ZachXBT dévoile un nouveau vol de Bitcoin à 91 millions $

Le spectre des vols de cryptomonnaie n’aura jamais été aussi fort qu’en ces temps de regain d’intérêt sur les marchés crypto. Jeudi dernier, un arnaqueur a encore frappé. En effet, ZachXBT révèle un vol massif de 783 BTC, soit près de 91,4 millions $ au moment des faits. Une perte colossale qui rappelle, une fois encore, la vulnérabilité des investisseurs non avertis face aux attaques de type social engineering.

Modus Operandi : fraude au support technique

D’après les premiers rapports de l’enquête, le voleur a approché sa victime avec une tactique qu’on ne présente plus, mais qui de toute évidence, semble toujours aussi redoutable. Jeudi 19 août, le fraudeur se fait passer pour un agent du service client d’un hardware wallet. En jouant sur la confiance et la panique, il est parvenu à obtenir les identifiants sensibles du portefeuille de la victime.

Une fois les clés en main, la chanson vous la connaissez. Transfert immédiat des fonds qui prennent ensuite un chemin tout aussi connu. Une série de dépôts fractionnés via Wasabi Wallet. C’est un outil de confidentialité dont se servent souvent ces voleurs pour brouiller les pistes et compliquer le travail des enquêteurs.

Un schéma qui se répète

Ce vol s’inscrit dans une tendance inquiétante qui voit les attaques de type ingénierie sociale se multiplier depuis un an. La blockchain en elle-même étant particulièrement difficile à compromettre, les hackers misent désormais sur l’erreur humaine. Les victimes sont donc manipulées jusqu’à livrer leurs propres clés d’accès.

Selon les estimations, les investisseurs crypto ont déjà perdu 3,1 milliards $ au premier semestre 2025 à cause de hacks et d’arnaques. L’incident dévoilé par ZachXBT vient donc gonfler un bilan déjà dramatique.

Ironie du calendrier, ce vol intervient exactement un an après le piratage de 243 millions $ lié aux créanciers de Genesis. Cette affaire avait secoué tout l’écosystème et conduit, en mai dernier, à l’arrestation de 12 personnes en Californie.

Cette répétition rappelle une vérité dérangeante. Malgré l’ampleur des scandales et drames passés, les leçons de sécurité ne sont pas toujours assimilées. Ce sont les interactions humaines qui créent les brèches.

En l’occurrence, un simple échange avec un faux support a suffi à déclencher la perte de dizaines de millions. L’affaire souligne la nécessité de processus de vérification stricts, mais aussi d’une éducation constante des utilisateurs.

Best Wallet : une solution multi-chaîne pensée pour la sécurité

Dans un contexte où les arnaques ciblent directement les utilisateurs, Best Wallet s’impose comme une alternative crédible. Sa force réside dans la couverture multi-chaîne de la solution. Plus de 60 blockchains sont supportées. Les utilisateurs peuvent importer ou créer des portefeuilles, suivre en temps réel leurs profits et pertes, et organiser leurs fonds avec des outils simples d’étiquetage et de recherche.

De plus, le partenariat avec Onramper, permet à l’application de proposer des taux compétitifs et des frais réduits lors de l’achat de cryptomonnaies comme Bitcoin, Ethereum ou Solana. Détenir du $BEST, le jeton natif, permet même de bénéficier de réductions supplémentaires.

Pour aller plus loin, Best Wallet ne se limite pas à la conservation des actifs. L’application intègre des aperçus de marché en temps réel, avec suivi du sentiment, tokens en tendance et mises à jour sur les projets clés. Une aide précieuse pour décider d’acheter ou de vendre au bon moment.

Enfin, Best Wallet offre un accès direct à son DEX natif, conçu pour faciliter les échanges sans enregistrement. En clair, Best Wallet combine sécurité, simplicité et outils avancés. Une réponse directe aux risques de manipulation humaine qui pèsent sur le marché.

Source : ZachXTB

