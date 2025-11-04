Zcash et Monero explosent à contre-courant : les “privacy coins” reprennent le pouvoir

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Novembre 4, 2025

Alors que le marché global fait un peu la grimace, Zcash et Monero reviennent sur le devant de la scène avec des mouvements qu’on n’avait plus vus depuis un moment. ZEC, surtout, surprend tout le monde avec des volumes qui s’envolent et un prix qui repart franchement à la hausse. Monero, lui, avance plus calmement mais reste solide et fidèle à sa communauté. Pourquoi cet engouement maintenant ? Et qu’est-ce que ça raconte sur l’avenir de la vie privée dans la crypto ?

Best Wallet monte en puissance, et le $BEST Token aussi

L’app cartonne, le token aussi… et la prévente se termine dans quelques jours. Best Wallet coche toutes les cases. C’est une appli non custodial, facile à prendre en main, qui vous permet de gérer tous vos wallet en un seul endroit, d’échanger des tokens sur plus de 60 blockchains, et même d’acheter du Bitcoin ou de l’Ethereum avec votre carte ou Apple Pay. Bonus : un launchpad est intégré pour ne pas rater les projets qui montent.

Best Wallet fam, the countdown is on! 🔥



The $BEST Token Sale ends on 28th November 2025.



This is your last chance to get in before exchange listings begin. ⚔️🚀



Don’t miss out! 📲 https://t.co/Ykt3PTsnvy pic.twitter.com/Jp9CHbzoxq — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 3, 2025

Mais ce n’est pas tout. L’app s’accompagne de son propre token, le $BEST, qui ouvre la porte à plein d’avantages : staking, récompenses, gouvernance, et accès anticipé à certaines fonctions. La prévente du $BEST est en cours, mais attention, elle se termine le 28 novembre 2025. Après ça, il faudra attendre les listings sur les exchanges… et peut-être acheter plus cher.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Zcash en tête : records, volumes et nouveau souffle

Zcash vient de toucher les 460 dollars, un niveau qu’on n’avait pas vu depuis bien longtemps. Le volume explose à plus de 1,5 milliard de dollars sur 24h, soit une hausse de 58 %. Clairement, les investisseurs se ruent sur ZEC.

Ce regain d’intérêt n’arrive pas par hasard. La Fondation Zcash et l’Electric Coin Company ont récemment présenté la mise à jour NU6.1. Au programme : une gouvernance renforcée, un modèle de financement plus clair, et surtout, une roadmap qui mise sur l’interopérabilité avec d’autres blockchains. Autrement dit, Zcash veut se rendre utile au-delà de sa bulle. Et ça, le marché adore.

Monero marque le pas, mais reste dans la course

De son côté, Monero continue son bonhomme de chemin à 343 dollars. C’est moins spectaculaire que ZEC, mais tout de même une performance solide dans un contexte global baissier. Le volume tourne autour de 234 millions de dollars, soit une belle activité pour un token souvent mis de côté par les exchanges.

Monero conserve une base d’utilisateurs ultra fidèle, et reste un incontournable pour ceux qui veulent une confidentialité totale. Mais ces derniers mois, plusieurs plateformes (comme Binance) ont annoncé des délistings, ce qui limite l’accessibilité pour les nouveaux venus. Cela n’empêche pas le projet de rester techniquement sain, mais cela freine un peu l’élan haussier.

Pourquoi les privacy coins reviennent à la mode ?

On le voit partout : régulations plus strictes, obligations de KYC, surveillance accrue… La tendance mondiale va clairement vers plus de traçabilité. Et logiquement, certains investisseurs cherchent des alternatives discrètes. C’est là que les privacy coins entrent en scène.

Zcash, Monero et d’autres comme Dash ou Secret offrent une confidentialité renforcée pour les transactions. Pour certains, ce sont des outils de protection. Pour d’autres, un pari sur un futur où la vie privée sera un luxe. Dans tous les cas, le retour en grâce de ces tokens montre que la demande est là, même si elle vient par vagues.

Flippening ZEC > XMR : un changement d’ère ?

Voir Zcash dépasser Monero en market cap, c’est plus qu’un simple chiffre. C’est un signal. Pendant longtemps, Monero dominait sans partage. Mais aujourd’hui, Zcash revient en force, porté par des mises à jour ambitieuses et une approche plus « ouverte » à l’écosystème Web3.

Ce flippening pourrait annoncer un tournant dans la bataille des privacy coins. Monero reste plus pur sur la privacy, mais Zcash semble mieux armé pour séduire les investisseurs, grâce à sa gouvernance transparente et sa volonté de collaborer. Une vraie rivalité de vision… et peut-être de cycle.

Source : Fondation Z.cash, Monero.org

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :