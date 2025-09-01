XRP : 340 M de tokens accumulés par les baleines, un rebond haussier en vue ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 1, 2025

Alors que le cours d’XRP recule sous les 3 $, les baleines reviennent à l’achat. Elles ont ajouté environ 340 millions de tokens en deux semaines. Pendant ce temps, le prix évolue autour de 2,74 $ sur 24 h, avec un volume d’environ 5 milliards de dollars. La pression acheteuse se renforce, même si la volatilité reste élevée.

Accumulation des baleines et contexte de marché

Depuis la mi-août, les adresses détenant entre 10 et 100 millions d’XRP ont intensifié leurs achats. Au total, elles auraient acquis près de 340 M de tokens sur la période. Ce signal, mis en avant par l’analyste Ali Martínez à partir de données Santiment, intervient après plusieurs séances de correction. Les gros acteurs profitent du reflux pour renforcer : une stratégie classique en phase d’hésitation.

En parallèle, la liquidité reste soutenue. XRP cote autour de 2,74 $ (-3 % sur 24 h), pour environ 4,98 Md $ de volume et une plage de 2,71–2,84 $ sur la journée. Ces niveaux traduisent une bataille serrée autour de la zone des 3 $, qui agit comme résistance psychologique depuis la correction de fin août. Tant que les flux restent élevés, les mouvements peuvent s’amplifier rapidement, dans un sens comme dans l’autre.

Niveaux techniques : supports, résistances et catalyseurs

Techniquement, plusieurs seuils se détachent. D’abord, le support 2,76 $ revient souvent dans les analyses de marché de court terme. Un maintien au-dessus de ce palier limiterait le risque d’extension baissière vers 2,60–2,40 $. Ensuite, la zone 3,10–3,20 $ reste la résistance clé : un franchissement net ouvrirait la porte à une reprise de trend. À ce stade, la configuration s’apparente à une consolidation avec tentatives de rebond avortées près de 3 $.

Par ailleurs, l’intérêt institutionnel continue d’évoluer. La semaine dernière, les futures XRP du CME ont dépassé 1 Md $ d’intérêt ouvert, un cap franchi en un peu plus de trois mois, plus rapide que les autres contrats crypto listés à Chicago. Ce contexte dérivé ne « fait » pas le prix au comptant, mais il ajoute de la profondeur et attire des stratégies de couverture qui peuvent accentuer les mouvements sur seuils techniques.

Scénarios : ce qui validerait (ou non) un rebond

À très court terme, le marché joue un test simple. Si 2,76 $ tient et que le flux acheteur reste présent, un retour de XRP au-dessus de 3 $ redevient crédible. Dans ce cas, les acheteurs viseraient une extension vers 3,20 $, où s’accumulent les ordres de vente. En revanche, une cassure franche sous 2,70 $ invaliderait la tentative de reprise et relancerait le risque de purge vers 2,40 $. Ici, la micro-structure comptera : volumes sur cassure, vitesse du move et éventuelles liquidations sur dérivés.

L’élément différenciant du moment reste toutefois l’accumulation des baleines. Historiquement, ces phases précèdent souvent un rebond, surtout lorsque le prix consolide près d’un support identifié et que la liquidité demeure importante. M’équation s’améliore : positions renforcées chez les gros acteurs, seuils techniques lisibles et profondeur accrue côté dérivés. À court terme, la confirmation devrait passer par une clôture au-dessus de 3 $ avec volumes en hausse, si la dynamique ne change pas en cas de choc macro.

Pepenode, la prévente qui attire les spéculateurs

Alors que XRP consolide sous les 3 dollars, l’attention des investisseurs se tourne aussi vers les tokens émergents. Parmi eux, Pepenode fait beaucoup parler. Actuellement au début de sa prévente, il est inspiré de la culture memecoin et attire déjà un public prêt à miser sur une envolée rapide une fois listé sur les grandes plateformes.

En fusionnant la culture meme avec la mécanique du minage, Pepenode introduit un modèle interactif conçu pour maintenir la communauté active tout en intégrant une tokenomique déflationniste à long terme. La prévente de Pepenode en est encore à ses débuts et illustre à la fois l’opportunité et le risque.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : CoinMarketCap

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :