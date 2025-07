XRP (Ripple) en ATH : peut-il dépasser BTC et ETH pour devenir la 1ère crypto ?

Ripple marque de nouveaux sommets depuis deux jours. Cette tendance témoigne à la fois d’une institutionnalisation progressive du secteur et du retour de la confiance pour la crypto XRP. Valorisé à plus de 200 milliards de dollars, il reste cependant bien loin de bitcoin et ethereum. Pour beaucoup, un flip pourrait survenir. Cependant, cela est bien plus complexe. Faisons un point technique sur le sujet.

XRP dépasse les 3 dollars : un price discovery qui peut durer

Ripple marque une nouvelle jambe haussière. Après un rebond sur la confluence de moyennes mobiles et la cassure haussière de son pivot technique autour des 2,60 dollars, XRP a pris son envol en direction de la borne haute du range (précédent ATH du mois de janvier).

Marquant de nouveaux sommets, de manière temporaire à plus de 3,60 dollars, XRP évolue légèrement en découverte de prix. L’objectif pour les prochaines semaines est clair : faire de l’ancienne résistance un support technique durant les prochains mois.

Cette phase de découverte de prix peut durer longtemps, à mesurer qu’ethereum continuera sa hausse en direction des 4 000 dollars dans un premier temps, puis vers ses sommets de 2021. Pour XRP, le constat est clair : le premier objectif se situe à 5.41 dollars (extension de Fibonacci du précédent mouvement à la baisse).

Troisième crypto du marché : flip ethereum (ETH) et bitcoin (BTC) est envisageable ?

Se positionnant à ce jour comme la troisième cryptomonnaie du marché, dépassant le stablecoin USDT de Tether, l’altcoin de Ripple est actuellement capitalisé à 204 milliards de dollars. Un cap symbolique qui témoigne de son importance dans l’industrie. Pourtant, en remontant quelques années plus tôt, la situation fut bien différente au regard de l’affaire juridique qui secoua cet acteur face à la SEC.

Beaucoup se demandent si XRP a les capacités pour dépasser ethereum et bitcoin. S’attaquer aux deux plus importantes cryptomonnaies du marché n’est pas aussi facile qu’il n’y parait. Respectivement capitalisés à 430 milliards et 2 350 milliards de dollars, cela démontre la limite à laquelle XRP est confrontée.

Sur le papier, impossible pour cet actif de dépasser le roi des cryptomonnaies. Cela semble également impensable pour ethereum sur le papier, bien que l’histoire du secteur démontre que le classement est largement modulable dans le temps.

Réglementation et adoption globale : deux facteurs à surveiller

Ainsi, pour espérer dans un premier temps le flip d’ethereum par XRP, cela dépendra de deux facteurs majeurs. Dans un premier temps, l’évolution de la réglementation. Celle-ci joue un rôle essentiel dans les perspectives de développement d’un projet.

Que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du globe, un cadre harmonisé et clarifié est essentiel, notamment pour Ripple qui aspire à un déploiement global auprès des institutionnels. Ces derniers se tournent vers des produits solides, disposant d’une architecture de confiance, et sans flous juridiques.

Le second facteur est l’adoption globale, découlant inéluctablement de la capacité des pays à réguler correctement et de Ripple à s’imposer comme la meilleure solution. Les leviers dont bénéficient le projet, c’est le XRP Ledger avec un déploiement on-chain via EVM, ainsi que le RLUSD, actuellement capitalisé à 520 milliards de dollars.

Au regard de la croissance de Circle avec son USDC et l’IPO, les stablecoins jouissent actuellement d’un grand intérêt de la part des marchés financiers. Cela explique l’intérêt récent de Ripple à l’obtention de la licence MiCA, et sa demande auprès de l’OCC aux États-Unis pour s’ouvrir au secteur bancaire.

