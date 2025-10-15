Top 5 des secteurs crypto qui résistent au krach d’octobre

Octobre a fait mal à tout le marché… ou presque. Certains secteurs ont résisté, d’autres ont même explosé. Privacy, exchanges, infrastructure : quand tout s’écroule, ce sont les projets vraiment utiles qui tiennent debout.

Privacy Coins : le grand retour de l’anonymat

C’est la surprise du mois : les monnaies privées explosent pendant que le reste du marché s’effondre. Zcash, en tête du peloton, affiche un impressionnant +357 % sur 30 jours. Cette montée fulgurante tire tout le secteur vers le haut et remet sur le devant de la scène les projets axés sur la confidentialité.

Pourquoi un tel regain ? Probablement parce que de plus en plus d’investisseurs cherchent à échapper à la surveillance et aux réglementations de plus en plus strictes. Avec la multiplication des contrôles KYC, des audits on-chain et des sanctions financières, des tokens comme Monero ou Secret Network redeviennent attrayants. Ils offrent un anonymat que le reste de la crypto semble avoir abandonné.

Exchange Tokens : quand Binance tient la baraque

Même en pleine tempête, les plateformes d’échange continuent de tourner. Et avec elles, leurs tokens natifs. Le secteur est largement dominé par deux mastodontes : BNB (Binance) et TWT (Trust Wallet), tous deux liés à CZ, fondateur de Binance. Ces tokens conservent une vraie utilité dans l’écosystème : réduction des frais, staking, accès à des services exclusifs, etc.

Tant que les utilisateurs tradent, les tokens d’exchange restent demandés. Même dans un marché en chute libre, il faut bien bouger ses fonds, arbitrer, ou se couvrir. C’est ce qui a permis à cette catégorie de mieux résister que la majorité des autres altcoins. KuCoin Token (KCS) complète le trio de tête.

Social Tokens : un sursaut inattendu

C’est la première fois que les tokens “sociaux” apparaissent dans le top 5. Et honnêtement, ce n’est pas forcément un signe de force sectorielle. On parle ici de projets comme Basic Attention Token (utilisé par le navigateur Brave), Chiliz (fan tokens sportifs) ou Audius (musique décentralisée).

Leur présence ici ressemble plus à un hasard post-crash qu’à un vrai signal. Ces tokens, peu exposés aux leviers ou aux spéculations extrêmes, ont tout simplement chuté moins fort que les autres. Ce sont les “rescapés par défaut” d’un marché trop volatile. Mais attention à ne pas y voir un retour de hype immédiat.

Bridges : les passeurs entre mondes

Les ponts inter-blockchains ne font pas rêver, mais ils restent essentiels. Synapse, Wormhole, Multichain… tous assurent un rôle critique : permettre aux fonds de circuler entre différentes blockchains. Et dans un marché en panique, cette fonctionnalité reste indispensable.

Le secteur n’a pas explosé, mais il a tenu. Certains analystes disent que ces tokens sont simplement “les moins sales dans le panier de linge sale”. Et ce n’est pas faux. Quand tout s’effondre, ceux qui fournissent l’infrastructure restent utilisés. C’est ce qui leur a permis de figurer dans le classement, même sans briller.

Store of Value : les dinosaures toujours debout

Le dernier secteur du top 5, celui des “valeurs refuges”, est composé de Bitcoin-like : Bitcoin Gold, Litecoin, Bitcoin Cash… Et malgré une belle performance de BTG (+125 % sur le mois), le secteur reste globalement dans le rouge. Artemis ne classe pas Bitcoin ici, sinon les chiffres auraient peut-être été un peu meilleurs.

Ces vieux tokens ont encore leurs supporters, mais ils n’attirent plus vraiment les foules. Leur utilité reste floue face aux nouvelles blockchains plus rapides, plus utiles. Ce sont un peu les dinosaures de la crypto : pas encore éteints, mais plus vraiment en course non plus.

Quand l’utilité fait la différence

Dans ce mois d’octobre chaotique, les seuls projets qui s’en sortent sont ceux qui servent encore à quelque chose. Qu’il s’agisse de confidentialité, de services d’échange, de transfert entre chaînes ou simplement de solidité d’infrastructure, tous ces secteurs ont un point commun : ils ont une vraie utilité.

C’est peut-être ça, la vraie leçon du krach. Le prochain bull run ne viendra pas forcément des tokens à la mode, mais de ceux qui tiennent debout quand tout s’effondre. Et en crypto, c’est souvent le meilleur signe.

Source : Artemis

