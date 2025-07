0,8 BTC suffirait pour prendre sa retraite selon un expert Bitcoin

Et si quelques satoshis suffisaient pour vous libérer du salariat à vie ? C’est ce qu’affirme le chercheur à l’origine du Bitcoin Retirement Guide, qui prédit qu’en 2035, il suffira de 0,8 BTC pour vivre sans jamais retravailler. Mais cette promesse alléchante tient-elle la route, surtout en France ? Spoiler : pas vraiment, à moins que le prix du Bitcoin atteigne un certain prix.

D’où sort ce chiffre de 0,8 BTC ?

Avant de s’intéresser à la France prenons l’exemple principale du livre. L’auteur du Bitcoin Retirement Guide, expose son exemple en Amérique. Selon lui, tout repose sur un scénario optimiste. Il suppose que d’ici 2035 aux USA :

la masse monétaire américaine (M2) continue de croître à +7 % par an ,

, le Bitcoin devient une valeur refuge mondiale ,

, et son prix grimpe, jusqu’à environ 960 000 €.

Avec ce prix-là, détenir 0,8 BTC représenterait plus de 750 000 €, de quoi vivre sobrement pendant 35 ans. Le modèle part aussi du principe que vous vivez jusqu’à 100 ans, avec des dépenses fixes et sans payer d’impôts ni subir d’imprévus. Un calcul séduisant… mais un peu trop lisse.

En France, ça donnerait quoi ?

Prenons un exemple concret. En 2025, le revenu médian en France est d’environ 26 200 € par an. Si vous prenez votre retraite à 65 ans et que nous faisons le calcul jusqu’a 100 ans, il vous faudra donc : 26 200 € × 35 ans = 917 000 €

Avec un Bitcoin à 120 000 €, cela représente environ 7,6 BTC nécessaires pour couvrir ces besoins. Autrement dit : le chiffre de 0,8 BTC ne tient que si le prix du Bitcoin est multiplié par 10 d’ici 2035.

Et encore, cela ne tient pas compte de :

l’inflation de la zone euro,

de la zone euro, la fiscalité française sur les plus-values crypto,

sur les plus-values crypto, ni des dépenses imprévues (santé, logement, famille…).

Où la retraite en Bitcoin est (vraiment) à portée de main

Selon le graphique du chercheur, certains pays moins riche de la liste permettent de prendre sa retraite avec moins de 0,01 BTC d’ici 2035. C’est le cas notamment de :

Burundi

Afghanistan

Soudan

Pakistan

Haïti

Nigéria

Inde

Dans ces pays, le coût de la vie est extrêmement bas, ce qui permettrait – selon ce modèle – de vivre jusqu’à 100 ans avec une somme dérisoire en Bitcoin. Par exemple, en Burundi, un jeune de 25 ans pourrait, théoriquement, se retirer avec moins de 0,005 BTC.

Mais attention : cela suppose aussi de vivre localement, avec les standards et infrastructures de ces régions…

Un modèle séduisant, mais optimiste

Ce type de projection repose sur un pari risqué : celui d’une adoption mondiale du Bitcoin comme monnaie de réserve. Mais le chemin est encore long. Volatilité, incertitudes réglementaires, guerre des monnaies numériques… Rien ne garantit que le BTC vaudra 1 million d’euros dans 10 ans.

En France, les dépenses publiques, le système de santé, la fiscalité… tout cela crée un contexte différent de pays à faible coût comme l’Inde ou la Géorgie. Même avec un mode de vie modeste, il serait risqué de tout miser sur 0,8 BTC pour vivre sans travailler.

Et si vous voulez vraiment vivre de vos cryptos…

Les experts recommandent de viser plus large. Pour un train de vie confortable, 3 à 4 BTC semblent un objectif plus réaliste, surtout si vous appliquez une stratégie de retrait progressive. L’indépendance financière via les cryptos est possible, mais elle demande : une bonne gestion du risque, une diversification (stablecoins, ETF, immobilier), et surtout… du temps.

Oui, l’idée de prendre sa retraite avec moins d’un Bitcoin fait rêver. Mais pour un Français moyen en 2025, ce n’est ni réaliste ni prudent, surtout au prix actuel. Le chiffre de 0,8 BTC repose sur un futur où le Bitcoin atteindrait près d’un million d’euros. En attendant, mieux vaut continuer à épargner… et ne pas vendre ses BTC trop vite.

BTC Hyper : l’accélération déjantée du rêve Bitcoin

Dans un monde où l’on rêve de retraite avec 1 seul BTC, BTC Hyper propose une version accélérée du futur : un Layer 2 ultra-rapide pour Bitcoin, construit sur la Solana Virtual Machine. Objectif ? Rendre Bitcoin aussi fluide qu’Ethereum… mais sans sacrifier sa sécurité. Transactions instantanées, staking, dApps : tout est là pour booster l’écosystème BTC.

Son token natif, $HYPER, en prévente, attire déjà des acheteurs actifs – certains misent plus de 1 000 $ pour des dizaines de milliers de tokens. Mi-meme, mi-infrastructure, BTC Hyper veut faire de 2025 l’année où Bitcoin devient enfin rapide, scalable… et un peu plus fun.

