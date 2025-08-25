XRP à 3 $ : le rôle stratégique du Japon dans son avenir haussier

XRP continue de tourner autour de la barre symbolique des 3 $ sans parvenir à s’en détacher durablement. Derrière cette phase de consolidation se cache un facteur clé : le rôle croissant du Japon dans l’adoption et la diffusion de la technologie Ripple. Le pays, à la fois pionnier en matière de régulation et terrain fertile pour les usages crypto, pourrait bien être le catalyseur du prochain cycle haussier.

Prix en range : consolidation et perspectives techniques

Depuis plusieurs jours, XRP évolue dans une zone étroite autour de 3,11 $, incapable de franchir nettement cette résistance. Les tentatives de breakout ont échoué, ramenant l’actif vers 2,79 $ après plus de 10,5 millions de dollars de liquidations sur le marché des produits dérivés.

Sur le plan technique, le support entre 3,00 $ et 3,20 $ reste solide. Les analystes surveillent la zone des 3,29 $, dont le franchissement pourrait ouvrir la voie vers 3,43 $, 3,65 $, voire 3,84 $. Certains vont plus loin et évoquent un potentiel rallye vers 6 $ si la dynamique haussière s’installe.

Pour l’heure, XRP reste enfermé dans ce range. L’évolution des marchés dérivés ainsi que la capacité des des bulls à défendre le seuil psychologique des 3 $ décideront de la suite de sa trajectoire.

Le Japon, pilier stratégique pour XRP

`Au-delà des fluctuations immédiates, le Japon occupe une place centrale dans la trajectoire de XRP. Le pays, reconnu pour sa régulation claire des actifs numériques, a très tôt intégré Ripple dans son système bancaire. D’ici 2025, près de 80 % des établissements financiers japonais devraient utiliser la technologie XRP pour améliorer les paiements transfrontaliers

SBI Holdings, partenaire historique de Ripple, joue un rôle moteur. L’entreprise a déjà annoncé le lancement du stablecoin RLUSD pour début 2026, conçu pour s’intégrer aux réseaux bancaires japonais en respectant les nouvelles règles de Tokyo .

Mais l’influence de XRP au Japon ne se limite pas aux institutions. Il existe des initiatives grand public comme le programme de fidélité Aplus qui permettent aux consommateurs d’accumuler des XRP via des points récompenses. Cette adoption multiple (banques, entreprises et particuliers) renforce l’écosystème et soutient la croissance de l’actif.

Scénarios futurs : du range vers une impulsion haussière

La trajectoire de XRP dépendra désormais de deux leviers. D’un côté, la capacité du prix à tenir la zone des 3 $ face aux pressions baissières. De l’autre, la solidité du relais japonais, qui pourrait assurer une base d’adoption institutionnelle unique au monde.

Les prévisions des analystes divergent mais convergent vers une cible de moyen terme. Certains anticipent un XRP autour de 4,50 $ d’ici fin 2025, tandis que d’autres estiment qu’un catalyseur réglementaire ou institutionnel pourrait propulser l’actif au-delà des 5,50 $, voire vers 6 $.

Dans tous les cas, le rôle du Japon sera décisif. Son adoption institutionnelle et son innovation financière peuvent transformer XRP en référence mondiale pour les paiements transfrontaliers. Si cette base continue de se consolider, la phase actuelle autour des 3 dollars ne serait qu’une étape avant une reprise plus solide.

Aujourd’hui encore, XRP évolue entre pressions techniques et espoirs haussiers. Mais au Japon, il bénéficie d’un appui rare : un cadre réglementaire clair, des partenariats bancaires d’envergure et des projets grand public qui stimulent l’usage. Si un signal de rupture apparaît au-dessus des 3,29 dollars, l’impulsion japonaise pourrait bien propulser l’actif au-delà de ses résistances actuelles.

Source : Nasdaq

