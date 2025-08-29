Roman Storm : le lobby Solana renforce sa défense avec un demi-million $

La bataille judiciaire autour de Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, continue de mobiliser l’écosystème crypto. Après sa condamnation début août pour exploitation d’un service de transfert d’argent non enregistré, les soutiens financiers se multiplient. Dernier en date : le Solana Policy Institute, qui a promis 500 000 $ pour financer sa défense, ainsi que celle de son associé Alexey Pertsev.

Ethereum en première ligne, mais pas seul

Cette contribution s’ajoute aux près de 5,5 millions $ déjà collectés par le fonds Free Roman Storm. L’objectif fixé à 7 millions n’est plus très loin. Ce chiffre illustre à quel point cette affaire est devenue un symbole majeur pour les développeurs open source et, au-delà, pour l’avenir de la confidentialité sur blockchain.

Jusqu’ici, la mobilisation venait surtout du camp Ethereum. Vitalik Buterin a déjà donné 150 ETH (plus de 670 000 $), tandis que la Fondation Ethereum a multiplié les dons et s’est engagée à abonder jusqu’à 750 000 $ supplémentaires selon la participation de la communauté.

D’autres figures de l’écosystème se sont manifestées. Le fonds Paradigm a promis 1,25 million $ dès janvier. La DAO Meta Cartel a vidé sa trésorerie pour la cause. Julian Zawistowski, fondateur de Golem, a confirmé un don de 50 ETH en juillet. Même certains développeurs indépendants ont mis la main à la poche.

Paradigm will be donating $1.25M to help fund Roman Storm’s legal defense



The prosecution’s case threatens to hold software developers criminally liable for the bad acts of third parties, which would have a chilling effect in crypto and beyond



We must stand with @rstormsf https://t.co/OvPHNYeGFD — Matt Huang (@matthuang) January 28, 2025

L’arrivée de Solana dans cette coalition change toutefois la donne. Elle montre que la défense de Storm dépasse désormais les rivalités entre écosystèmes. Quand un développeur est poursuivi pour avoir écrit du code open source, c’est toute l’industrie qui se sent menacée.

Un procès qui inquiète la crypto sphère toute entière

L’enjeu dépasse de loin le cas Tornado Cash. Pour les juristes spécialisés, cette affaire établit un précédent dangereux. Si le jugement est définitif, la jurisprudence rendrait possibles la condamnation d’un développeur pour l’utilisation qu’un tiers fait de son code. C’est une affaire dont les enjeux se ressentent jusqu’au sommet de l’Etat avec des lobbys qui s’activent déjà à Washington.

Le Solana Policy Institute a d’ailleurs résumé la situation dans un communiqué sévère. Si le gouvernement peut poursuivre des développeurs pour avoir créé des outils neutres que d’autres détournent, cela change fondamentalement le calcul du risque pour tout créateur open source. »

La Blockchain Association, basée à Washington, a tenu le même discours. Selon elle, la condamnation de Roman Storm ouvre la porte à une criminalisation de l’innovation, avec des conséquences directes sur la compétitivité américaine dans le Web3.

1/ Today's guilty verdict on Count 2 against Roman Storm is disappointing and sets a dangerous precedent for open-source software developers. We urge him to appeal and stand ready to support that effort.



Statement from our Senior Counsel Laura Sanders and a short thread: pic.twitter.com/Yk4tlgg9l4 — Blockchain Association (@BlockchainAssn) August 6, 2025

Une bataille financière et idéologique

Au-delà du soutien financier, il s’agit aussi d’un combat politique. Chaque contribution réitère la détermination de la communauté crypto à combattre l’assimilation de la création de à une activité criminelle.

Mais la réalité reste rude. Les frais de justice s’empilent. Les avocats spécialisés facturent cher, et la procédure post-condamnation de Storm pourrait durer plusieurs années. L’objectif des 7 millions $ fixés par le fonds n’est donc pas anodin. Il s’agit d’un seuil critique pour assurer une défense complète en appel.

Un test décisif pour le futur du code open source

L’affaire Roman Storm agit comme un révélateur. Les lignes de fracture entre projets (Solana, Ethereum, Golem, Paradigm) s’effacent face à une menace commune. Derrière le cas Tornado Cash, c’est la question du droit d’écrire du code librement qui est posée.

Aujourd’hui, les développeurs regardent cette affaire avec inquiétude. Demain, c’est peut-être leur propre responsabilité qui sera en jeu. Le soutien financier de Solana rappelle que, pour une fois, les acteurs de l’industrie sont conscients de leur destin commun. Et que cette bataille pourrait bien décider de la manière dont le Web3 évoluera dans la prochaine décennie.

Source : Solana Policy Institute

