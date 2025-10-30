ZachXBT frappe encore : 25 % des actifs de Garden Finance seraient issus de piratages

Le célèbre enquêteur on-chain ZachXBT n’en finit plus de secouer la sphère crypto. Et cette fois, c’est Garden Finance qui se trouve dans son collimateur. En effet, il précise que plus d’un quart des fonds ayant transité par la plateforme proviendraient de piratages majeurs, parfois liés à des groupes nord-coréens. Une révélation explosive qui remet en cause l’intégrité d’un projet déjà fragilisé par un hack à 10,8 millions $ cette semaine.

Un nouvel exploit multi-chaîne à plus de 10 millions de dollars

L’affaire a éclaté après la découverte d’un piratage touchant plusieurs blockchains. En tout, 10,8 millions de dollars ont été siphonnés des coffres de Garden Finance. Ensuite, les actifs volés sont rapidement convertis. Dans l’opération, deux adresses sont identifiées. L’une sur les réseaux EVM et l’autre sur Solana, rendant les fonds pratiquement intraçables.

L’équipe de Garden a tenté une manœuvre désespérée : offrir 10 % de prime au hacker en cas de restitution partielle des fonds. Une démarche on-chain, sans communication publique.

Cette tentative de “white-hat bounty” ressemble davantage à un aveu d’impuissance qu’à une stratégie de gestion de crise. Mais du coup, pourquoi Garden Finance est dans le box des accusés étant victime de hack ?

25 % du volume total lié à des fonds volés

En fait, certains observateurs soulignent que les activités suspicieuses de la plateforme ne datent pas d’hier. ZachXBT affirme que plus de 25 % du volume historique de Garden Finance proviendrait de fonds issus de piratages récents. Parmi eux, on retrouve les incidents de Bybit, de Swissborg et d’autres hacks de grande ampleur.

Entre avril et juillet 2025, le protocole aurait perçu plusieurs centaines de milliers de dollars de commissions sur ces flux illicites. Pour ZachXBT, Garden a donc activement profité de ces transferts, sans chercher à les bloquer, ni à coopérer avec les victimes.

I sincerely hope a government puts your team in prison with Diddy next cycle for ignoring victims like Bybit after >25% funds bridged are stolen funds — ZachXBT (@zachxbt) October 28, 2025

Des traces inquiétantes menant à la Corée du Nord

Les données compilées par ZachXBT et l’enquêtrice Tayvano indiquent que jusqu’à 75 % de l’activité totale de Garden Finance pourrait provenir de fonds volés.

Après le piratage de Bybit estimé à 1,4 milliard de dollars, plus de 160 millions $ auraient transité par Garden en moins de 48 heures. La plateforme aurait encaissé plus de 300 000 dollars de frais sur ces transactions, alors que la liquidité était contrôlée par un seul nœud central, en contradiction avec les principes mêmes de la décentralisation.

Le schéma de blanchiment reste le même. Les hackers convertissent l’Ethereum volé en Bitcoin via Garden, passent par le cbBTC de Coinbase. Ensuite, ils transfèrent les fonds vers Solana avant de les sortir définitivement.

Chat, it’s DPRK.



It’s funds stolen from people, projects, protocols in this industry. Stolen from your friends.



Its funds stolen to keep the North Korean regime in power & enable them to live their lives of luxury at the expense of North Korean citizens and the world at large. https://t.co/yVCyxSWN1P — Tay 💖 (@tayvano_) October 24, 2025

Selon Tayvano, ce processus s’inscrit dans une infrastructure de blanchiment vieille de huit ans, exploitée par les hackers nord-coréens pour contourner les sanctions internationales.

Un projet en chute libre et une réputation détruite

Jaz Gulati, cofondateur du projet s’est récemment félicité du succès de Garden Finance. Il évoquait notamment la réussite du nouveau paradigme Bitcoin cross-chain. Seulement quelques jours plus tard, le protocole se retrouve au cœur du plus grand scandale d’infrastructure de l’année.

Et le mutisme de l’équipe face aux accusations n’arrange en rien le tableau. En effet, il n’y a pas eu de communiqué officiel. Aucune promesse de remboursement, aucune preuve d’audit. Garden Finance se mure dans le silence et cela exacerbe encore plus les suspicions.

Un avertissement pour tout l’écosystème DeFi

En réalité, cette affaire soulève un problème qui va bien au-delà du seul cas Garden. Avant que le bâton du régulateur ne rattrape le mouvement, l’innovation technologique est généralement poreuse à la criminalité.

A dessein ou non, les ponts inter-chaînes non audités et sans garde-fous réglementaires, restent la porte d’entrée privilégiée des hackers.

Cette fois, la sortie de ZachXBT provoque une onde de choc dépasse le simple scandale. Car si les accusations se confirment, Garden Finance pourrait devenir le prochain Tornado Cash. Non pas pour sa technologie, mais pour son rôle présumé dans le financement du crime international.

Source : ZachXTB

