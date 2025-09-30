Visa Direct et stablecoins : vers la fin des délais bancaires ?

Après Mastercard, c’est désormais Visa qui met un coup d’accélérateur à son virage vers la blockchain. Lors du forum SIBOS 2025, le géant des paiements a dévoilé un nouveau pilote pour Visa Direct. Objectif : permettre aux banques et institutions financières de pré-financer leurs comptes non plus en fiat, mais en stablecoins. Concrètement, Visa traitera ces tokens comme de la trésorerie disponible, prête à être utilisée pour des paiements internationaux quasi instantanés.

USDC et EURC comme catalyseurs

Ce nouveau paradigme proposé par Visa cible un problème bien connu. Les paiements transfrontaliers sont en effet, caractérisés par une lenteur notoire et des coûts assez élevés. Aujourd’hui encore, les entreprises sont obligées d’immobiliser d’énormes montants en monnaie locale sur plusieurs corridors pour pouvoir payer rapidement.

Ce nouveau pilote apporte donc pour l’entreprise, une solution de centralisation pour éventuellement générer tous ses flux financiers depuis une trésorerie unique. Et pour cette première phase du projet, Visa s’appuie sur l’USDC (adossé au dollar) et EURC (adossé à l’euro), deux stablecoins émis par Circle.

Ces actifs sont considérés comme des équivalents de cash et permettent de régler des paiements sans passer par les systèmes bancaires traditionnels.

Deux coup d’une pierre

L’avantage ici est double. D’un côté, les institutions libèrent du capital immobilisé. De l’autre, elles évitent les interruptions liées aux horaires bancaires. Même le week-end ou en pleine nuit, les transferts peuvent s’exécuter en temps réel.

Visa indique avoir déjà traité 225 millions de dollars en stablecoins. Certes, il s’agit d’une fraction bien modeste face à ses 16 000 milliards $ de paiements annuels. Mais cela est plus que suffisant pour démontrer et valider l’intérêt d’une telle infrastructure.

Réduire les frictions, accroître la flexibilité

Dans la perspective d’un passage total au Web3, Visa veut offrir plus de choix aux institutions. Chris Newkirk, président des solutions de mouvement de fonds, l’a résumé ainsi. En fait, l’intégration des stablecoins dans Visa Direct pose les bases d’un système où l’argent circule instantanément à l’échelle mondiale.

1/ Today we are excited to announce that Visa Direct will be enabling businesses to use stablecoins for faster funding of local currency payouts over our global money movement platform that can reach 11B endpoints across the world — Cuy Sheffield (@cuysheffield) September 30, 2025

Les enjeux vont bien au-delà des seules considérations d’efficacité. Le préfinancement via stablecoins réduit l’exposition aux fluctuations de devises. Mais cela améliore également la prévisibilité des flux et modernise des opérations de trésorerie jugées archaïques. Pour les banques et services de transfert, cela peut représenter un avantage compétitif majeur.

Une réponse à Swift dans un contexte de boom fintechs

Cette annonce intervient dans un timing bien particulier. En effet, il existe déjà un partenariat Swift/Consensys et une trentaine de grandes institutions pour une infrastructure blockchain de règlements transfrontaliers 24/7. La bataille est donc lancée entre deux modèles. D’un côté, l’adaptation des réseaux historiques et de l’autre, l’intégration de solutions plus agiles comme celles de Visa.

Dans le même temps, l’écosystème crypto multiplie les percées. RedotPay, un acteur spécialisé dans les paiements en stablecoins, vient d’atteindre le statut de licorne. En cause, une levée de fonds évaluée à 47 M$ menée par Coinbase Ventures.

Par ailleurs, Bastion, une startup d’infrastructure stablecoin, a levé 14,6 M$ avec des investisseurs comme Sony, Samsung Next ou Andreessen Horowitz. Une aube nouvelle en face de laquelle Visa pêcherait par attentisme.

Une révolution en préparation ?

Pour l’instant, cette phase pilote reste limité à quelques partenaires triés sur le volet. Le déploiement à grande échelle n’est annoncé que pour 2026. Mais l’orientation ne fait plus le moindre doute. Visa considère désormais les stablecoins comme une composante à part entière de son réseau de paiements.

En cas de succès, l’impact sera tout simplement colossal. Les délais bancaires sont en passe de devenir de l’histoire ancienne. Un bouleversement total pour la gestion de trésorerie mondiale et un renforcement de la légitimité des crypto-actifs dans la finance traditionnelle.

Un pas de plus pour la transition TradFi-DeFi

Visa ne se contente plus d’explorer la blockchain, il l’intègre directement à son cœur de métier. Le message envoyé aux institutions est limpide : les stablecoins ne sont plus un gadget, mais un outil stratégique pour accélérer et sécuriser les paiements mondiaux.

Si la phase pilote réussit, la frontière entre finance traditionnelle et crypto pourrait s’effacer encore un peu plus vite qu’anticipé.

Source : Visa

