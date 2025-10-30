WUUSD : le nouveau token de Western Union après l’annonce de USDPT ?

Seulement 24 heures après avoir annoncé le lancement de son stablecoin USDPT sur la blockchain Solana, Western Union a déposé la marque “WUUSD” auprès de l’office américain des brevets. Une initiative passée inaperçue pour beaucoup, mais qui pourrait bien révéler une stratégie crypto bien plus ambitieuse que prévue. Nouveau token ? Rebranding de l’USDPT ? Interface dédiée ? Le mystère reste entier, mais le timing intrigue.

Western Union mise sur Solana et annonce USDPT

Hier, Western Union a officialisé son arrivée dans le monde des stablecoins avec USDPT, un token adossé au dollar, développé avec la banque crypto Anchorage Digital. Objectif affiché : permettre aux utilisateurs d’envoyer, recevoir et conserver des stablecoins via l’infrastructure mondiale du groupe, tout en réduisant les coûts de transfert.

USDPT sera émis sur la blockchain Solana, connue pour sa rapidité et ses faibles frais, ce qui positionne clairement le projet comme une alternative aux transferts classiques dans certaines régions du globe. C’est un virage majeur pour Western Union, qui explore à nouveau la crypto après ses premiers tests avec Ripple en 2018.

WUUSD : un dépôt de marque qui change tout ?

Et aujourd’hui, Western Union a discrètement déposé la marque WUUSD auprès du bureau américain des brevets (USPTO). Ce brevet couvre tout un ensemble de services liés aux cryptomonnaies : wallets numériques, paiements, échange de stablecoins, trading…

À ce stade, WUUSD n’existe pas encore comme token, et aucune communication officielle n’a été faite sur le sujet. Mais ce dépôt, survenant seulement 24h après l’annonce de USDPT, intrigue : soit Western Union a décidé de changer le nom de son token 24h après son annonce soit… L’entreprise ne compte pas s’arrêter là. On est peut-être face à un projet plus vaste qu’un simple stablecoin.

Deux tokens ou un seul ? Les hypothèses qui circulent

La communauté crypto s’interroge déjà : WUUSD et USDPT sont-ils deux tokens différents ? Ou bien s’agit-il d’un simple changement de nom pour mieux cibler le grand public ? À ce stade, tout est possible. Et les documents déposés ne permettent pas de trancher.

Il se pourrait que WUUSD (probablement Western Union US Dollar) soit un alias commercial, plus facile à retenir que “USDPT”, destiné à être utilisé dans les apps, wallets ou interfaces utilisateurs. Autre option : Western Union pourrait lancer un deuxième token, avec un rôle différent dans son écosystème. Dans tous les cas, ce dépôt laisse penser que la stratégie Web3 du groupe est loin d’être figée.

Une stratégie crypto plus ambitieuse qu’annoncé ?

Avec ces deux initiatives, Western Union semble préparer une offensive bien plus sérieuse dans la finance tokenisée. En associant son nom à un stablecoin et à une blockchain (Solana), la marque se positionne dans la course aux paiements du futur.

Cela pourrait lui permettre de réduire ses frais, de fluidifier ses transferts dans les pays à forte inflation, et de s’adresser à une nouvelle génération d’utilisateurs habile avec la crypto.

Western Union est très présent dans des régions du monde où beaucoup de gens n’ont pas accès aux banques, comme en Afrique, en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est. Et dans ces régions, les stablecoins sont de plus en plus utilisés, car ils permettent d’éviter le cash et les monnaies locales souvent trop instables.

En ajoutant USDPT (ou WUUSD) à ses services, Western Union pourrait donc mieux répondre aux besoins sur place. Tout en « rajeunissant » son offre face à des concurrents comme PayPal, Circle ou Visa.

Pour l’instant, le mystère reste entier autour de WUUSD. Nouveau token, rebranding ou simple coup de com ? Il faudra encore patienter pour connaître les véritables intentions de Western Union.

Source : United States Patent and Trademark Office

