Les premiers ETF spot adossés à XRP et Dogecoin ont enregistré un lancement remarqué. Lors de leur première journée, les deux produits ont attiré près de 54 millions de dollars. Un chiffre qui témoigne de l’attrait croissant des investisseurs pour des altcoins emblématiques, au-delà du duo bitcoin–Ethereum. Après des années à se limiter aux deux actifs dominants, les marchés traditionnels prennent conscience de l’appétit pour des tokens à forte identité communautaire.

Snorter : la prévente qui surfe sur l’engouement pour les altcoins

Alors que les projecteurs se braquent sur les ETF XRP et Dogecoin, d’autres projets tentent de capter une partie de cet engouement. C’est le cas de Snorter, un memecoin basé sur l’écosystème Solana, actuellement en prévente. Sa particularité : s’appuyer sur un bot de trading Telegram. Il permet aux utilisateurs d’exécuter des ordres rapides et automatisés depuis l’application.

Avec cette combinaison de simplicité et de narration communautaire, Snorter illustre la dynamique actuelle des altcoins. Les investisseurs qui parient sur les ETF d’actifs plus établis s’intéressent aussi à des préventes plus risquées, mais au potentiel de croissance rapide. Reste à savoir si Snorter saura transformer cet intérêt spéculatif en adoption réelle, mais la coïncidence de son lancement avec la mise en avant d’ETF « non traditionnels » joue en sa faveur.

Un lancement réussi pour XRP et Dogecoin

D’après Bloomberg, les deux ETF ont enregistré 54 millions de dollars d’entrées nettes dès leur première journée de cotation, le 18 septembre. L’ETF XRP capte environ 38 millions de dollars, tandis que le produit adossé à Dogecoin attire près de 16 millions de dollars. Ces chiffres placent leur démarrage au-dessus de certains ETF Ethereum lancés plus tôt cette année. Preuve que la demande dépasse désormais le cercle des deux actifs dominants.

Ce succès s’explique par la popularité des deux tokens auprès des investisseurs particuliers. Mais également par l’ouverture progressive des plateformes traditionnelles. Les courtiers américains et britanniques qui distribuent ces produits profitent d’une base d’utilisateurs familiers avec ces actifs, souvent perçus comme plus « ludiques » ou communautaires que bitcoin ou Ethereum.

$XRPR traded $37.7m on Day One, which edges out $IVES for the biggest day one (natural) $ volume of any 2025 launch. $DOJE is no slouch at $17m, which would be Top 5 for year.. out of 710 launches. Good sign for the onslaught of 33 Act ETFs coming soon.. pic.twitter.com/JaQP9ekFIq — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 18, 2025

Pour les gestionnaires d’actifs, miser sur XRP et Dogecoin, c’est aussi une façon de diversifier leur offre sans prendre le risque d’introduire des tokens trop jeunes ou trop techniques. Les régulateurs pourraient être beaucoup plus sceptiques envers ces derniers.

Le lancement intervient également dans un climat réglementaire plus favorable. La SEC a validé cette semaine un mécanisme générique de listing qui simplifie l’approbation des ETF spot crypto. Cette clarification a accéléré l’arrivée de nouveaux produits sur le marché. XRP comme Dogecoin en sont les premiers bénéficiaires.

Conséquences pour le marché des altcoins

Le succès de ce lancement ouvre un nouveau chapitre pour les ETF crypto. Jusqu’à présent, seuls le bitcoin et Ethereum avaient bénéficié de produits largement diffusés. Cela servait de point d’entrée institutionnel.

L’arrivée de XRP et Dogecoin change la donne. Un altcoin peut désormais attirer des flux institutionnels dès lors qu’il bénéficie d’une forte notoriété et d’une base communautaire engagée. C’est une étape symbolique qui montre que la frontière entre tokens « sérieux » et « communautaires » s’estompe lorsque les produits financiers classiques s’en emparent.

Ces volumes restent modestes par rapport aux plus de 200 millions de dollars d’entrées quotidiennes que capte en moyenne l’ETF Ethereum depuis début septembre. À voir désormais si l’intérêt pour ces nouveaux produits se maintient au-delà des premiers jours, ou s’il s’agit surtout d’un effet d’annonce.

En élargissant l’offre à des altcoins comme XRP et Dogecoin, les émetteurs d’ETF testent la profondeur de marché au-delà des leaders. Ce succès initial montre que la demande existe. Mais il pose aussi une question : jusqu’où les régulateurs et les investisseurs sont-ils prêts à aller ? L’expérience sera scrutée de près, car elle conditionnera l’arrivée d’autres ETF sur des tokens populaires, qu’il s’agisse de Solana, Cardano ou même de memecoins émergents.

