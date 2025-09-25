XRP sous pression : les contrats à termes flambent sur le CME, le seuil des 2 $ peut-il encore tenir ?

Depuis quatre mois, les contrats à terme sur le CME ont ouvert une nouvelle ère pour XRP. Le volume échangé dépasse déjà 400 000 contrats, soit 18,3 milliards de dollars de notionnel représentant près de 6 milliards de tokens. Avec une moyenne quotidienne supérieure à 200 millions de dollars, XRP s’installe désormais aux côtés de Bitcoin et Ethereum dans le cercle restreint des produits dérivés régulés les plus liquides. Mais une inquiétude grandit : le levier se concentre autour du seuil psychologique des 2 $.

Des contrats calibrés pour tous les profils

Le CME propose deux formats de produits : des contrats standards adossés à 50 000 XRP et des micro-contrats de 2 500 XRP. Tous se règlent en cash et se négocient sur cycles mensuels et trimestriels. Une configuration qui séduit déjà les gros acheteurs via notamment des block trades. De plus, les traders plus modestes semblent également s’y intéresser, renforçant par la même occasion la profondeur de marché.

Avec cette innovation, le jeton XRP se voit désormais positionné sur une ligne inédite. Désormais, Ripple voit sa cryptomonnaie confirmé totalement sa capacité à apporter de la valeur aussi bien aux particuliers, qu’aux hedge funds et les institutionnels.

En revanche, ce succès pourrait bien s’accompagner d’un revers peu désirable. Le cas échéant, l’effet de levier massif va probablement rendre le prix plus vulnérable à la volatilité à court terme.

XRPL sanctuarisé dans la DeFi institutionnelle

Dans le même temps, le XRP Ledger (XRPL) continue sa conquête inexorable de la finance décentralisée régulée. Ripple Labs a récemment annoncé un cap majeur pour le réseau qui enregistre un flux de stablecoins dépassant déjà le milliard de dollars sur un mois. C’est une étape clé qui fait désormais du XRPL l’un des dispositifs les plus utilisés pour les règlements institutionnels.

En outre, le Ledger de Ripple a également fait une entrée notable dans le top 10 des blockchains actives sur la tokenisation d’actifs réels (RWA). Grâce à cela, Ripple sanctuarise un peu plus son statut de référence en la matière.

Un pont sur lequel l’avenir de la finance de demain se dessine autour de deux axes. Un protocole de prêt natif bâtit sur l’intégration de preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKPs) une confidentialité accrue.

Compression technique et risque de déflagration

Les analyses de Sistine Research ajoutent une dimension technique au tableau. Selon leurs données, XRP se trouve dans sa troisième phase de compression depuis les dernières élections américaines. Chaque cycle s’est formé à des niveaux de prix plus élevés, ce qui suggère une tendance haussière de fond.

Expecting a large expansionary move from XRP soon (within months).



As the price action compresses, so does the orderbook, with most liquidity compressing into a tighter and tighter range.



This results in very large gaps in liquidity.



XRP is on its 3rd compression since the… pic.twitter.com/hjRVzeK8wc — Sistine Research (@sistineresearch) September 24, 2025

Actuellement, la compression est la plus serrée de toutes. En termes d’analyse graphique, cela équivaut à un ressort comprimé. Plus la consolidation dure, plus la sortie est violente. Les projections évoquent des cibles potentielles à 3,70 $, 4,90 $ voire 7,50 $, si la liquidité accumulée se déploie à la hausse.

À l’inverse, si le seuil des 2 $ venait à céder, le scénario basculerait en correction profonde, avec des zones de rattrapage possibles vers 1,80 $ puis 1,50 $.

Un marché sous tension

Entre la montée en puissance des dérivés du CME, l’ancrage de XRPL dans la DeFi institutionnelle et la compression technique du prix, XRP est au bord d’un moment décisif.

Si le support des 2 $ tient, le token pourrait connaître une phase d’expansion explosive. Mais si les leviers s’inversent et déclenchent des liquidations massives, la chute serait tout aussi spectaculaire.

Dans tous les cas, une chose est certaine : les prochains mois décideront si XRP consolide sa place parmi les grands ou s’il retourne à ses vieux démons de volatilité extrême.

Source : CME Group

