Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Août 28, 2025

Monero (XMR), la crypto emblématique de la confidentialité, a subi début août une attaque historique menée par le projet Qubic. Un choc pour la communauté, qui a pourtant su réagir rapidement. Entre fuite des mineurs, nouvelles pistes de sécurité et débat sur l’avenir du minage, l’écosystème Monero montre qu’il ne se laisse pas abattre.

Monero visé par une attaque à 51 % : que s’est-il passé

Début août 2025, Qubic a annoncé avoir pris le contrôle de plus de 51 % du minage de Monero. Très vite, ça s’est vu sur la blockchain : six blocs ont été modifiés, et des dizaines d’autres sont devenus invalides. Ce genre d’attaque, appelée « selfish mining », consiste à miner des blocs en cachette, puis à publier une version plus longue de la chaîne pour prendre le dessus.

Certains experts pensent que ce n’était peut-être qu’un simple coup de chance. Mais beaucoup ont tout de suite eu des doutes. Le fait qu’un seul acteur puisse contrôler le réseau, même temporairement, a relancé les inquiétudes sur une possible centralisation, même dans un système censé être accessible à tous comme Monero.

La riposte de la communauté Monero

La communauté a réagi très vite. En quelques jours, beaucoup de mineurs ont quitté les groupes liés à Qubic pour aller vers d’autres, plus indépendants, comme P2Pool. Grâce à ça, Qubic a perdu une grosse partie de son pouvoir, et le réseau Monero est redevenu plus sûr.

En parallèle, les développeurs ont commencé à réfléchir à des solutions durables pour mieux protéger Monero à l’avenir.

Pour éviter que ça se reproduise, plusieurs solutions sont en cours de réflexion. L’une d’elles s’inspire de la méthode ChainLocks, déjà utilisée par la crypto Dash. Ce système permet de verrouiller les blocs une fois validés, ce qui empêche un attaquant de les modifier, même s’il a beaucoup de puissance de calcul.

Enfin, une mise à jour majeure est en préparation : le protocole Full Chain Membership Proofs (FCMP). Déjà testé sur un réseau secondaire, il promet d’améliorer à la fois la scalabilité, la confidentialité et la résistance aux attaques à 51 %.

Full-Chain Membership Proofs (FCMP++) development is progressing well, with the first testnet (alpha stressnet) going live soon! https://t.co/Ov4P748Rsj — Monero (XMR) (@monero) August 26, 2025

Un coup dur pour Monero… et pour son prix

L’attaque n’a pas seulement eu des conséquences techniques. Elle a aussi fortement secoué le marché. En 24 h, le cours du XMR a chuté de plus de 6 %, avant de perdre jusqu’à 16 % en quelques jours. L’incertitude a poussé certains exchanges comme Kraken à suspendre temporairement les dépôts en XMR, en exigeant davantage de confirmations pour éviter les doubles dépenses.

Ces réactions traduisent une perte de confiance passagère. Mais elles ont aussi mis en lumière la fragilité perçue de certains réseaux Proof of Work, même parmi les plus anciens. Le débat sur la sécurité, la décentralisation et l’avenir du minage CPU a pris une nouvelle ampleur dans la communauté crypto.

Qubic : un “stress test” ou une opération de com ?

Le projet Qubic, dirigé par Sergey Ivancheglo (ex-cofondateur d’IOTA), a justifié son action en la présentant comme un “stress test” volontaire. L’idée, selon eux, était de démontrer les failles du système de minage de Monero, tout en incitant les développeurs à renforcer le protocole.

Mais tout le monde ne voit pas les choses sous cet angle. En réalité, Qubic semble avoir surtout profité de cet épisode pour faire parler de son propre modèle économique. Les XMR récupérés par Qubic ont été échangés contre des USDT, puis utilisés pour acheter et brûler leur propre token, QUBIC. Résultat : le prix de leur token a grimpé, leurs validateurs ont été bien récompensés, et tout le monde a parlé d’eux. Ça ressemble beaucoup à une stratégie marketing bien pensée.

Source : Monero

