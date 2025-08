Bullish : la SEC veut tout mettre on-chain avec son « Project Crypto »

Actions, obligations, ETF… tout pourrait bientôt être tokenisé et accessible en quelques clics, sans intermédiaires. Le 31 juillet 2025, la SEC a surpris tout le monde. Son président, Paul Atkins, a annoncé le lancement d’un projet historique : « Project Crypto » pour mettre tous les produits financiers on-chain.

Un virage pro-crypto assumé

Paul Atkins ne s’est pas contenté de lancer un projet. Il a aussi pris tout le monde de court en déclarant que la majorité des cryptos ne sont pas des titres financiers. En clair, selon lui, la plupart des cryptos ne sont pas concernées par la réglementation stricte qui freine plusieurs altcoins depuis des années.

En effet, cette déclaration marque un changement de cap spectaculaire. Jusque-là, la SEC était vue comme un obstacle majeur à l’innovation crypto. Aujourd’hui, elle se présente comme un moteur de la transition vers le Web3. Et cette prise de position semble déjà redonner confiance aux marchés.

C’est quoi exactement ce « Project Crypto » ?

Project Crypto, c’est une initiative pour mettre tous les actifs financiers “on-chain”. L’idée est de créer une version tokenisée et transparente de l’économie actuelle, en utilisant la technologie blockchain comme base.

Concrètement, cela veut dire que les actions, les obligations, les parts de fonds ou encore les produits dérivés pourraient bientôt exister sous forme de tokens, échangeables en temps réel et avec des frais réduits. Ce qui les rendrait accessibles et bien plus facile à trade.

Tout cela se ferait dans un cadre légal, avec des règles modernisées et adaptées aux nouvelles technologies. La SEC a déjà commencé à travailler avec les grandes banques et plateformes du secteur pour poser les bases de cette transformation. Les premiers tests sont attendus dès cette année.

Une rupture avec l’ancienne ère

Il y a à peine deux ans, à cette époque, la SEC était considérée comme l’ennemie numéro un du monde crypto. En effet, dans la pratique, elle multipliait les procès, bloquait systématiquement les demandes d’ETF, et entretenait une grande confusion autour de la nature juridique des cryptos. Sous la direction de Gary Gensler, le climat était donc devenu de plus en plus tendu, voire franchement hostile.

Aujourd’hui, tout a changé. Les procédures contre Coinbase et Binance ont été suspendues ou révisées. La Commission veut désormais travailler main dans la main avec les acteurs du secteur pour encadrer l’innovation, plutôt que la réprimer.

Les ICO, les airdrops, les modèles de récompense sur blockchain, longtemps considérés comme suspects, pourraient revenir dans un cadre plus clair et sécurisé.

Une révolution tranquille mais décisive

Car derrière son nom discret, Project Crypto pourrait être la plus grande transformation des marchés depuis la création de Wall Street. C’est un changement de philosophie, une modernisation du système financier actuelle.

Du côté des investisseurs, c’est aussi une bouffée d’oxygène. Jusqu’ici, beaucoup hésitaient à se lancer à cause des incertitudes réglementaires. Désormais, avec des règles claires, les fonds institutionnels pourraient affluer, apportant avec eux des milliards de dollars.

En effet, le marché va aussi s’ouvrir à de nouveaux produits : actions tokenisées, ETF on-chain, dérivés numériques etc. Tout ce qui existe aujourd’hui en finance traditionnelle sera répliqué, et amélioré, sur la blockchain.

Source : U.S Securities and Exchange Commission

