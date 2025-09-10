XRP : nouvel échec à 3 $ | Notre analyse

Le seuil des 3 $ continue de résister à XRP. Entre le 9 et le 10 septembre, le token a brièvement touché 3,035 $, avant d’être rejeté à plusieurs reprises près des 3,02 $. En clôture, il retombait à 2,94 $, confirmant une nouvelle incapacité à s’installer au-dessus de ce niveau psychologique. Ce scénario rappelle l’échec de juillet, où XRP avait également buté sur ce plafond symbolique. La différence cette fois : le contexte macro et les attentes liées aux ETF ajoutent une dimension stratégique.

Des ventes institutionnelles massives

L’un des éléments les plus marquants reste le volume des ventes. Lors de la séance du 10 septembre, une vague de liquidation de 165,7 M$ a précipité le prix de 3,018 $ à 2,956 $ en quelques minutes. C’est près de trois fois la moyenne quotidienne.

Derrière ces mouvements, les acteurs institutionnels semblent avoir pris leurs bénéfices après la poussée matinale. Le marché a ensuite consolidé entre 2,94 $ et 2,96 $, signe que la zone reste soutenue par des acheteurs.

L’indicateur qui inquiète : les réserves d’échange

Un autre signal vient tempérer l’optimisme. Les balances en garde sur les exchanges ont atteint un pic de 12 mois. En d’autres termes, davantage de tokens sont disponibles pour une éventuelle mise en vente. Cette donnée reflète une pression potentielle à court terme, surtout si la liquidité globale reste limitée.

En parallèle, les baleines ont tout de même accumulé environ 340 millions de tokens ces dernières semaines. Cet afflux compense partiellement l’augmentation des réserves, mais ne suffit pas encore à enclencher un vrai rallye.

Analyse technique : support clé à 2,70 $

Graphiquement, le tableau reste tendu. La zone des 3,02–3,04 $ agit comme un véritable plafond. Chaque tentative de franchissement est rejetée avec force. Les acheteurs n’arrivent pas à maintenir la pression.

En revanche, le support à 2,94 $ continue de tenir. C’est là que l’on observe les premiers signes d’accumulation. Mais si ce plancher cède, le regard se tournera rapidement vers 2,70 $. Ce niveau constitue le seuil critique à court terme.

Un rebond au-dessus de 2,95 $ pourrait rouvrir la voie vers une attaque des 3,02 $. À l’inverse, une cassure sous 2,70 $ changerait la donne. Le marché viserait alors la zone des 2,60–2,48 $, renforcée par les moyennes mobiles longues.

Le RSI affiche une légère divergence haussière. C’est un signal encourageant. Mais il reste fragile, car la hausse des réserves sur les exchanges pèse lourdement sur l’élan. En résumé, 2,70 $ est le niveau à défendre. Tant qu’il tient, la consolidation reste sous contrôle. Mais en dessous, le risque d’une correction plus profonde devient difficile à ignorer.

Les catalyseurs à surveiller

Deux événements majeurs concentrent désormais l’attention des traders. Dans un premier temps, la réunion de la Fed le 17 septembre, où une baisse de 25 points de base est quasi certaine. Cette décision le cas échéant, pourrait injecter de la liquidité et soutenir les actifs crypto et en particulier le XRP.

Les ETF spot XRP, avec six demandes en attente de validation par la SEC pour octobre. Leur approbation constituerait un tournant pour l’adoption institutionnelle. D’ici là, le marché reste dans l’attente. Les haussiers doivent défendre 2,94 $ et surtout 2,70 $. Les baissiers, eux, guettent la moindre faiblesse pour accentuer la pression.

Un bras de fer à 3 $

L’échec à franchir les 3 $ n’est pas anodin. Il montre que ce niveau reste une zone de distribution institutionnelle, où les vendeurs reprennent systématiquement la main.

Pour autant, la tendance de fond n’est pas brisée. Tant que le support des 2,70 $ tient, la structure reste constructive. La suite dépendra des catalyseurs macro et réglementaires à venir.

En somme, le XRP se trouve à un carrefour. Un rebond au-dessus de 3,02 $ pourrait déclencher une nouvelle vague haussière. Mais un retour sous 2,70 $ ouvrirait la porte à une correction plus profonde, potentiellement vers 2,48 $ puis 2,08 $.

Source : Trandingview

Pour aller plus loin sur le sujet :