindössze 0,001 dollárért érhető el a hivatalos weboldalán, és hamarosan tőzsdékre is felkerül.

