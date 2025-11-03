XRP en choc, +13 600 % de liquidation : que se passe-t-il ?

Coup de tonnerre sur le marché des dérivés XRP. En cause, plus de 400 000 dollars de positions longues ont été liquidées en moins d’une heure. Résultat des courses, un déséquilibre de 13 600 % entre acheteurs et vendeurs. Décidément les turbulences s’enchaînent pour XRP. Cette secousse brutale rappelle à quel point la spéculation à levier reste périlleuse dans un marché déjà sous tension.

Un mouvement éclair qui a balayé le marché

Il s’est récemment produit sur le marché des produits dérivés XRP, un de ces feuilletons que les traders ne sont pas prêt d’oublier. En l’espace d’une heure, plus de 412 000 $ de positions à effet de levier ont volé en éclat.

En réalité, plus que le montant, c’est surtout l’ampleur du déséquilibre qui est saisissant. 13 600 % d’écart entre les liquidations de positions longues et celles de positions courtes. Cela veut dire que presque toutes les pertes se sont produites dans le rang des acheteurs trop confiants.

Sur le graphique en une minute, la chute a été nette, presque chirurgicale. Le prix du XRP est passé de 2,425 $ à 2,3817 $ sans véritable résistance. En quelques bougies, plus de 10 millions de tokens ont changé de mains, la majorité issue de liquidations forcées plutôt que de ventes volontaires.

Trop de levier, pas assez de prudence

Cet épisode illustre un phénomène devenu courant dans les marchés crypto : la surutilisation du levier. Beaucoup de traders avaient accumulé des positions longues autour des 2,40 $, persuadés que la pression vendeuse s’était essoufflée. Mais dans un contexte de peur extrême, le moindre mouvement suffit à déclencher une cascade de marges.

Quand le support a cédé, les ordres d’achat ont disparu, les bougies se sont amincies et la chute s’est amplifiée. Ce n’était pas un retournement fondamental, mais un simple nettoyage de marché. Ceux qui avaient misé trop gros ont été sortis du jeu, laissant derrière eux une structure technique fragilisée mais pas brisée.

Un observateur pourrait croire à une attaque coordonnée. Pourtant, tout s’est joué mécaniquement. Les appels de marge ont fait le travail que les ours n’avaient même pas besoin d’entreprendre.

Un scénario déjà vu : la répétition du cycle de la cupidité

Les vieux habitués du marché XRP connaissent cette mélodie. Le même scénario s’était produit plus tôt dans l’année, près de 1,95 $. Trop d’optimisme, trop de volume concentré sur le même niveau. Résultat : un effacement brutal, puis des semaines de consolidation.

Ce nouvel épisode en est presque la copie conforme. Les traders impatients ont payé le prix fort pour avoir confondu calme et sécurité. Dans un marché aussi tendu, la moindre variation peut déclencher une réaction en chaîne. Et cette fois encore, le levier a transformé une simple respiration du marché en un mini-séisme.

Les niveaux à surveiller : 2,38 $ et 2,36 $

Désormais, les regards se tournent vers les zones où la liquidité s’est déplacée. Les carnets d’ordres montrent un regroupement d’acheteurs autour de 2,38 $ à 2,36 $, une zone clé où les prochains tests pourraient se jouer.

Si le marché parvient à se stabiliser sur ce plancher, une phase de digestion latérale pourrait s’installer dans les heures à venir. À l’inverse, un nouveau creux sous 2,35 $ ouvrirait la voie à une correction plus profonde. Mais pour l’instant, le scénario le plus probable reste celui d’un range horizontal, le temps que les opérateurs rééquilibrent leurs positions.

Pas de panique : les fondamentaux de XRP restent solides

Ce choc ne remet pas en cause la dynamique de fond du XRP. Ni Ripple Labs, ni l’écosystème autour du token n’ont connu de nouvelle susceptible d’expliquer une telle secousse. Tout s’est joué sur les marchés dérivés, un terrain où les émotions dominent souvent la raison.

Dans ce genre de contexte, les grands investisseurs restent à l’écart. Ils observent, attendent que la poussière retombe, puis accumulent quand la situation se tasse. C’est une logique vieille comme les marchés : les excès des uns créent les opportunités des autres.

Source : Coinglass

