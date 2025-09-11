ChatGPT prédit le prix de XRP en 2026 : scénario prudent ou envolée surprise ?

XRP est l’un des altcoins qui fait le plus de bruit. Son avenir intrigue tout autant. Selon les dernières projections de ChatGPT, le jeton de Ripple pourrait valoir entre 3,50 et 6 dollars d’ici fin 2026 dans un scénario de base. Mais certaines hypothèses plus ambitieuses envisagent une envolée bien supérieure… Une preuve que l’incertitude reste totale autour de cet actif.

ChatGPT trace un scénario modéré pour XRP

Nous avons interrogé ChatGPT sur l’évolution du prix de XRP. Celui-ci situe la valeur de l’actif en 2026 entre 3,50 et 6 dollars. Mais cette estimation a des conditions. Notamment, le jeton doit compter sur une clarification durable du cadre réglementaire. Il faudra aussi une adoption accrue du XRP Ledger dans les paiements transfrontaliers, ainsi qu’une adoption des investisseurs institutionnels.

Ce scénario semble réaliste quand on se penche sur les cycles précédents. Les hausses de XRP avaient été spectaculaires mais sont restées loin de certains pronostics extravagants.

Mais un scénario plus favorable reste possible. XRP pourrait évoluer entre 12 et 20 dollars si certaines conditions sont réunies. Il faudrait d’abord que l’actif bénéficie d’un ETF ou d’un ETP validé par la SEC. Qu’il multiplie également les partenariats bancaires, et que les volumes on-chain augmentent. Ces projections sont incertaines mais offrent une belle perspective. La communauté, de son côté, est convaincue que XRP peut redevenir un acteur central du secteur des paiements numériques.

Les divergences entre prévisions et la prudence des analystes

Ces estimations contrastent avec celles d’autres modèles d’IA. Gemini s’arrête sur une valorisation du XRP autour de 8 dollars en 2026, DeepSeek grimpe à 30 dollars. Ces divergences montrent à quel point la projection du prix d’un actif aussi sensible aux régulations est aléatoire.

Les analystes de marché, plus traditionnels, restent prudents. Le futur de XRP dépendra de la résolution du litige entre Ripple et la SEC. Cette image continue de peser sur l’actif. De plus, sans adoption massive par des institutions, le scénario à deux chiffres semble difficile à réaliser.

On se souvient néanmoins de certaines envolées dans le passé. Lors du bull run de 2017, le token avait multiplié sa valeur par plus de 30 en quelques mois… ce qui rappelle que des surprises restent possibles.

Ce qui peut faire basculer le prix de XRP d’ici 2026

À l’horizon 2026, plusieurs variables détermineront le prix de XRP. À commencer par une décision favorable de la SEC, ou bien l’approbation d’un ETF… Ces possibilités pourraient tout à fait enclencher une vague d’achats institutionnels. À l’inverse, une régulation trop restrictive ou une nouvelle procédure judiciaire contre Ripple pèserait sur le cours.

L’évolution du marché global des cryptomonnaies jouera un rôle crucial. Si le bitcoin et l’ether atteignent de nouveaux sommets, il est probable que XRP en profite par la même occasion.

Les scénarios les plus optimistes misent sur un usage élargi du XRP dans les règlements interbancaires. Prudence, toutefois : la concurrence se renforce avec des solutions alternatives en développement qui pourraient réduire l’avantage compétitif de Ripple.

Source : OpenAI

