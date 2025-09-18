XRP en bull run : voici pourquoi le prochain arrêt est à 15 $

Avec la baisse des taux de la Fed, l’avenir s’annonce radieux pour XRP qui reprend des couleurs. En effet, la cryptomonnaie de Ripple est rapidement montée à 3,12 $, soit une hausse de 3 % sur 24 heures. D’ailleurs, par rapport à son plus bas de septembre à 2,69 $, c’est une hausse de 17 % qui n’a pas manqué de faire des heureux. Dans le prolongement de cette vague d’optimisme supplémentaire, de nombreux analystes voient la naissance d’une aube nouvelle. Les signaux techniques et l’arrivée de nouveaux produits financiers indiquent que la prochaine cible pourrait se situer entre 5 $ et 15 $.

Les drapeaux haussiers ouvrent la voie

Sur les graphiques, XRP dessine des signaux haussiers convaincants. Ces figures de continuation annoncent souvent la reprise d’une tendance haussière.

Le premier marqueur, formé en juin, a déjà été validé. Son objectif se situe à 5,80 $, soit près de 46 % au-dessus des niveaux actuels. Un deuxième drapeau, plus large, est en cours depuis novembre 2024. Son potentiel de sortie vise 15 $, ce qui représenterait une progression de plus de 400 %.

D’autres analystes confirment cette dynamique. Le chartiste Crypto Pulse estime qu’un nouveau breakout au-dessus de 3 $ ouvre la voie vers les 5 $. De son côté, Egrag Crypto évoque une cible intermédiaire entre 6 et 7 $ d’ici novembre, en s’appuyant sur une formation fractale. Tant que le support à 2,70 $ tient, la probabilité d’un mouvement explosif reste élevée.

Le catalyseur : l’ETF XRP de REX-Osprey

Un événement sur les marchés de produits dérivés pourrait également accélérer la tendance. Le lancement du premier ETF spot XRP aux États-Unis, porté par REX-Osprey, a été validé par la SEC après 75 jours sans objection. Le produit, coté sous la bannière XRPR, marque une étape historique.

Contrairement aux ETF Bitcoin lancés via le Securities Act de 1933, ce fonds bénéficie du cadre plus simple du Investment Company Act de 1940. Résultat : un feu vert plus rapide et une porte d’entrée immédiate pour le capital institutionnel.

Selon Nate Geraci, président de ETF Store, ce lancement sera un test grandeur nature pour la demande institutionnelle. Les contrats à terme basés sur XRP frôlent déjà 1 milliard $ d’actifs sous gestion. L’arrivée d’un spot ETF pourrait donc démultiplier l’intérêt.

Une utilité qui s’élargit

L’effet ETF ne fait pas tout. Ripple continue d’élargir les cas d’application pratique de son réseau. Dernier exemple : un partenariat avec DBS Bank et Franklin Templeton pour lancer un fonds monétaire tokenisé sur le XRP Ledger.

Introducing the next building block of onchain markets – we’re partnering with @DBSbank and @FTI_Global to establish repo markets powered by tokenized collateral and stablecoins: https://t.co/vFTL32XO8C



Investors will be able to use $RLUSD to trade for Franklin Templeton’s money… — Ripple (@Ripple) September 18, 2025

Ce type d’initiative renforce la crédibilité de l’actif. XRP n’est plus seulement un jeton de règlement transfrontalier. Il devient une infrastructure pour la finance tokenisée. Plus la demande réelle sur le réseau croît, plus la pression haussière sur le prix s’accumule.

Un objectif ambitieux mais crédible

À 3,12 $, XRP est encore loin d’avoir réalisé son potentiel. Mais les signaux convergent et les patterns techniques pointent vers une extension haussière majeure. En outre, le lancement de l’ETF spot XRP change la donne pour les flux institutionnels et les partenariats de Ripple élargissent l’utilité du réseau.

En somme, ce sont autant de signaux en faveur d’une évolution notable du jeton sur à court et à moyen terme. Pour les investisseurs, le seuil clé à surveiller en ce moment est 2,70 $ en support avec 5 $ dans la ligne de mire. Si ce cap est franchi, le scénario des 15 $ devient non seulement possible, mais beaucoup plus crédible.

