Faire mieux que XRP ? ChatGPT donne 3 altcoins prêts à exploser en 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Vous souhaitez faire mieux que XRP, l’une des cryptos avec les meilleures performances sur ces 12 derniers mois ? Bien que cela puisse paraître complexe, ce n’est pas impossible. Pour y parvenir, nous avons demandé à ChatGPT les trois altcoins qu’il conseille de détenir dans son portefeuille durant les prochains mois.

ATOM : un altcoin historiquement oublié par le marché

Dans un premier temps, ChatGPT nous propose de se pencher sur ATOM. L’écosystème Cosmos, présent depuis plusieurs années dans l’industrie, peine à gagner en visibilité auprès du grand public et des particuliers. Et pour cause, une architecture peu compréhensible, un manque de connexion avec l’écosystème EVM et un jeton particulièrement inflationniste.

Cependant, avec la restructuration récente du projet, les changements portant sur l’ICS et l’intégration d’actifs natif comme BTC et ETH dans le hub, les espoirs reviennent. Pour autant, cela n’a qu’un impact très faible voir nul sur le cours d’ATOM.

Actuellement à 5 dollars, le cours essaye de sortir d’une longue phase d’accumulation entre cette résistance et les 4 dollars. Présent dans cette configuration depuis plusieurs mois, le potentiel explosif sur ATOM est donc conséquent. Une sortie définitive du range pourrait ouvrir la voie à des niveaux plus élevés. Une configuration idéale pour obtenir de gros rendements.

Best Wallet : s’exposer à la croissance des utilisateurs et l’importance de la sécurité

Dans un second temps, Best Wallet est un projet proposé par ChatGPT pour son fort potentiel et ce, pour plusieurs raisons :

Un des meilleurs portefeuilles non-custodial du marché crypto.

du marché crypto. Un jeton natif, le $BEST , qui apporte de nombreux avantages : frais réduits, gouvernance, rendements en staking et plus encore.

, qui apporte de nombreux avantages : frais réduits, gouvernance, rendements en staking et plus encore. Un vaste écosystème, construit sur-mesure, avec de nombreux outils et fonctionnalités : DEX et launchpad par exemple.

Avec des mesures de sécurité avancées et la hausse des hacks dans le Web 3, beaucoup se tournent vers Best Wallet. $BEST est donc l’opportunité de s’exposer à la croissance ce portefeuille lorsqu’il sera globalement disponible et reconnu. Une fois listé sur des plateformes d’échange, les performances peuvent être conséquentes.

Jupiter : le DEX Solana écarté par les memecoins

Enfin, l’IA nous propose de se tourner vers l’écosystème Solana. Cette blockchain retrouve progressivement les capitaux et s’approche d’un ATH pour sa TVL (11,5 milliards de dollars en janvier dernier). Avec le TGE de PumpFun, bien que $PUMP soit un échec pour son lancement, et le regain d’intérêt pour LetsBonk, les DEX regagnent en force à mesure que les altcoins et memecoins augmentent et que les utilisateurs se déplacent on-chain.

Dans ce contexte, GPT estime que Jupiter est un DEX à très fort potentiel, sous-évalué en raison de la rapide chute du $JUP et d’un écosystème bien plus important que ses concurrents. Toutefois, ChatGPT pointe du doigt certains risques, notamment la canibalisation des capitaux par des acteurs qui ne sont pas sur la même blockchain comme HyperLiquid.

Toutefois, autour des 0,50 dollar à l’heure actuelle, le jeton natif de l’un des plus gros DEX Solana est bon à intégrer dans son portefeuille, avec l’espoir d’un retour à l’ATH autour des 1,75 dollar.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.

Sur le même sujet :