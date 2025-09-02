Les Hackers à l’offensive : 163 M$ dérobés en août 2025

Août 2025 n’aura pas été un mois de tout repos pour l’écosystème crypto. Alors que les prix flambent, les hackers en ont profité pour frapper fort : près de 163 millions de dollars envolés en quelques semaines. Derrière ces chiffres, il y a des histoires très concrètes, des investisseurs floués, des plateformes ébranlées, et un sentiment de vulnérabilité qui plane sur toute la communauté.

Quand un simple appel fait disparaître 91 millions

Imaginez : vous avez un portefeuille bien garni de Bitcoins. Vous recevez un appel en urgence du SAV de Binance, qui vous dit que vous devez migrer vos BTCs vers une autre adresse, sous peine de les perdre. Puis un mail, qui paraît officiel, jusque dans les moindres détails (logo, structure, tout est identique aux vrais). Vous doutez, mais la panique l’emporte sur votre prudence. Et en quelques clics, vous donnez sans le savoir les clés de votre coffre-fort numérique à un parfait inconnu, et mal intentionné qui plus est.

C’est exactement ce qui est arrivé à un investisseur privé récemment : 783 BTC, soit environ 91 millions de dollars se sont envolés à cause d’une opération de social engineering redoutablement efficace. Plus besoin de briser des pare-feux sophistiqués : les pirates misent désormais sur la psychologie, l’urgence et la peur pour piéger leurs victimes. Et c’est redoutablement efficace comme vous pouvez le voir :

#PeckShieldAlert In August 2025, ~16 major crypto exploits were recorded, resulting in total losses of $163M—a 15% increase from July's $142M.



Notably, @btcturk suffered its second major breach in just over a year, losing over $50M after a $54M hack in June 2024., bringing their… pic.twitter.com/JWiWNEDdZW — PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) September 1, 2025

BtcTurk de nouveau dans la tourmente

Quelques jours plus tard, c’est BtcTurk, le plus grand exchange turc, qui subissait un assaut coordonné par les hackers. L’attaque a visé ses hot wallets depuis plusieurs blockchains à la fois (Avalanche, Arbitrum, Base, Polygon…). Résultat : 54 millions de dollars se sont envolés des wallets les moins robustes.

Ce n’est pas la première fois que la plateforme montre des failles exploitables : en juin 2024, elle avait déjà perdu 50 millions en un claquement de doigts. Forcément, la répétition interroge sur la sécurité de l’exchange. Comment restaurer la confiance des utilisateurs quand les hacks s’enchainent ? Pour un exchange, la sécurité n’est pas un bonus, c’est une question de survie.

Les protocoles DeFi aussi dans la ligne de mire

La vague n’a pas épargné la finance décentralisée. ODIN.FUN a vu 7 millions s’évaporer après l’exploitation d’une faille, BetterBank.io a perdu 5 millions, et CrediX Finance a tout simplement disparu dans un exit scam à 4,5 millions.

Dans ces cas-là, le scénario est presque toujours le même : les fonds volés sont immédiatement mélangés via Tornado Cash ou Wasabi Wallet. Autant dire qu’une fois partis, ils sont quasiment irrécupérables. Les victimes se retrouvent face à une porte close.

Que faire face à cette guerre sans fin ?

Les experts de PeckShield et CertiK sont catégoriques : à chaque phase haussière du marché, les attaques menées par des hackers toujours plus avares, repartent de plus belle. Pour les investisseurs de tous niveaux comme pour les plateformes (que ça soit les CEX ou les DEX), la leçon est claire : il faut rester en alerte permanente et optimiser ses défenses le plus souvent possible.

Les recommandations sont simples, mais essentielles :

Privilégier les wallets les plus sécurisés

les plus sécurisés Utiliser la multi-signature pour diminuer les risques d’intrusion rapide

pour diminuer les risques d’intrusion rapide Multiplier les audits de sécurité et tester ses failles de sécurité régulièrement

Est-ce suffisant ? Sans doute pas totalement. Mais face à des adversaires capables de s’adapter aussi vite, ne rien faire revient à tendre soi-même les clés de son coffre.

Vigilance ou naïveté : le choix est vite fait

Ce mois d’août 2025 laisse un goût amer aux moins prudents : des fortunes entières disparues en quelques heures, des plateformes fragilisées, et une industrie qui avance sur un fil en se méfiant de l’arrivée prochaine du quantique. Pourtant, malgré tout, l’écosystème continue de grandir. Comme si la promesse de la crypto et la révolution Web3 en valait toujours la chandelle.

Peut-être est-ce là la véritable leçon : dans ce secteur, il n’y a pas de pause. Les hackers ne dorment jamais, et la vigilance n’est pas une option. C’est une discipline à part entière, un réflexe à cultiver chaque jour, et une amélioration de chaque instant qui est indispensable pour ceux qui voient long terme.

Source : PeckShield

