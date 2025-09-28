XRP : consolidation autour des 3 $ et perspectives pour 2025

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 28, 2025

En septembre 2025, la période de consolidation du XRP a été assez remarquable, le token Ripple se trouvant alors entre 2,50 et 2,70 dollars, un seuil décisif ayant été maintenu à plusieurs reprises vers 3 dollars. Toutefois, la tendance reste marquée par la « prudence » puisqu’il est prévu pour la fin de mois entre 2,34 et 2,44 dollars.

Des signaux d’accumulation en chaîne

L’analyse on-chain met en évidence une dynamique différente de celle reflétée par le prix. Depuis la fin août, le “Net Holder Position Change” s’améliore nettement, ce qui montre une tendance claire à l’accumulation.

Variation nette de la position des détenteurs de XRP. Source : Glassnode

En d’autres termes, les investisseurs privilégient l’achat et la rétention plutôt que la vente au comptant. Cette attitude s’explique principalement par la solidité du support situé entre 2,70 et 3 dollars, qui attire de plus en plus de positions longues.

En outre, le ratio de Profit et Perte Réalisé a rebondi début septembre, après une vague de prises de bénéfices en juillet. Ce mouvement indique que la phase de décontraction arrive à son terme et qu’un nouvel équilibre commence à se mettre en place sur le marché.

RLUSD et XRP : un tandem stratégique

Outre l’analyse technique, Ripple dynamise son écosystème grâce au RLUSD, son stablecoin soutenu par le dollar et validé par le NYDFS. Conçu pour garantir une valeur stable lors des échanges, RLUSD fonctionne à la fois sur le XRP Ledger et sur Ethereum.

Dans ce dispositif, XRP assure directement son rôle de devise intermédiaire en apportant rapidité et liquidité aux transactions transfrontalières. Par conséquent, RLUSD et XRP sont complémentaires plutôt qu’antagonistes : le premier maintient la valeur, alors que le second facilite les transactions.

Cette collaboration pourrait de manière indirecte stimuler la demande pour le XRP à mesure que les transactions en RLUSD se stabilisent.

L’enjeu des ETF spot XRP

Un autre élément susceptible d’avoir un impact direct sur le parcours du jeton est la potentielle mise en place d’ETF spot XRP. À l’heure actuelle, la SEC étudie plusieurs demandes, y compris celles soumises par Grayscale et WisdomTree.

Leur participation met en évidence l’intérêt grandissant des institutions pour cet actif, alors que l’open interest des contrats à terme dépasse maintenant les 800 millions de dollars, un seuil qui révèle manifestement la richesse et l’attrait de ce marché.

Entre incertitudes et projections

La SEC et Ripple mènent un duel crucial, et XRP en subit directement l’impact. Effectivement, la décision anticipée dans les semaines à venir pourrait provoquer une variation importante, qu’elle soit en augmentation ou en diminution.

Pour l’année 2025, les prévisions révèlent une prudence mêlée d’optimisme. Par conséquent, une multitude de spécialistes prévoient une stabilisation durable autour de 3 dollars. Toutefois, quelques-uns misent sur un potentiel retour à 5 dollars, sous réserve d’une clarification du contexte réglementaire dans les prochains temps.

Source : Ripple

Pour aller plus loin sur le sujet :