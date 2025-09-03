LIVE : Danger pour XRP ? Actualité Ripple, altcoins, régulation crypto et bullrun 2025

Ripple, toujours en bonne posture pour connaître une nouvelle phase de croissance sur les quatre derniers mois de l’année ? Le marché reste optimiste quant à l’approbation des premiers ETF XRP spot d’ici la fin d’année. Bloqué sous les 3 dollars depuis plusieurs jours, cela pourrait débloquer la situation, permettre à XRP de revenir vers son ATH à plus de 3,6 dollars.

SEC et Ripple : la hache de guerre est enterrée

Le 7 août dernier, le procès entre la SEC et Ripple fut définitivement enterré. Avec l’abandon conjoint des appels, cela permet aux différentes parties de tourner la page, aller de l’avant.

JUST IN: 🇺🇸 SEC & CFTC allow spot trading of certain cryptocurrencies on US registered exchanges. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) September 2, 2025

La SEC et la CTFC autorisent désormais le trading de certains actifs sur certaines plateformes américaines. Un moyen supplémentaire de renforcer les liens entre le Web3 et la TradFi, un contexte qui pourrait fortement profiter pour XRP. Reconnu par les institutionnels avec les initiatives de Ripple, le jeton natif de l’écosystème obtient de nouveaux cas d’usages.

WEPE progresse pendant que la réglementation américaine évolue

Pendant ce temps, sur ethereum, d’autres projets placent les memecoins au coeur des prochains lancement. Wall Street Pepe, déjà disponible sur EVM, s’apprête à se déployer sur Solana : nouvelle levée de fonds, nouvelle opportunité. À quand les premiers actifs sur XRPL ? Pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Avec les avancées réglementaires aux États-Unis, notamment le GENIUS Act, le CLARITY Act et le Anti-CBDC Surveillance State Act, le marché crypto est en bonne voie pour de nouveaux sommets. Les planètes sont alignées pour un ATH dans les prochains mois ? Ce 3 septembre, restez à nos côtés pour une couverture en temps réel de l’actualité du marché et découvrir nos prédictions sur certains actifs.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

