XRP touche encore le support à 3$ : la hausse est toujours active

XRP joue avec les nerfs des traders enchaînant hausse fulgurante, test de résistance et rebond sur support. Mais loin de signer la fin du mouvement, ce repli pourrait bien être la dernière accalmie avant une nouvelle envolée. Les données on-chain et les structures techniques convergent : la hausse reste intacte et le scénario des 5 $ d’ici la fin d’année n’a jamais semblé aussi crédible.

Une consolidation sous tension

Après un début de mois marqué par un rebond de 18 %, l’enthousiasme autour de XRP s’est heurté à une résistance clé. Le jeton a progressé de 2,70 $ à 3,18 $, mais il a échoué à franchir les 3,20 $, zone jugée critique par les traders. Depuis, le prix est revenu tester le support psychologique des 3 $.

Cette rechute n’efface pas pour autant le scénario haussier. Les acheteurs restent actifs dans la zone basse, et les données techniques comme on-chain continuent de dessiner un contexte favorable pour le dernier trimestre 2025.

Les niveaux techniques à surveiller

Le seuil des 3,12 $ a été perdu en début de semaine, relançant la pression baissière. Selon plusieurs analystes, le marché regarde désormais vers 3,30 $ comme prochaine résistance à franchir. En cas de reprise au-dessus de 3,18 $, le chemin vers cette zone s’ouvrirait rapidement.

$XRP update



Bulls failed to hold $3.12 area earlier in the week which I stated would be the challenge for a push to $3.30



That idea remains, with all eyes on that level being flipped to support (battling now)



No substantial passive resistance in the order books until that… pic.twitter.com/VcYADVo7G4 — Dom (@traderview2) September 18, 2025

À court terme, le support immédiat reste fixé à 3 $, avec un plancher plus bas vers 2,70 $, déjà défendu à plusieurs reprises cet été. Tant que ces niveaux tiennent, la structure graphique garde un biais haussier. À l’inverse, une cassure nette en dessous exposerait XRP aux 2,60–2,48 $, correspondant aux moyennes mobiles 100 et 200 jours.

Les signaux on-chain soutiennent la hausse

Les données on-chain renforcent l’idée que la correction actuelle n’est pas une fuite, mais une phase d’accumulation. Depuis le 22 août, le Net Holder Position Change est positif. Cela signifie que de nouveaux acteurs achètent et conservent du XRP dans la zone des 2,70–3 $, là où l’offre est abondante.

Autre indicateur important : le Realized Profit/Loss Ratio. Après une vague intense de prises de profits en juillet, le ratio s’est aplati puis a bondi début septembre. Cette bascule traduit une absorption du surplus vendeur et l’arrivée de nouveaux entrants. En clair, le marché a digéré la pression des prises de gains.

Un fractal qui ouvre la voie à 5 $

Les structures de prix observées en 2025 rappellent fortement celles du premier trimestre. Le point bas de 2,70 $ coïncide avec le retracement doré de Fibonacci (0,5–0,618). Ce schéma fractal laisse envisager une poursuite du cycle haussier.

Selon ce modèle, une extension de 60 % à 85 % reste possible d’ici la fin de l’année. Cela placerait l’objectif de XRP entre 5 et 5,50 $ au quatrième trimestre, soit une progression significative depuis les niveaux actuels.

Les bulls tiennent encore les rênes

Malgré les hésitations, le support des 3 $ continue de jouer son rôle d’ancrage. Les signaux techniques et on-chain convergent vers un scénario de consolidation avant une nouvelle impulsion.

Tant que XRP reste au-dessus de 2,70 $, le plan haussier reste valide. La bataille pour franchir 3,30 $ déterminera la vitesse du prochain mouvement. En cas de succès, les 5 $ évoqués par les analystes pourraient rapidement entrer dans le champ des possibles.

Wepe : ce meme qui teste la solidité du marché

Pendant que XRP bataille avec son support à 3 $, un autre token attire l’attention : Wepe (Wall Street Pepe). Wepe reste au cœur de l’attention malgré un marché agité. Son prix tourne autour de 0,00005 $, mais les signaux sont partagés.

Côté bullish, le burn massif de 3,6 milliards de tokens réduit l’offre et soutient la rareté. La migration vers Solana ajoute un effet d’image, car l’écosystème Solana attire aujourd’hui développeurs et capitaux. Enfin, la communauté reste active, un facteur clé pour tout memecoin. Si ces dynamiques s’alignent, un rebond vers la zone des 0,000056–0,000060 $ reste possible.

Cependant, le volume d’échanges reste faible et rend le prix vulnérable à des mouvements brusques. Le support des 0,000049 $ doit absolument tenir.

Ce parallèle est intéressant. XRP incarne la résilience d’un actif institutionnalisé. Wepe, lui, illustre la vitalité d’un meme structuré qui cherche à prouver qu’il peut tenir face aux cycles.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Glassnode

